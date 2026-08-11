Giá vàng trong nước cao nhất 3 tuần

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Giá vàng trong nước tăng mạnh trong phiên giao dịch sáng 11/8. Ảnh: Việt Linh.
Trong phiên giao dịch đang diễn ra tại thị trường trong nước, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đã điều chỉnh giá vàng miếng tăng vọt 1,4 triệu đồng ở cả chiều mua và chiều bán, hiện niêm yết ở mức 142,5 - 145,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Các doanh nghiệp lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... sáng nay cũng đồng loạt nâng giá vàng miếng lên ngang bằng với SJC.
Đáng chú ý, giá vàng miếng SJC đã duy trì xu hướng tăng trong hơn 2 tuần qua, với tổng mức tăng gần 7 triệu đồng/lượng. Mức 145,5 triệu đồng/lượng hiện tại cũng là vùng giá cao nhất của vàng miếng SJC trong khoảng 3 tuần trở lại đây.
|GIÁ VÀNG MIẾNG SJC TĂNG MẠNH
|Nguồn: SJC.
|Nhãn
|29/3
|30/3
|31/3
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|31/7
|1/8
|2/8
|3/8
|4/8
|5/8
|6/8
|7/8
|8/8
|9/8
|10/8
|11/8
|Giá mua vào
|triệu đồng/lượng
|169.8
|170.8
|171.9
|173.7
|170
|170
|171.5
|171.5
|170.1
|169.5
|171
|168.5
|169.7
|169.4
|169.4
|168.5
|170
|170
|167.7
|167.5
|168.5
|168.5
|168.3
|168.1
|167.5
|166.7
|165.5
|166.3
|166.3
|166.3
|164.5
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|163
|163
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|163
|163.3
|162
|163
|164.5
|164.5
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|164.5
|162.2
|162.5
|162
|162
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|161
|161
|160.5
|160.8
|158.5
|160.5
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|158.5
|158.5
|159
|158.5
|157.7
|154.5
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|156
|156
|155.5
|154.5
|154
|153
|149.2
|146.2
|146.2
|138.8
|138.8
|133.3
|133.4
|142.4
|144
|144
|147
|149.5
|148.8
|148.8
|143.7
|144.2
|144.2
|145.6
|144
|144
|143.2
|144
|145.5
|145.5
|145
|144
|143.4
|145.4
|148.4
|148.4
|148.4
|148
|147
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|145.5
|146.9
|146.9
|146.9
|145.4
|144.5
|145.5
|145.2
|143.6
|144.5
|144.5
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|143.4
|142
|135
|135.5
|137.5
|137.5
|139
|137.5
|137.5
|137.7
|137.9
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|137
|137.5
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|138.8
|139.7
|139.2
|141
|141
|141.1
|142.5
|Giá bán ra
|172.8
|173.8
|174.9
|176.7
|173.5
|173.5
|174.5
|174.5
|173.1
|172.5
|175
|171.5
|172.7
|172.4
|172.4
|171.5
|173.5
|173.5
|171.2
|171
|172
|172
|171.3
|170.6
|170
|169.2
|168
|168.8
|168.8
|168.8
|167.5
|166
|166
|166
|166
|166
|166.3
|165
|166
|167.5
|167.5
|167.5
|167.5
|165.2
|165.5
|165
|165
|164
|164
|164
|163.5
|163.8
|161.5
|163.5
|162
|161.5
|161.5
|162
|161.5
|160.7
|157.5
|158.5
|159
|159
|158.5
|157.5
|157
|156
|153.2
|150.2
|150.2
|143.8
|143.8
|138.3
|138.4
|145.4
|147
|147
|150.5
|151.5
|151.3
|151.3
|146.7
|147.2
|147.2
|148.6
|147
|147
|146.2
|147
|148.5
|148.5
|148
|147
|146.4
|148.4
|151.4
|151.4
|151.4
|151
|150
|148.5
|148.5
|149.9
|149.9
|149.9
|148.4
|147.5
|148.5
|148.2
|146.6
|147.5
|147.5
|146
|146.4
|146
|140
|140.5
|141.5
|143
|141.5
|141.5
|141.7
|141.9
|141
|141
|141
|140.5
|141.8
|142.7
|142.2
|144
|144
|144.1
|145.5
Cùng xu hướng với vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh sáng nay. Công ty SJC tăng thêm hơn 1 triệu đồng với mỗi lượng vàng nhẫn 99,99% loại 1-5 chỉ, đưa giá giao dịch mặt hàng này lên 142 - 145 triệu/lượng.
Tại Phú Quý, DOJI và PNJ, giá vàng nhẫn sáng nay cũng đồng loạt tăng hơn 1 triệu đồng, lần lượt giao dịch tại 142,5 - 145,5 triệu/lượng; 142 - 145,8 triệu/lượng và 141,5 - 145,4 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch vàng nhẫn tròn ép vỉ ở 141,9 - 145,9 triệu đồng/lượng và Công ty Mi Hồng cũng điều chỉnh giá vàng nhẫn 999 lên 142,5 - 144 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu nâng giá vàng nhẫn lên mức cao nhất thị trường ở 142,4 - 146,4 triệu đồng/lượng.
Đà tăng của giá vàng trong nước chủ yếu được hỗ trợ bởi diễn biến tích cực của thị trường quốc tế. Giá vàng thế giới hiện tăng lên mức 4.430 USD/ounce, tức tăng hơn 40 USD (+1%) so với giá mở cửa.
Hiện quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa bao gồm thuế và phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 141 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng thế giới hiện vẫn thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 5 triệu đồng/lượng.
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