'Cháy vé' dịp lễ 30/4, nhiều chuyến bay hết sạch hạng phổ thông

Nhiều đường bay từ các điểm du lịch về Hà Nội và TP.HCM dịp 30/4 ghi nhận tỷ lệ đặt chỗ trên 80%, thậm chí hết sạch vé phổ thông vào cao điểm 2-3/5.

Theo số liệu khảo sát đến ngày 22/4 của Cục Hàng không, nhu cầu đi lại bằng đường hàng không dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 năm nay tăng mạnh so với giữa tháng 4.

Ở chiều đi, trong các ngày đầu kỳ nghỉ (25-26/4 và 29-30/4), các đường bay từ Hà Nội và TP.HCM đến các địa phương du lịch ghi nhận tỷ lệ lấp đầy cao, phổ biến từ 80% đến 100%.

Các chặng bay tới Phú Quốc, Tuy Hòa, Côn Đảo, Pleiku, Nha Trang, Đà Nẵng và Đồng Hới đều gần như kín chỗ, phản ánh nhu cầu du lịch nội địa tăng mạnh trong dịp nghỉ lễ kéo dài. Tuy nhiên, do hai kỳ nghỉ lễ diễn ra sát nhau, lưu lượng hành khách có xu hướng trải đều hơn so với các năm trước.

Riêng chiều về, cao điểm vẫn tập trung vào hai ngày 2-3/5, khi phần lớn người dân kết thúc kỳ nghỉ và quay lại TP.HCM, Hà Nội. Khảo sát cho thấy hầu hết đường bay từ các địa phương du lịch về hai thành phố này đều ghi nhận tỷ lệ đặt chỗ trên 80%, tiệm cận mức lấp đầy.

Trên một số chặng, tình trạng “cháy vé” hạng phổ thông đã xuất hiện. Cụ thể, chặng Cam Ranh - Hà Nội ngày 3/5 ghi nhận giá vé phổ thông của Vietjet Air ở mức 4,2-4,6 triệu đồng, trong khi nhiều chuyến bay của các hãng khác đã hết vé hạng phổ thông hoặc chỉ còn các hạng giá cao.

Tương tự, trên chặng Phú Quốc - Hà Nội cùng ngày, phần lớn chuyến bay đã không còn vé phổ thông. Trong khi đó, chiều về TP.HCM vẫn còn nhiều lựa chọn, với giá vé của Vietnam Airlines dao động 2,3-3,2 triệu đồng, còn các hãng như Vietjet Air, Bamboo Airways và Vietravel Airlines phổ biến ở mức 2,1-2,6 triệu đồng.

Ở chặng Cam Ranh - TP.HCM, giá vé cũng tăng lên mức 2,2-3,4 triệu đồng tùy hãng trong giai đoạn cuối kỳ nghỉ.

Tuy nhiên, trái ngược với các đường bay du lịch, trục bay chính giữa TP.HCM và Hà Nội lại ghi nhận tỷ lệ lấp đầy thấp hơn đáng kể, chỉ khoảng 30-50%. Điều này cho thấy hành khách có xu hướng ưu tiên đi du lịch thay vì di chuyển giữa hai trung tâm kinh tế lớn. Giá vé hạng phổ thông trên chặng Hà Nội - TP.HCM hiện dao động từ 3,8 đến 4,5 triệu đồng.

So với tuần trước, giá vé nội địa trong giai đoạn đầu nghỉ lễ (25-29/4) đã tăng trung bình khoảng 5-8% tùy chặng. Một số đường bay ghi nhận mức giá cao như Hà Nội - Phú Quốc lên tới 5-5,5 triệu đồng với Vietnam Airlines, trong khi Vietjet Air dao động 3,5-5 triệu đồng.

Chặng Hà Nội - Đà Nẵng ghi nhận mức giá 2,9-4 triệu đồng, còn TP.HCM - Đà Nẵng dao động từ 2,1 đến 3,5 triệu đồng.