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Chuyến bay đặc biệt của Vietnam Airlines cất cánh trong đêm ngày 28/6. Ảnh: VNA.
Đêm 28/6, Vietnam Airlines dự kiến thực hiện chuyến bay đặc biệt đưa đoàn công tác của Việt Nam tới Venezuela tham gia hoạt động cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo sau trận động đất nghiêm trọng xảy ra tại quốc gia Nam Mỹ.
Chuyến bay mang số hiệu VN66 khởi hành từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài lúc 23h30 bằng máy bay thân rộng Airbus A350. Theo kế hoạch, máy bay sẽ quá cảnh tại sân bay Charles de Gaulle (Pháp) trước khi tiếp tục hành trình tới Venezuela.
Trên chuyến bay có 124 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, cùng 8 chó nghiệp vụ và khoảng 40 tấn hàng hóa, trang thiết bị chuyên dụng phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn.
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Các chiến sỹ làm thủ tục để lên đường sang Venezuela cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo sau trận động đất nghiêm trọng. Ảnh: VNA.
Để đảm bảo nhiệm vụ, Vietnam Airlines bố trí tổ bay gồm 6 phi công, 16 tiếp viên cùng đội ngũ kỹ sư và nhân viên kỹ thuật đi theo chuyến bay.
Theo lịch trình, máy bay dự kiến hạ cánh tại sân bay Arturo Michelena vào khoảng 11h40 ngày 29/6 (giờ địa phương).
Đây là chuyến bay đầu tiên đưa lực lượng cứu hộ của Việt Nam tới Venezuela sau thảm họa động đất. Hãng hàng không quốc gia cho biết đang chuẩn bị phương án khai thác thêm một chuyến bay trong những ngày tới nhằm vận chuyển bổ sung nhân lực, vật tư và phương tiện phục vụ hoạt động cứu trợ.
Trước đó, Bộ Quốc phòng đã tổ chức lễ xuất quân cho đoàn công tác tham gia hỗ trợ Venezuela. Lực lượng của Việt Nam gồm các cán bộ, chiến sĩ cứu hộ, cứu nạn được trang bị nhiều phương tiện chuyên dụng nhằm tham gia tìm kiếm người mất tích và hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai theo đề nghị của phía Venezuela.
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