Mảng bán lẻ của Thaco lãi lớn

Thiso - đơn vị phụ trách mảng bán lẻ và dịch vụ trong hệ sinh thái Thaco Group - ghi nhận lợi nhuận sau thuế năm 2025 tăng gần 25 lần.

Thiso sắp "Bắc tiến" với dự án Thiso Tây Hồ Tây. Ảnh: T.S

Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Thiso - đơn vị phụ trách mảng bán lẻ và dịch vụ trong hệ sinh thái Thaco - vừa công bố báo cáo tình hình tài chính năm 2025 với kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh.

Theo đó, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 159 tỷ đồng , tăng gần 140% so với mức 66,5 tỷ đồng của năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 73 tỷ đồng , tăng gần 25 lần so với năm 2024.

Tại thời điểm cuối năm 2025, vốn chủ sở hữu của Thiso đạt 4.765 tỷ đồng , tăng gần 65% so với cùng kỳ. Mức tăng chủ yếu đến từ việc doanh nghiệp nâng vốn điều lệ từ 2.700 tỷ đồng lên 4.500 tỷ đồng .

Bên cạnh đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cũng tăng từ 192 tỷ đồng lên hơn 265 tỷ đồng .

Tổng nợ phải trả của doanh nghiệp vào khoảng hơn 7.822 tỷ đồng . Năm qua, Thiso tiếp tục huy động vốn qua kênh trái phiếu, đưa dư nợ trái phiếu lên 2.200 tỷ đồng vào cuối năm 2025.

Thiso là doanh nghiệp nằm trong hệ sinh thái của Thaco Group, được tập đoàn này thành lập vào năm 2020 với định hướng đầu tư và phát triển đa dạng các loại hình kinh doanh trong lĩnh vực thương mại dịch vụ.

Hoạt động của Thiso tập trung vào việc hợp tác nhượng quyền, liên doanh, liên kết với các đối tác sở hữu thương hiệu, đồng thời tự đầu tư phát triển các mô hình kinh doanh thương mại, bán lẻ.

Doanh nghiệp này có trụ sở chính đặt tại số 10 đường Mai Chí Thọ, phường An Khánh, TP.HCM. Trong quá trình mở rộng hoạt động, Thiso đã thực hiện thương vụ thâu tóm chuỗi siêu thị Emart của Hàn Quốc tại thị trường Việt Nam.

Tính đến thời điểm hiện tại, hệ thống bán lẻ của Thiso gồm hai trung tâm thương mại Thiso Mall Sala và Thiso Mall Trường Chinh - Phan Huy Ích tại TP.HCM, cùng chuỗi siêu thị Emart. Doanh nghiệp đang đồng thời sở hữu một số quỹ đất tại Hà Nội, sẵn sàng mở rộng trong thời gian tới.

Doanh nghiệp hiện do ông Trần Bá Dương giữ chức Tổng giám đốc. Bên cạnh đó, bà Trần Viên Ngọc Oanh, con gái ông Dương, đang đảm nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc thường trực và phụ trách lĩnh vực thương mại, vận hành bán lẻ tại doanh nghiệp này.

Theo kế hoạch năm nay, Thiso sẽ tiếp tục phát triển mô hình trung tâm thương mại tích hợp đa tiện ích, kết hợp showroom ôtô, đại siêu thị, trung tâm hội nghị - tiệc cưới, khu ẩm thực và vui chơi giải trí.

Doanh nghiệp dự kiến đưa vào vận hành Trung tâm thương mại Flagship Thiso Tây Hồ Tây tại Hà Nội, đồng thời khởi công dự án mới tại khu vực Hoàng Mai.

Với chiến lược mở rộng này, Thiso đặt mục tiêu đạt doanh thu hơn 6.000 tỷ đồng trong năm nay. Xa hơn, doanh nghiệp hướng tới cột mốc doanh thu 10.000 tỷ đồng vào năm 2027.