Thaco đề xuất chi 230 tỷ chỉnh trang cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất

Thaco đề xuất đầu tư 230 tỷ đồng chỉnh trang các tuyến cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất theo hình thức PPP, cam kết hoàn thành trước ngày 2/7.

Các tuyến đường hướng đến sân bay Tân Sơn Nhất thường xuyên trong tình trạng quá tải. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo văn bản gửi UBND TP.HCM ngày 21/5, Tập đoàn Thaco cho biết ngày 6/5, tập đoàn đã làm việc với Sở Xây dựng thành phố cùng các đơn vị liên quan về định hướng chỉnh trang các tuyến đường kết nối sân bay Tân Sơn Nhất.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Trần Quang Lâm đề nghị Thaco chủ trì phối hợp với các đơn vị khảo sát, hoàn thiện phương án thiết kế và đề xuất triển khai dự án theo hình thức BT không thanh toán.

Theo đề xuất, dự án hướng đến chỉnh trang tổng thể hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc và cảnh quan đô thị khu vực cửa ngõ sân bay theo hướng hiện đại, đồng bộ và tăng nhận diện đô thị.

Các hạng mục dự kiến gồm cải tạo vỉa hè, dải phân cách, lan can cầu vượt; tổ chức cây xanh, hoa kiểng và hệ thống chiếu sáng mỹ thuật nhằm nâng cao mỹ quan đô thị và hiệu quả khai thác hạ tầng giao thông.

Dự án đồng thời được kỳ vọng góp phần nâng cao an toàn giao thông, cải thiện chất lượng không gian công cộng và xây dựng hình ảnh cửa ngõ hàng không hiện đại, văn minh của TP.HCM.

Về quy mô, dự án có tổng chiều dài khoảng 7,5 km, trải dài trên các tuyến kết nối vào nhà ga T3 và T2 của sân bay Tân Sơn Nhất. Trong đó có các đoạn từ cầu Công Lý - Nguyễn Văn Trỗi - Phan Thúc Duyện; khu vực cầu vượt vào nhà ga T3; các tuyến Phan Đình Giót, Trần Quốc Hoàn, Hoàng Văn Thụ, Trường Sơn và công trình biểu tượng tại vòng xoay Lăng Cha Cả.

Thaco cho biết phương án thiết kế đảm bảo hài hòa giữa cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật và yêu cầu quản lý vận hành đô thị.

Doanh nghiệp dự kiến bổ sung nhiều loại cây ra hoa theo mùa để tạo điểm nhấn cảnh quan, kết hợp hệ thống chiếu sáng hiện đại điều khiển tự động nhằm tăng nhận diện đô thị về đêm.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 230 tỷ đồng . Thaco cho biết sẽ huy động năng lực tài chính, kinh nghiệm quản trị để triển khai dự án đồng bộ, đảm bảo thẩm mỹ và phù hợp định hướng quy hoạch chung của TP.HCM.

Theo cam kết của doanh nghiệp, dự án sẽ hoàn thành trước ngày 2/7 nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày TP Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thaco cũng kiến nghị UBND TP.HCM cho phép triển khai bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi, dự thảo hợp đồng BT không thanh toán và hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục pháp lý để đảm bảo tiến độ dự án.

Bên cạnh nguồn vốn ngân sách, TP.HCM thời gian gần đây cũng đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội hóa cho các dự án cải tạo cảnh quan và công trình công cộng. Nhiều doanh nghiệp lớn đã tham gia đầu tư, tài trợ các hạng mục chỉnh trang đô thị tại khu vực trung tâm thành phố.

Trong đó, Sun Group là đơn vị tài trợ công trình công viên số 1 Lý Thái Tổ, còn Khang Điền tham gia chỉnh trang nhiều tuyến đường và không gian công cộng quanh khu vực trung tâm như chợ Bến Thành, đường Lê Lợi...

Đáng chú ý, dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn do Nutifood tài trợ với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng đang được triển khai và dự kiến hoàn thành vào dịp Quốc khánh 2/9. Gần đây nhất, Bcons cũng đề xuất đầu tư dự án Cung Thiếu nhi TP.HCM theo hình thức PPP, loại hợp đồng BT không thanh toán.