Thế Giới Di Động đang 'kiếm bộn' ở Indonesia

Chuỗi điện máy EraBlue của Thế Giới Di Động tại Indonesia ghi nhận doanh thu gần 2.800 tỷ đồng trong 6 tháng, tăng 92% so với cùng kỳ, đồng thời mở thêm 80 cửa hàng từ đầu năm.

Một cửa hàng EraBlue của Thế Giới Di Động tại Indonesia. Ảnh: MWG.

CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với doanh thu hợp nhất đạt 65.279 tỷ đồng , tăng 31% so với cùng kỳ năm trước.

Theo doanh nghiệp, tăng trưởng đến từ tất cả chuỗi bán lẻ và các nhóm ngành hàng chủ lực. Doanh số trên cùng cửa hàng cũng tăng 32%, trong khi doanh thu từ hình thức mua trả chậm tăng 49%, chiếm 38% tổng doanh thu. Hiện 96% sản phẩm của hệ thống đã áp dụng phương thức thanh toán này.

Đáng chú ý, chuỗi điện máy EraBlue tại Indonesia tiếp tục là điểm sáng khi ghi nhận doanh thu 1.888 tỷ IDR (gần 2.800 tỷ đồng ), tăng 92% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này đến từ mức tăng doanh số trên mỗi cửa hàng đạt 17% cùng việc mở rộng mạnh mạng lưới.

So với cùng kỳ năm trước, EraBlue đã mở thêm 146 cửa hàng. Riêng trong 6 tháng đầu năm, chuỗi bổ sung thêm 80 điểm bán, nâng tổng số cửa hàng lên 261 điểm.

Đây cũng là chuỗi duy nhất của Điện Máy Xanh tiếp tục mở rộng quy mô trong nửa đầu năm nay. Ngược lại, các chuỗi bán lẻ tại Việt Nam đều duy trì chiến lược tinh gọn. So với đầu năm, chuỗi Điện Máy Xanh, Thegioididong.com và TopZone đều giảm 1-3 cửa hàng mỗi chuỗi, đưa số lượng cửa hàng đến cuối quý II/2026 xuống còn 2.005, 924 và 84 cửa hàng. Nếu so với cùng kỳ năm trước, chuỗi Điện Máy Xanh đã giảm 18 cửa hàng, Thegioididong.com giảm 6 cửa hàng và TopZone giảm 1 cửa hàng.

CHUỖI SỐ LƯỢNG CỬA HÀNG

(Tại ngày 30/6) THAY ĐỔI SO CÙNG KỲ THAY ĐỔI SO ĐẦU NĂM Điện Máy Xanh 2.005 -18 -3 Thegioididong.com 924 -6 -3 TopZone 84 -1 -1 EraBlue 261 +146 +80 Tổng 3.274 +121 +73

Dù không mở thêm cửa hàng mới trong nước, toàn bộ các chuỗi vẫn ghi nhận tăng trưởng doanh thu ở mức 2 chữ số. Trong đó, TopZone dẫn đầu với mức tăng 36%, nhờ doanh số các sản phẩm Apple tăng 50%. Thegiodidong.com tăng 28%, trong khi Điện Máy Xanh tăng 32%.

Xét theo cơ cấu doanh thu, điện thoại Android tiếp tục là ngành hàng đóng góp lớn nhất với tỷ trọng 22%, tiếp theo là điện thoại Apple (19%) và nhóm hàng gia dụng (11%). Phần còn lại đến từ các ngành hàng như máy lạnh, tủ lạnh, TV, máy giặt, laptop, phụ kiện và dịch vụ.

Về tốc độ tăng trưởng từng ngành hàng, máy lạnh dẫn đầu với mức tăng 60% nhờ nhu cầu cao trong mùa hè. Các nhóm gia dụng, laptop và tủ lạnh cùng tăng 35%; phụ kiện tăng 30%; máy giặt tăng 25%; TV tăng 20%; trong khi điện thoại Android và dịch vụ đều tăng 15%.

Ngoài hoạt động bán lẻ, mảng Thợ Điện Máy Xanh cũng đạt doanh thu 1.892 tỷ đồng , tăng 47% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ khách hàng ngoài hệ thống đạt 179 tỷ đồng , tăng 19% và chiếm khoảng 10% doanh thu của mảng này.

Doanh thu từ Super App và kênh online toàn hệ thống đạt 7.084 tỷ đồng , tương đương 11% tổng doanh thu của doanh nghiệp. Đến cuối tháng 6, Super App có gần 19 triệu thành viên, tăng khoảng 1 triệu người so với đầu năm.

DMX là pháp nhân mới thuộc CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG), được thành lập nhằm quản lý các chuỗi bán lẻ Thegioididong.com, TopZone, Điện Máy Xanh, Thợ Điện Máy Xanh và liên doanh Erablue tại Indonesia.

Trước đó, DMX vừa kết thúc đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với hơn 166 triệu cổ phiếu được đăng ký, tương đương 93% lượng chào bán. Theo mức giá IPO 80.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị đăng ký đạt khoảng 13.300 tỷ đồng (hơn 500 triệu USD ).

Đợt chào bán thu hút gần 30 nhà đầu tư tổ chức, đại diện khoảng 60 quỹ đầu tư trong và ngoài nước. DMX dự kiến niêm yết trên HoSE trong tháng 8 với vốn hóa ước đạt hơn 100.000 tỷ đồng (gần 3,9 tỷ USD ).