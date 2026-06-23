TP.HCM khởi động 'siêu' nút giao đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu

UBND TP.HCM vừa chính thức phê duyệt phương án thi tuyển kiến trúc cho hạng mục cầu vượt tuyến chính tại dự án đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu.

Nút giao lớn và phức tạp nhất nằm ở cuối tuyến là khu vực kết nối với tuyến Vành đai 3 và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh phối cảnh: Sở Xây dựng TP.HCM.

Theo quyết định vừa ban hành của UBND TP.HCM về phê duyệt nhiệm vụ thiết kế và quy chế thi tuyển phương án kiến trúc, phạm vi thi tuyển tập trung vào hạng mục cầu vượt tuyến chính và các hạng mục tại nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và Vành đai 3 (nút giao HLD), thuộc dự án đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu - nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 3 TP.HCM.

Cầu vượt tuyến chính là dự án thành phần 2, công trình trên cao từ cảng Phú Hữu đến nút giao HLD.

Theo quy hoạch, đoạn từ cảng Phú Hữu đến cảng SP-ITC xây dựng cầu cạn quy mô 4 làn xe và 3 vị trí kết nối với phần đường đi thấp. Phần cầu của dự án còn có đoạn từ cảng SP-ITC đến nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 3 TP.HCM xây dựng cầu cạn quy mô 6 làn xe.

Tại nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, phương án tổ chức giao thông giữ nguyên dạng nút trumpet kép kết nối với Vành đai 3 TP.HCM, đồng thời bổ sung các nhánh kết nối tuyến đường liên cảng với 2 tuyến cao tốc.

Trong đó, ưu tiên dòng xe từ đường liên cảng vào cao tốc nhằm tăng khả năng giải tỏa hàng hóa từ cụm cảng. Các nhánh xe từ bên ngoài sẽ kết nối qua đường song hành Vành đai 3 và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây nhằm hạn chế phương tiện dồn vào khu vực cảng.

Đoạn từ cảng Phú Hữu đến cảng SP-ITC xây dựng cầu cạn quy mô 4 làn xe và 3 vị trí kết nối với phần đường đi thấp. Ảnh phối cảnh: Sở Xây dựng TP.HCM.

Tổng chiều dài tuyến đường gần 6 km, rộng 60 m với quy mô lên tới 12 làn xe (vận tốc thiết kế 60 km/h), có điểm đầu giao với đường Nguyễn Thị Định và điểm cuối tại nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và Vành đai 3 TP.HCM (nút giao HLD), đi qua địa bàn các phường Cát Lái và Long Trường.

Dự án nhằm hình thành trục giao thông chuyên dụng kết nối trực tiếp cụm cảng với hệ thống giao thông liên vùng, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực, giảm áp lực giao thông và tình trạng ùn tắc, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM và các vùng lân cận.

Theo UBND TP.HCM, việc khẩn trương tổ chức cuộc thi là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 45/CT-UBND ngày 5/5 của UBND TP.HCM, bảo đảm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026. Đặc biệt, tuyến liên cảng Cát Lái - Phú Hữu là một trong các công trình trọng điểm hạ tầng của thành phố được giao nhiệm vụ tập trung hoàn tất thủ tục, bảo đảm điều kiện khởi công nhằm chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026).

Tổng giá trị giải thưởng cuộc thi là 300 triệu đồng, gồm 1 giải nhất trị giá 150 triệu đồng, 1 giải nhì 100 triệu đồng và 1 giải ba 50 triệu đồng.

Dự án đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu có tổng mức đầu tư khoảng 8.782 tỷ đồng , chia thành hai dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 dành cho bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với kinh phí khoảng 1.400 tỷ đồng .

Theo kế hoạch, công tác giải phóng mặt bằng sẽ được triển khai từ quý II/2026 đến quý I/2027. Dự án dự kiến khởi công vào quý IV/2026 và hoàn thành, đưa vào khai thác cuối năm 2028, kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng liên vùng gồm Vành đai 3, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Dự án được kỳ vọng rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa, tăng năng lực thông hành cho khu vực cảng biển, đồng thời giảm áp lực cho các trục giao thông hiện hữu như Nguyễn Thị Định, Nguyễn Duy Trinh, Xa lộ Hà Nội và khu vực Vành đai 2 phía đông TP.HCM.