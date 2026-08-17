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Tăng tốc hoàn thiện nút giao nối hai cao tốc lớn bậc nhất phía Nam

  • Thứ hai, 17/8/2026 06:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Nhà thầu đang huy động hàng trăm máy móc, tăng tốc hoàn thiện các hạng mục tại nút giao Quốc lộ 51 và Tân Hiệp, kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và Bến Lức - Long Thành.

Hai 'nút thắt' cuối cùng trên cao tốc Bến Lức - Long Thành sắp về đích Nhà thầu đang huy động hàng trăm máy móc, tăng tốc hoàn thiện các hạng mục tại nút giao Tân Hiệp và cầu Phước Khánh để thông xe toàn tuyến vào tháng 9.
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Theo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), sản lượng thi công toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành đã đạt 99% giá trị hợp đồng. Trong ảnh là gói thầu XL-NG51 (nút giao Quốc lộ 51), dự kiến hoàn thành trong tháng 8 này.
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Vị trí nút giao Tân Hiệp. Đồ họa: Quỳnh Danh.
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Từ trên cao, công trường gói thầu XL-NG51 hiện lên với hàng loạt mũi thi công đang hoạt động cùng lúc. Những tuyến đường dẫn, cầu vượt và mặt đường đang dần khép kín, cho thấy dự án bước vào giai đoạn nước rút trước ngày hoàn thành.
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Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews vào giữa tháng 8, công trường cao tốc Bến Lức - Long Thành đang diễn ra khẩn trương với nhiều mũi thi công đồng loạt.

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Hàng loạt xe ben, máy rải, xe lu và máy đào liên tục hoạt động để hoàn thiện mặt đường, đường dẫn và các nhánh kết nối tại các nút giao.
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Xe ben liên tục vận chuyển vật liệu, máy rải và xe lu nối nhau hoàn thiện từng lớp mặt đường
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Phía trên mặt cầu, hàng chục công nhân đang thi công các hạng mục dải phân cách, khe co giãn và vệ sinh mặt cầu, sẵn sàng cho giai đoạn thảm bê tông nhựa nóng trong thời gian sắp tới.
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Hai nhánh cầu vượt kết nối Quốc lộ 51 - cao tốc Bến Lức - Long Thành với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cũng đã hoàn thiện các hạng mục chính, đang được thảm những lớp nhựa cuối cùng phía đường dẫn.
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Hàng chục xe ben chở bê tông nhựa nóng xếp hàng chờ tới lượt đổ những lớp nhựa cuối cùng trên 2 nhánh đường dẫn.
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Hiện tại, cao tốc Bến Lức - Long Thành dài 57,8 km đã cơ bản hoàn thành phần lớn tuyến. Hạng mục còn lại mang tính quyết định là cầu Phước Khánh trên sông Lòng Tàu. Các nhà thầu đang dồn lực hoàn thiện công trình này, hướng tới thông toàn tuyến trong tháng 9.
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Khi hoàn thành, tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ tạo trục kết nối trực tiếp giữa khu vực Tây Nam Bộ với Đồng Nai, sân bay Long Thành và mạng lưới cao tốc phía Đông.
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Đặc biệt, thông qua nút giao Quốc lộ 51 và Tân Hiệp, phương tiện từ hướng Bến Lức - TP.HCM có thể tiếp cận cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, mở thêm hướng đi về Vũng Tàu và cụm cảng Cái Mép - Thị Vải.
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Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã đưa toàn bộ tuyến chính vào khai thác từ ngày 18/5. Việc hoàn thiện các hạng mục kết nối với Bến Lức - Long Thành vì vậy sẽ giúp mạng lưới cao tốc khu vực phía Nam được khép kín hơn, tăng khả năng phân luồng và rút ngắn hành trình giữa miền Tây, trung tâm TP.HCM với Đồng Nai và khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành trước mốc thông xe vào tháng 9

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