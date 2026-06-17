Ông Đoàn Văn Hiểu Em: IPO DMX là cơ hội hiếm có trong đời

IPO DMX là cơ hội hiếm có trong đời, nhưng CEO Đoàn Văn Hiểu Em đã sẵn sàng cho tham vọng lớn hơn, với cột mốc 7 tỷ USD doanh thu, 65% thị phần và những công ty tỷ USD tiếp theo.

IPO DMX là cơ hội hiếm có trong đời, nhưng CEO Đoàn Văn Hiểu Em đã sẵn sàng cho tham vọng lớn hơn, với cột mốc 7 tỷ USD doanh thu, 65% thị phần và những công ty tỷ USD tiếp theo.

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Show: theInsight

Host: Lan Anh

Khách mời: Ông Đoàn Văn Hiểu Em, Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG), Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX)

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Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chứng kiến một trong những thương vụ IPO lớn nhất lịch sử ngành bán lẻ, khi CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) chuẩn bị chào bán gần 180 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng với mức giá lên đến 80.000 đồng/cổ phiếu.

"Để đưa một doanh nghiệp lên sàn chứng khoán thì chắc trong đời chỉ một lần. Nhưng Thế Giới Di Động có cơ hội đến lần thứ hai. Và tôi nghĩ sẽ không dừng lại ở con số hai lần đó", ông Đoàn Văn Hiểu Em - Thành viên HĐQT MWG, Tổng giám đốc DMX chia sẻ tại theInsight.

Sau 20 năm gắn bó với MWG, từ một nhân viên kế toán khi doanh nghiệp chỉ có 5 cửa hàng đến vị trí lãnh đạo của hệ sinh thái bán lẻ hơn 6.000 điểm bán, ông Hiểu Em là người đồng hành cùng gần như mọi dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của tập đoàn.

Bước vào thương vụ IPO được xem là cột mốc lớn tiếp theo của MWG, ông tin DMX vẫn còn nhiều dư địa để tạo cách biệt với các đối thủ, sẵn sàng chiếm lĩnh 60-65% thị phần và 7 tỷ USD doanh thu trong vòng 5 năm tới.

Trong cuộc trò chuyện với theInsight, ông Hiểu Em không ngại ngần chia sẻ về những chiến lược đằng sau thương vụ IPO của DMX, câu chuyện tăng trưởng của ngành bán lẻ, cũng như kế hoạch tạo ra những doanh nghiệp tỷ USD tiếp theo trong hệ sinh thái MWG.