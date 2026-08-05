Bách Hóa Xanh dự kiến xóa sạch lỗ lũy kế sau 2-3 năm

Sau nhiều năm thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng, Bách Hóa Xanh hiện còn khoảng 7.000 tỷ đồng lỗ lũy kế. Lãnh đạo MWG kỳ vọng chuỗi sẽ xóa hết khoản lỗ này trong 2-3 năm để tiến tới IPO.

Bách Hóa Xanh lãi 910 tỷ đồng trong nửa đầu năm nay. Ảnh: Liên Phạm.

Chia sẻ tại buổi họp với nhà đầu tư mới đây, ông Vũ Đăng Linh - Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) cho biết chuỗi Bách Hóa Xanh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh cả về doanh thu, lợi nhuận lẫn tốc độ mở rộng hệ thống.

Trong quý I/2026, Bách Hóa Xanh ghi nhận khoảng 400 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Sang quý II, lợi nhuận tiếp tục tăng lên 510 tỷ đồng . Với kết quả này, ông Linh cho rằng khả năng rất cao chuỗi sẽ hoàn thành sớm mục tiêu 1.800 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm 2026.

Tự tin xóa lỗ lũy kế sau 2-3 năm, hướng đến IPO

Trả lời câu hỏi của nhà đầu tư về khoản lỗ lũy kế, ông Linh nhìn nhận trước năm 2024, Bách Hóa Xanh liên tục thua lỗ do giai đoạn đầu tập trung mở rộng quy mô. Có những năm chuỗi ghi nhận mức lỗ 2.000- 3.000 tỷ đồng , khiến số lỗ lũy kế tích tụ ở mức lớn.

Tuy nhiên, năm 2024 đánh dấu bước ngoặt khi Bách Hóa Xanh lần đầu tiên có lãi. Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong năm 2025 và đến năm 2026, kết quả kinh doanh vẫn tích cực. Nhờ đó, đến nay số lỗ lũy kế đã giảm xuống còn khoảng 7.000 tỷ đồng .

"Chúng tôi tự tin trong khoảng 2-3 năm tới sẽ bù đắp toàn bộ phần lỗ lũy kế, tiến tới thực hiện IPO và niêm yết Bách Hóa Xanh", ông Linh nhấn mạnh.

Song song với tăng trưởng lợi nhuận, Bách Hóa Xanh cũng đẩy mạnh mở rộng mạng lưới. Trong 6 tháng đầu năm, chuỗi đã mở thêm 632 cửa hàng, trong đó khoảng 50% tập trung tại miền Bắc và miền Trung, 50% còn lại ở miền Nam.

Theo ông Linh, với tiến độ hiện nay, nhiều khả năng Bách Hóa Xanh sẽ mở vượt mốc 1.000 cửa hàng trong năm 2026.

Tuy nhiên, lãnh đạo MWG nhấn mạnh mục tiêu quan trọng không chỉ là mở mới nhanh mà còn phải đảm bảo hiệu quả vận hành của các cửa hàng mới. Kết quả hoạt động của các điểm bán khai trương trong năm nay sẽ là cơ sở để công ty quyết định có tiếp tục tăng tốc mở rộng trong các năm tới hay không.

Đánh giá về quá trình mở rộng ra các thị trường mới, ông Linh cho biết giai đoạn đầu luôn phát sinh một số khó khăn, chủ yếu đến từ việc xây dựng chuỗi cung ứng, đặc biệt với ngành hàng tươi sống, cũng như sự khác biệt nhất định trong hành vi tiêu dùng giữa các vùng miền.

Tuy nhiên, theo ông, những khác biệt này không quá lớn và hầu hết chỉ xuất hiện ở giai đoạn đầu. Đến nay, Bách Hóa Xanh đã từng bước hoàn thiện hệ thống vận hành và chuỗi cung ứng, do đó các yếu tố này sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả hoạt động cũng như tốc độ mở rộng trong thời gian tới.

Tập trung tối ưu vận hành, giữ giá bán cạnh tranh

Trước xu hướng giá hàng hóa tăng do áp lực lạm phát và những biến động từ tình hình địa chính trị, đặc biệt sau các diễn biến liên quan đến xung đột Trung Đông, Bách Hóa Xanh đã chủ động làm việc với các nhà cung cấp để tối ưu chi phí, đồng thời kiểm soát chặt chi phí vận hành nhằm duy trì mức giá bán ổn định.

Theo lãnh đạo MWG, trong bối cảnh nhiều kênh bán lẻ truyền thống điều chỉnh giá khá nhanh, việc Bách Hóa Xanh giữ được mức giá cạnh tranh đã trở thành lợi thế giúp thu hút thêm khách hàng.

Minh chứng là trong những tháng gần đây, giá trị bình quân mỗi hóa đơn gần như không thay đổi, trong khi doanh thu vẫn tăng. Điều này cho thấy động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ số lượng hóa đơn trên mỗi cửa hàng tăng lên, đồng nghĩa lượng khách đến mua sắm ngày càng nhiều.

Song song đó, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng, logistics và hệ thống kho vận thông qua việc cải thiện năng lực dự báo nhu cầu, tối ưu vận hành và nâng cao hiệu quả khai thác doanh thu. Nhờ vậy, tỷ lệ hao hụt hàng hóa đã giảm xuống dưới 3%, tiếp tục cải thiện so với các giai đoạn trước và góp phần nâng cao hiệu quả lợi nhuận của toàn chuỗi.

Ông Linh cũng cho biết trong năm 2025, Bách Hóa Xanh đã hoàn tất việc tinh gọn danh mục SKU. Hiện công ty không có kế hoạch tiếp tục cắt giảm số lượng sản phẩm mà sẽ tập trung tối ưu vòng quay hàng tồn kho và nâng cao hiệu quả của danh mục hiện hữu.

Ông Vũ Đăng Linh, Tổng giám đốc CTCP MWG tại ĐHĐCĐ thường niên 2026. Ảnh: MWG.

Đối với các cửa hàng hiện hữu, quý II/2026, Bách Hóa Xanh ghi nhận tăng trưởng doanh thu cùng cửa hàng ở mức một chữ số (chỉ tính các cửa hàng hoạt động trước ngày 1/5/2025). Trong khi đó, các cửa hàng mở từ năm 2025 tại miền Trung ghi nhận doanh thu cải thiện qua từng tháng.

Riêng tại miền Bắc, dù mới mở thêm nhiều cửa hàng, doanh thu bình quân vẫn đạt khoảng 1 tỷ đồng /cửa hàng/tháng, đúng với kỳ vọng của doanh nghiệp. "Các cửa hàng đầu tiên tại miền Bắc sau khoảng 3-6 tháng hoạt động đã bắt đầu đóng góp lợi nhuận. Doanh nghiệp kỳ vọng doanh thu của các cửa hàng này sẽ tiếp tục cải thiện khi thời gian vận hành dài hơn", ông Linh nói thêm.