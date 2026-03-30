Hãng bay Trung Quốc hưởng lợi từ xung đột ở Trung Đông

Nhờ được bay qua không phận Nga và tránh Trung Đông, các hãng hàng không Trung Quốc dự kiến tăng gần 2.900 chuyến bay tới châu Âu mùa hè này, nới rộng lợi thế so với đối thủ phương Tây.

Theo dữ liệu của công ty phân tích hàng không Anh OAG, các hãng bay Trung Quốc dự kiến bổ sung gần 2.900 chuyến bay giữa Trung Quốc và châu Âu trong lịch bay mùa hè năm nay so với cùng kỳ năm trước, theo SCMP.

Đà tăng này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông, đặc biệt là xung đột liên quan tới Iran, khiến nhiều hãng hàng không quốc tế phải điều chỉnh đường bay qua khu vực này.

Điểm khác biệt lớn nằm ở quyền tiếp cận không phận. Không giống nhiều hãng hàng không phương Tây, các hãng bay Trung Quốc vẫn có thể bay thẳng qua không phận Nga để tới châu Âu. Trong khi đó, nhiều hãng hàng không châu Âu và Bắc Mỹ buộc phải bay vòng do bị Nga cấm sử dụng không phận sau khi các nước này áp đặt trừng phạt Moscow liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine.

Việc được bay qua không phận Nga giúp các hãng Trung Quốc rút ngắn đáng kể thời gian bay, tiết kiệm nhiên liệu và tránh phải bay qua khu vực Trung Đông - nơi rủi ro an ninh đang gia tăng. Điều này mang lại lợi thế về chi phí cũng như thời gian hành trình so với các đối thủ quốc tế.

Dữ liệu của OAG cho thấy hãng hàng không quốc gia Trung Quốc Air China dự kiến tăng thêm 1.120 chuyến bay giữa Trung Quốc và châu Âu trong mùa hè năm nay. Hai hãng lớn khác là China Southern Airlines và China Eastern Airlines lần lượt dự kiến bổ sung 839 và 654 chuyến bay.

Ngoài 3 hãng lớn, một số hãng bay quy mô nhỏ hơn như Hainan Airlines cũng có kế hoạch tăng tần suất khai thác các tuyến bay Trung Quốc - châu Âu. Theo OAG, các lịch bay được công bố hiện bao phủ giai đoạn từ cuối tháng 3 đến tháng 10 năm nay.

Các hãng hàng không cũng đang cân nhắc mở thêm đường bay mới giữa Trung Quốc và châu Âu nhằm tận dụng nhu cầu đi lại gia tăng. Theo OAG, một đường bay có thể được khai thác với nhiều chuyến bay mỗi tuần, do đó việc mở tuyến mới có thể nhanh chóng làm tăng tổng số chuyến bay trên toàn mạng lưới.

Việc Nga đóng cửa không phận đối với nhiều hãng hàng không châu Âu và Bắc Mỹ đã vô tình tạo ra lợi thế cạnh tranh đáng kể cho các hãng bay Trung Quốc trên các tuyến bay giữa châu Á và châu Âu trong vài năm qua. Bối cảnh căng thẳng địa chính trị hiện nay tiếp tục củng cố vị thế này trong thị trường hàng không đường dài.