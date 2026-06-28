Nhiều người được điện thoại 'cứu' trong trận động đất Venezuela

Đằng sau tính năng cảnh báo động đất trên Android là một mạng lưới hàng tỷ smartphone có thể phát hiện rung chấn và gửi cảnh báo sớm.

Google tận dụng cảm biến gia tốc trên điện thoại Android để xây dựng mạng lưới phát hiện và cảnh báo động đất trên phạm vi toàn cầu. Ảnh: HZ Herald.

Tối 26/6 (giờ địa phương), một trận động đất mạnh xảy ra tại Venezuela và nhiều khu vực lân cận. Trong khi các cơ quan địa chấn ghi nhận rung chấn bằng mạng lưới cảm biến chuyên dụng, hàng triệu điện thoại Android trong khu vực cũng đồng thời tham gia vào một hệ thống cảnh báo động đất do Google phát triển.

Hệ thống Android Earthquake Alerts được Google giới thiệu từ năm 2020 và hiện đã mở rộng đến nhiều quốc gia. Thay vì lắp đặt thêm trạm địa chấn, Google tận dụng cảm biến gia tốc vốn có trên hầu hết điện thoại Android.

Khi điện thoại đang đứng yên, cảm biến này có thể nhận biết những rung động bất thường. Nếu nhiều thiết bị trong cùng một khu vực đồng thời ghi nhận tín hiệu tương tự, dữ liệu sẽ được gửi đến máy chủ của Google để phân tích.

Thuật toán sẽ so sánh thời gian, vị trí và cường độ rung từ hàng loạt thiết bị nhằm xác định liệu đây có phải là động đất hay chỉ là rung động thông thường, như xe tải đi qua hoặc công trình xây dựng. Nếu đủ cơ sở xác nhận, hệ thống sẽ gửi cảnh báo đến những người dùng ở khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Theo Google, cách tiếp cận này giúp biến hàng tỷ smartphone Android trên toàn cầu thành một mạng lưới cảm biến quy mô lớn, bổ sung cho hệ thống quan trắc địa chấn truyền thống, đặc biệt tại những nơi chưa có nhiều trạm đo chuyên dụng.

Trong nhiều trường hợp, cảnh báo có thể đến trước khi người dùng cảm nhận được rung lắc mạnh, mang lại vài giây đến hàng chục giây để tìm nơi trú ẩn hoặc dừng các hoạt động nguy hiểm.

Cả Android và iPhone đều hỗ trợ nhận cảnh báo khẩn cấp trên điện thoại. Tuy nhiên, cách hai nền tảng triển khai tính năng này có sự khác biệt.

Trên Android, Google không chỉ hiển thị cảnh báo từ cơ quan chức năng mà còn trực tiếp vận hành Android Earthquake Alerts. Hệ thống này sử dụng dữ liệu từ chính các điện thoại Android để phát hiện động đất ở những khu vực chưa có mạng lưới cảm biến địa chấn đầy đủ, sau đó gửi cảnh báo đến người dùng. Nói cách khác, mỗi chiếc điện thoại vừa là thiết bị nhận cảnh báo, vừa có thể trở thành một "cảm biến" trong mạng lưới phát hiện động đất.

Trong khi đó, trên iPhone, tính năng Emergency Alerts chủ yếu đóng vai trò tiếp nhận các cảnh báo do chính phủ hoặc cơ quan quản lý thiên tai phát hành. Apple không vận hành một mạng lưới phát hiện động đất dựa trên dữ liệu từ iPhone như Google.

Điều này đồng nghĩa, ở những quốc gia được hỗ trợ, Android có thêm một lớp bảo vệ nhờ khả năng phát hiện rung chấn từ chính cộng đồng thiết bị, thay vì chỉ chờ tín hiệu từ hệ thống cảnh báo của cơ quan chức năng.