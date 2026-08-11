Giá vàng trong nước cao nhất 3 tuần

Mức tăng hơn 1 triệu trong sáng nay (11/8) giúp giá vàng miếng SJC tiếp tục phục hồi, vượt mốc 145 triệu đồng/lượng, cũng là vùng giá cao nhất trong 3 tuần qua.

Giá vàng trong nước tăng mạnh trong phiên giao dịch sáng 11/8. Ảnh: Việt Linh.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra tại thị trường trong nước, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đã điều chỉnh giá vàng miếng tăng vọt 1,4 triệu đồng ở cả chiều mua và chiều bán, hiện niêm yết ở mức 142,5 - 145,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Các doanh nghiệp lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... sáng nay cũng đồng loạt nâng giá vàng miếng lên ngang bằng với SJC.

Đáng chú ý, giá vàng miếng SJC đã duy trì xu hướng tăng trong hơn 2 tuần qua, với tổng mức tăng gần 7 triệu đồng/lượng. Mức 145,5 triệu đồng/lượng hiện tại cũng là vùng giá cao nhất của vàng miếng SJC trong khoảng 3 tuần trở lại đây.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC TĂNG MẠNH Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 25/6 26/6 27/6 28/6 29/6 30/6 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 8/7 9/7 10/7 11/7 12/7 13/7 14/7 15/7 16/7 17/7 18/7 19/7 20/7 21/7 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2 146.2 138.8 138.8 133.3 133.4 142.4 144 144 147 149.5 148.8 148.8 143.7 144.2 144.2 145.6 144 144 143.2 144 145.5 145.5 145 144 143.4 145.4 148.4 148.4 148.4 148 147 145.5 145.5 146.9 146.9 146.9 145.4 144.5 145.5 145.2 143.6 144.5 144.5 143 143.4 142 135 135.5 137.5 137.5 139 137.5 137.5 137.7 137.9 137 137 137.5 137.5 138.8 139.7 139.2 141 141 141.1 142.5 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2 150.2 143.8 143.8 138.3 138.4 145.4 147 147 150.5 151.5 151.3 151.3 146.7 147.2 147.2 148.6 147 147 146.2 147 148.5 148.5 148 147 146.4 148.4 151.4 151.4 151.4 151 150 148.5 148.5 149.9 149.9 149.9 148.4 147.5 148.5 148.2 146.6 147.5 147.5 146 146.4 146 140 140.5 141.5 143 141.5 141.5 141.7 141.9 141 141 141 140.5 141.8 142.7 142.2 144 144 144.1 145.5

Cùng xu hướng với vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh sáng nay. Công ty SJC tăng thêm hơn 1 triệu đồng với mỗi lượng vàng nhẫn 99,99% loại 1-5 chỉ, đưa giá giao dịch mặt hàng này lên 142 - 145 triệu/lượng.

Tại Phú Quý, DOJI và PNJ, giá vàng nhẫn sáng nay cũng đồng loạt tăng hơn 1 triệu đồng, lần lượt giao dịch tại 142,5 - 145,5 triệu/lượng; 142 - 145,8 triệu/lượng và 141,5 - 145,4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch vàng nhẫn tròn ép vỉ ở 141,9 - 145,9 triệu đồng/lượng và Công ty Mi Hồng cũng điều chỉnh giá vàng nhẫn 999 lên 142,5 - 144 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu nâng giá vàng nhẫn lên mức cao nhất thị trường ở 142,4 - 146,4 triệu đồng/lượng.

Đà tăng của giá vàng trong nước chủ yếu được hỗ trợ bởi diễn biến tích cực của thị trường quốc tế. Giá vàng thế giới hiện tăng lên mức 4.430 USD /ounce, tức tăng hơn 40 USD (+1%) so với giá mở cửa.

Hiện quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa bao gồm thuế và phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 141 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng thế giới hiện vẫn thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 5 triệu đồng/lượng.