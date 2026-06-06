Bí thư Trần Lưu Quang: TP.HCM đang phấn đấu tăng trưởng thêm 30.000 tỷ

Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết thành phố đang phấn đấu đạt tăng trưởng thêm 1% (cộng với mục tiêu tối thiểu 10%), tương đương 30.000 tỷ và phải chắt chiu để đạt mục tiêu này.

Bí thư Trần Lưu Quang cho biết TP.HCM đang phấn đấu đạt con số tăng trưởng thêm 1%, tương đương 30.000 tỷ đồng. Ảnh: Việt Dũng/SGGP.

Ngày 6/6, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu thành phố và trực tuyến đến điểm cầu 168 xã, phường, đặc khu.

Tại hội nghị, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong quán triệt Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị xác định xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, nhất là Đảng bộ, chính quyền và người dân thành phố với phương châm "TP.HCM vì cả nước, cả nước vì TP.HCM".

Thu ngân sách không tập trung vào đất đai

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị là một trọng trách lớn của thành phố. Nghị quyết này tạo ra những cơ chế và sự kỳ vọng rất lớn đối với thành phố.

Theo tinh thần "TP.HCM vì cả nước, cả nước vì TP.HCM", ông nhấn mạnh mỗi người phải tự cảm nhận được trọng trách trong cơ chế mà thành phố có được ngày hôm nay, từ đó có ý chí và dũng khí để thực hiện.

Trước hết, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho rằng TP.HCM phải quyết tâm phấn đấu, vượt khó để trong năm nay đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

"Quyết tâm là một từ quá quen thuộc, nhưng TP.HCM đang cố gắng phấn đấu đạt con số tăng trưởng thêm 1%. Chỉ 1% nhưng tương đương 30.000 tỷ đồng , gần 1,2 tỷ USD . Đây là con số khiến các lãnh đạo thành phố phải đau đầu và chúng ta cần chắt chiu mọi nguồn lực để đạt được", Bí thư Quang nói.

Người đứng đầu Đảng bộ TP.HCM cho biết thêm ông đã hứa với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, thành phố thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng sẽ không chỉ dựa vào nguồn thu từ đất đai vì nguồn này có hạn và gây áp lực lớn, mà phải tìm những phương thức bền vững hơn.

Nói thêm về mục tiêu thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng , Bí thư Quang cho rằng TP.HCM cần chắt chiu nguồn lực và khi có được nguồn tài chính này, TP.HCM có thể làm được nhiều thứ, từ đó đóng góp cho Trung ương, thực hiện phương châm "TP.HCM vì cả nước". Mặt khác, trong phần ngân sách thu vượt chỉ tiêu, TP.HCM cũng được thưởng một phần xứng đáng để đầu tư cho mục tiêu khác.

Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị yêu cầu "siêu" đô thị TP.HCM phải duy trì tăng trưởng GRDP tối thiểu 10%/năm trong suốt 20 năm tới. Ảnh: Quỳnh Danh.

Bên cạnh trọng trách và quyết tâm, Bí thư TP.HCM cho hay các chương trình hành động và các bước triển khai cần được tính toán kỹ lưỡng, chuẩn xác. Cùng với đó, ông đặt ra yêu cầu TP.HCM phải sáng tạo. Trong bối cảnh mọi thứ đều mới, nếu không có cách làm sáng tạo, TP.HCM sẽ đi vào lối mòn cũ và không tận dụng được cơ chế đặc thù.

Trong khi đó, ông cũng mong muốn cán bộ có sự dũng cảm vượt lên chính mình, vượt qua những trở ngại, vướng mắc để thực thi. Theo Bí thư TP.HCM, đội ngũ cán bộ TP.HCM là lực lượng quan trọng đưa Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị vào thực tiễn cuộc sống.

Một vấn đề khác, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết Thủ tướng đã yêu cầu bổ sung khái niệm "đặc khu kinh tế" vào Luật Đô thị đặc biệt để có thể áp dụng cho TP.HCM và cả nước. Theo ông, nếu chờ đợi một luật khác để đưa khái niệm này vào sẽ lâu, trong khi yêu cầu phát triển mạnh mẽ đã được đặt ra trước mắt, do đó TP.HCM cần sớm cụ thể hóa khái niệm này.

Nói thêm về Luật Đô thị đặc biệt, Bí thư TP.HCM cho biết điểm đặc biệt của dự án luật là không có nghị định, thông tư hướng dẫn đi kèm. Thay vào đó, HĐND, UBND, Chủ tịch UBND TP.HCM sẽ được trao thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng để đưa ra quy định, hướng dẫn.

Ông Quang phân tích cách thiết kế luật theo hướng này sẽ giúp TP.HCM đưa ra quy định sát thực tiễn hơn. Nếu trong quá trình thực hiện cần điều chỉnh, sửa đổi, việc ra quyết định cũng sẽ nhanh hơn.

Sớm hoàn thiện Luật Đô thị đặc biệt

Cũng tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM đã đưa ra chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị.

Trong đó, TP.HCM đặt mục tiêu hình thành 2 khu công nghiệp số tập trung và 3-5 trung tâm đổi mới sáng tạo, thu hút các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới (R&D). Song song, thể chế phải đi trước một bước để giải phóng mọi nguồn lực theo hướng chính quyền đô thị đặc biệt.

Đồng thời, TP.HCM sẽ phát triển hạ tầng chiến lược để mở không gian phát triển gồm: giao thông công cộng 200 km đường sắt đô thị; liên kết vùng thông qua các tuyến đường vành đai, cao tốc và trục giao thông liên vùng; hội nhập toàn cầu thông qua khu thương mại tự do, trung tâm logistics quốc tế...

Theo người đứng đầu UBND TP.HCM, nhiệm vụ trọng tâm sắp tới của "siêu" đô thị là hoàn thiện dự án Luật Đô thị đặc biệt, đưa Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM vào vận hành hiệu quả; tháo gỡ điểm nghẽn, hoàn thiện thể chế đầu tư, đất đai, quy hoạch; thu hút nhân tài thông qua xây dựng chính sách cho chuyên gia, nhà khoa học; đẩy nhanh tiến độ các dự án chiến lược; xử lý tồn đọng, tháo gỡ dứt điểm các dự án kéo dài...

Bên cạnh đó, TP.HCM sẽ thí điểm xây dựng ít nhất 5 xã, phường xã hội chủ nghĩa phù hợp với điều kiện thực tiễn của thành phố, gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng sống, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát triển con người toàn diện và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Đề án dự kiến hoàn thành trong năm nay và được triển khai thực hiện trong giai đoạn 2026-2030.