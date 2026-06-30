Một số chuyến bay Vietnam Airlines có thể bị đổi lịch

Vietnam Airlines cho biết một số chuyến bay có thể phải điều chỉnh lịch khai thác do hãng liên tiếp điều động máy bay thân rộng thực hiện nhiệm vụ đặc biệt tới Venezuela.

Vietnam Airlines đã điều 2 máy bay thân rộng vận chuyển lực lượng cứu hộ cùng hàng hóa hỗ trợ của Việt Nam tới Venezuela. Ảnh: VNA.

Đêm 29/6, Vietnam Airlines cho biết đã thực hiện chuyến bay đặc biệt thứ hai vận chuyển 46,8 tấn hàng hóa hỗ trợ của Việt Nam tới Venezuela, tiếp nối hoạt động cứu trợ nhân đạo sau trận động đất xảy ra tại quốc gia Nam Mỹ này.

Chuyến bay mang số hiệu VN68 được khai thác bằng máy bay thân rộng Airbus A350, cất cánh từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài lúc 23h30 ngày 29/6.

Sau điểm dừng kỹ thuật tại sân bay Paris Charles de Gaulle (Pháp), máy bay tiếp tục hành trình đến sân bay quốc tế Simón Bolívar ở thủ đô Caracas của Venezuela. Tổng thời gian bay từ Việt Nam tới Venezuela kéo dài gần 24 giờ.

Theo Vietnam Airlines, để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt này, hãng đã huy động tổ bay và lực lượng phục vụ gồm 15 người, bao gồm 6 phi công, 3 tiếp viên, 2 kỹ sư và 4 nhân viên phục vụ mặt đất.

Hãng cho biết việc điều động liên tiếp 2 máy bay thân rộng phục vụ nhiệm vụ quốc tế đặc biệt có thể ảnh hưởng đến lịch khai thác thường lệ trong giai đoạn cao điểm hè. Trong bối cảnh đó, hãng mong hành khách thông cảm nếu một số chuyến bay phải điều chỉnh lịch khai thác.

Trước đó, tối 28/6, Vietnam Airlines đã thực hiện chuyến bay đặc biệt đầu tiên đưa 124 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, cùng 10 chó nghiệp vụ và 25 tấn trang thiết bị lên đường sang Venezuela tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn.

Ngay sau khi chuyến bay đầu tiên cất cánh, các đơn vị khai thác, kỹ thuật, điều hành bay và phục vụ mặt đất của hãng tiếp tục chuẩn bị cho chuyến bay thứ hai nhằm bảo đảm hàng hóa cứu trợ được vận chuyển đúng tiến độ.

Đây là nhiệm vụ quốc tế đặc biệt được Vietnam Airlines triển khai theo chỉ đạo của Chính phủ nhằm hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả trận động đất.

Đến nay, Vietnam Airlines đã hoàn thành 2 chuyến bay đặc biệt tới Venezuela, vận chuyển lực lượng cứu hộ cùng hàng hóa hỗ trợ của Việt Nam, góp phần triển khai kịp thời các hoạt động nhân đạo sau trận động đất.