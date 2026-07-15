Tin vui với Thế Giới Di Động

Sau nửa đầu năm, Bách Hóa Xanh đã mở thêm 632 cửa hàng, nâng tổng số điểm bán lên 3.191 cửa hàng. Đáng chú ý, Thế Giới Di Động cho biết toàn bộ điểm bán mới đã có lợi nhuận.

Với doanh thu 28.300 tỷ đồng, Bách Hóa Xanh tiếp tục đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh của MWG. Ảnh: Phương Lâm.

CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HoSE: MWG) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với doanh thu thuần hơn 95.300 tỷ đồng , tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 52% kế hoạch doanh thu kỷ lục 185.000 tỷ đề ra cho cả năm.

Trong cơ cấu doanh thu, CTCP Điện Máy Xanh tiếp tục là mảng kinh doanh chủ lực khi đóng góp gần 46% tổng doanh thu của MWG. Khối kinh doanh này hiện bao gồm các chuỗi Thegioididong.com, Điện Máy Xanh, TopZone, EraBlue và Thợ Điện Máy Xanh.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, nhóm chuỗi bán lẻ này đạt doanh thu gần 65.100 tỷ đồng , tăng 31% so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ doanh thu tại các cửa hàng hiện hữu tăng 32%, trong bối cảnh doanh nghiệp gần như không mở thêm cửa hàng mới tại thị trường Việt Nam.

Tất cả chuỗi đều ghi nhận tăng trưởng doanh thu hai chữ số. Trong đó, TopZone có kết quả nổi bật nhất khi doanh thu các sản phẩm Apple tăng 50% so với cùng kỳ. Các ngành hàng chính khác cũng tăng trưởng 15-60%.

Đối với Thợ Điện Máy Xanh, doanh thu tăng 47% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu từ khách hàng ngoài hệ thống Điện Máy Xanh chiếm khoảng 10%.

Tại Indonesia, chuỗi EraBlue đạt doanh thu 1.888 tỷ rupiah Indonesia (IDR), tăng 92% so với cùng kỳ. Sau 6 tháng, chuỗi đã mở mới 80 cửa hàng, nâng tổng số lên 261 cửa hàng, đồng thời ghi nhận tăng trưởng doanh thu cửa hàng hiện hữu đạt 17%.

Đáng chú ý, Bách Hóa Xanh tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng của MWG khi ghi nhận doanh thu 28.300 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng 25% so với cùng kỳ. Riêng quý II, doanh thu chuỗi bách hóa này tăng hơn 31%, chủ yếu nhờ hai ngành hàng thực phẩm tươi sống và hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) đều duy trì mức tăng trưởng hai chữ số.

Trong nửa đầu năm, chuỗi đã mở thêm 632 cửa hàng, nâng tổng số điểm bán lên 3.191 cửa hàng.

Đáng chú ý, Thế Giới Di Động cho biết các cửa hàng mở mới trong năm 2026 đều đã ghi nhận lợi nhuận hoạt động dương ở cấp độ cửa hàng sau khi tính cả chi phí kho vận.

Các cửa hàng khai trương năm 2025 cũng tiếp tục cải thiện hiệu quả kinh doanh, còn nhóm cửa hàng hoạt động từ năm 2024 trở về trước duy trì lợi nhuận nhờ tối ưu chi phí vận hành.

Theo MWG, hiệu quả đồng loạt cải thiện ở cả 3 nhóm cửa hàng đã góp phần nâng cao kết quả kinh doanh của Bách Hóa Xanh trong quý II so với quý I cũng như cùng kỳ năm trước.

Ở các chuỗi còn lại, chuỗi nhà thuốc An Khang ghi nhận doanh thu 6 tháng tăng 22% so với cùng kỳ và tiếp tục theo đuổi lộ trình nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm sớm đóng góp lợi nhuận cho tập đoàn mẹ. Chuỗi AvaKids cũng duy trì đà tăng trưởng doanh thu trong nửa đầu năm.

Về mở rộng mạng lưới, sau Bách Hóa Xanh, EraBlue, An Khang là chuỗi có tốc độ mở mới nhanh nhất với 33 cửa hàng, nâng tổng số lượng đạt 415 cửa hàng. Đồng thời, AvaKids cũng mở thêm 12 cửa hàng từ đầu năm, nâng tổng số lên 95 điểm bán.

Trong khi đó, Điện Máy Xanh chỉ mở thêm 3 cửa hàng, đạt 2.005 điểm bán. Riêng chuỗi Thegioididong.com (bao gồm TopZone) tiếp tục tái cơ cấu khi giảm 4 cửa hàng, còn 1.008 điểm bán.