Hãng bay Việt cắt tới 1.700 chuyến mỗi tháng vì giá nhiên liệu

Giá nhiên liệu bay tăng mạnh khiến nhiều hãng hàng không Việt Nam bắt đầu cắt giảm tần suất khai thác. Có hãng dự kiến hủy tới 1.700 chuyến bay mỗi tháng trong quý II.

Trước áp lực chi phí nhiên liệu tăng mạnh, các hãng hàng không Việt Nam đã bắt đầu lên kế hoạch cắt giảm quy mô khai thác và tần suất chuyến bay từ tháng 4.

Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, một số hãng đã điều chỉnh mạng bay bằng cách giảm chuyến hoặc dừng khai thác các đường bay nội địa có hệ số sử dụng ghế thấp, thường rơi vào khung giờ đêm, giờ thấp điểm hoặc các đường bay ngách không bù đắp được chi phí khai thác.

Trong đó, Vietnam Airlines dự kiến cắt giảm khoảng 700-1.700 cặp chuyến bay mỗi tháng trong quý II, tương đương mức hủy 10-20% tổng chuyến bay, tùy theo kịch bản giá nhiên liệu.

Riêng mạng bay nội địa có thể giảm 12-26% tần suất, trong khi các đường bay quốc tế dự kiến giảm 4-18% nhưng vẫn cố gắng duy trì hiện diện tại các thị trường trọng điểm.

Từ ngày 1/4, hãng cũng đã quyết định dừng khai thác 7 đường bay nội địa gồm Cát Bi - Buôn Ma Thuột, Cát Bi - Cam Ranh, Cát Bi - Phú Quốc, Cát Bi - Cần Thơ, TP.HCM - Vân Đồn, TP.HCM - Rạch Giá và TP.HCM - Điện Biên nhằm tối ưu hiệu quả khai thác trong bối cảnh chi phí tăng cao.

Bên cạnh đó, các hãng bay khác cũng điều chỉnh kế hoạch khai thác. Vietjet Air dự kiến cắt giảm khoảng 18% tổng sản lượng khai thác trong tháng 4, trong đó mạng bay nội địa giảm 22% và quốc tế giảm 11%.

Bamboo Airways cũng lên kế hoạch giảm hơn một nửa quy mô khai thác, từ khoảng 35-36 chuyến/ngày xuống còn 15-17 chuyến/ngày từ tháng 4, tập trung vào các đường bay trục chính và các chặng bay đi/đến Quy Nhơn.

Pacific Airlines có kế hoạch cắt giảm tần suất vào các giai đoạn/ngày khai thác thấp điểm và khung giờ xấu, dự kiến giảm 8-30% tải cung ứng trong quý II/2026, bắt đầu từ tháng 4/2026 và sẽ điều chỉnh tiếp trên cơ sở tình hình thị trường và biến động giá nhiên liệu.

Theo cơ quan quản lý, việc cắt giảm chuyến bay là giải pháp nhằm giúp các hãng hàng không cân đối chi phí trong bối cảnh giá nhiên liệu Jet A-1 tăng mạnh và có thể tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian tới.

Để kịp thời ứng phó với biến động thị trường nhiên liệu, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất cho phép áp dụng cơ chế phụ thu nhiên liệu đối với dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa hạng phổ thông cơ bản. Khoản phụ thu này được tính ngoài mức giá trần vé máy bay nội địa hiện hành và dự kiến áp dụng trong thời gian ngắn, từ ngày 1/4 đến 30/6.

Theo phương án đề xuất, mức phụ thu sẽ được điều chỉnh linh hoạt theo biến động giá nhiên liệu Jet A-1 trên thị trường quốc tế. Giá nhiên liệu cơ sở được xác định ở mức 90 USD /thùng, trong khi ngưỡng bắt đầu áp dụng phụ thu là từ 100 USD /thùng trở lên, với bước điều chỉnh mỗi 10 USD /thùng.

Cục Hàng không cho biết mức phụ thu được tính toán dựa trên chi phí nhiên liệu thực tế phát sinh thêm trên từng nhóm đường bay nội địa theo cự ly vận chuyển. Phần chi phí tăng thêm này dự kiến được chia sẻ giữa doanh nghiệp hàng không và hành khách theo tỷ lệ 50-50 nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Theo tính toán của cơ quan quản lý, với chặng bay có thời gian bay tương đương tuyến Hà Nội - TP.HCM, mức phụ thu nhiên liệu đề xuất khoảng 311.000 đồng mỗi hành khách cho mỗi chặng bay. Mức này được cho là thấp hơn đáng kể so với phụ thu nhiên liệu đang áp dụng tại một số thị trường quốc tế.

Cục Hàng không cho rằng việc cho phép áp dụng phụ thu nhiên liệu trong thời gian ngắn là cần thiết nhằm giúp các hãng hàng không duy trì hoạt động khai thác, hạn chế việc cắt giảm đường bay và đảm bảo kết nối vận tải hàng không trong nước. Nếu không có cơ chế bù đắp chi phí phù hợp, các hãng bay có thể buộc phải tiếp tục cắt giảm tần suất khai thác hoặc dừng một số đường bay không hiệu quả, ảnh hưởng đến kết nối giao thông và phục hồi của ngành hàng không sau giai đoạn khó khăn.