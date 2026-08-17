Tăng tốc hoàn thiện nút giao nối hai cao tốc lớn bậc nhất phía Nam

Theo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), sản lượng thi công toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành đã đạt 99% giá trị hợp đồng. Trong ảnh là gói thầu XL-NG51 (nút giao Quốc lộ 51), dự kiến hoàn thành trong tháng 8 này.

Từ trên cao, công trường gói thầu XL-NG51 hiện lên với hàng loạt mũi thi công đang hoạt động cùng lúc. Những tuyến đường dẫn, cầu vượt và mặt đường đang dần khép kín, cho thấy dự án bước vào giai đoạn nước rút trước ngày hoàn thành.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews vào giữa tháng 8, công trường cao tốc Bến Lức - Long Thành đang diễn ra khẩn trương với nhiều mũi thi công đồng loạt.

Hàng loạt xe ben, máy rải, xe lu và máy đào liên tục hoạt động để hoàn thiện mặt đường, đường dẫn và các nhánh kết nối tại các nút giao.

Phía trên mặt cầu, hàng chục công nhân đang thi công các hạng mục dải phân cách, khe co giãn và vệ sinh mặt cầu, sẵn sàng cho giai đoạn thảm bê tông nhựa nóng trong thời gian sắp tới.

Hai nhánh cầu vượt kết nối Quốc lộ 51 - cao tốc Bến Lức - Long Thành với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cũng đã hoàn thiện các hạng mục chính, đang được thảm những lớp nhựa cuối cùng phía đường dẫn.

Hiện tại, cao tốc Bến Lức - Long Thành dài 57,8 km đã cơ bản hoàn thành phần lớn tuyến. Hạng mục còn lại mang tính quyết định là cầu Phước Khánh trên sông Lòng Tàu. Các nhà thầu đang dồn lực hoàn thiện công trình này, hướng tới thông toàn tuyến trong tháng 9.

Khi hoàn thành, tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ tạo trục kết nối trực tiếp giữa khu vực Tây Nam Bộ với Đồng Nai, sân bay Long Thành và mạng lưới cao tốc phía Đông.

Đặc biệt, thông qua nút giao Quốc lộ 51 và Tân Hiệp, phương tiện từ hướng Bến Lức - TP.HCM có thể tiếp cận cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, mở thêm hướng đi về Vũng Tàu và cụm cảng Cái Mép - Thị Vải.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã đưa toàn bộ tuyến chính vào khai thác từ ngày 18/5. Việc hoàn thiện các hạng mục kết nối với Bến Lức - Long Thành vì vậy sẽ giúp mạng lưới cao tốc khu vực phía Nam được khép kín hơn, tăng khả năng phân luồng và rút ngắn hành trình giữa miền Tây, trung tâm TP.HCM với Đồng Nai và khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Giữa tháng 8, các nhà thầu đang khẩn trương triển khai các hạng mục cuối cùng, hướng tới thông xe toàn tuyến đường bộ cao tốc Bến Lức - Long Thành trong tháng 9.

Hai khu đất dự kiến thanh toán có tổng giá trị hơn 7.533 tỷ đồng gồm khu đất số 8-12 Lê Duẩn và số 2-4-6 Hai Bà Trưng.

Sau gần 1 năm khởi công, nhiều đoạn thuộc dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú đã dần thành hình. Nhà thầu đang tăng tốc thi công với hàng trăm thiết bị và nhân lực làm việc liên tục.

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.