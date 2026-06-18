Gần 60 quỹ đầu tư đăng ký mua cổ phiếu IPO Điện Máy Xanh

Đợt IPO của Điện Máy Xanh ghi nhận gần 60 quỹ đầu tư trong và ngoài nước đăng ký mua cổ phiếu. Tổng lượng đăng ký đạt hơn 166 triệu cổ phiếu, tương đương 93% chào bán.

Điện Máy Xanh ghi nhận lượng đăng ký mua IPO hơn 13.300 tỷ đồng. Ảnh: MWG.

CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) vừa thông báo kết thúc đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với hơn 166 triệu cổ phiếu được đăng ký, tương đương 93% lượng chào bán. Theo mức giá IPO, tổng giá trị đăng ký đạt khoảng 13.300 tỷ đồng (hơn 500 triệu USD ).

Đợt IPO thu hút gần 30 nhà đầu tư tổ chức, đại diện cho khoảng 60 quỹ đầu tư trong và ngoài nước đăng ký tham gia. Khối tổ chức chiếm khoảng 90% tổng lượng cổ phiếu đăng ký mua, trong đó nhà đầu tư nước ngoài đóng góp 73% và nhà đầu tư tổ chức trong nước chiếm 17%.

Theo doanh nghiệp, kết quả phân phối diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán còn nhiều biến động và dòng vốn ngoại duy trì xu hướng bán ròng. Tuy nhiên, sự tham gia của nhiều quỹ đầu tư cho thấy doanh nghiệp vẫn nhận được sự quan tâm đáng kể từ các nhà đầu tư tổ chức.

Dự kiến trong tháng 8, cổ phiếu DMX sẽ chính thức niêm yết trên HoSE. Với giá IPO 80.000 đồng/cổ phiếu và khoảng 1,26 tỷ cổ phiếu lưu hành sau phát hành, vốn hóa doanh nghiệp ước đạt hơn 100.000 tỷ đồng , tương đương gần 3,9 tỷ USD .

Về hoạt động kinh doanh, DMX cho biết trong 5 tháng đầu năm, doanh thu hợp nhất đạt 54.644 tỷ đồng (khoảng 2 tỷ USD ), tăng 33% so với cùng kỳ và hoàn thành 45% kế hoạch năm. Doanh nghiệp ghi nhận tăng trưởng doanh thu trên các cửa hàng hiện hữu (SSSG) ở mức hai chữ số mà không phụ thuộc nhiều vào việc mở mới điểm bán.

Ở thị trường quốc tế, liên doanh Erablue tại Indonesia tiếp tục là động lực tăng trưởng đáng chú ý. Trong 5 tháng đầu năm, doanh thu đạt 1.560 tỷ rupiah (khoảng 100 triệu USD ), tăng 93% so với cùng kỳ. Tăng trưởng đến từ cả doanh thu trên cửa hàng hiện hữu tăng 19% và việc mở rộng mạng lưới bán lẻ.

Tính đến cuối tháng 5, Erablue có 245 cửa hàng, tiến gần hơn tới mục tiêu 500 cửa hàng vào năm 2027 và 1.000 cửa hàng vào năm 2030.

Trên cơ sở đó, DMX đặt kế hoạch năm 2026 với doanh thu tăng 30% và lợi nhuận sau thuế tăng 50% so với năm trước.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em, Tổng giám đốc Điện Máy Xanh cho biết sau IPO, doanh nghiệp định hướng chuyển từ mô hình bán lẻ thiết bị điện máy truyền thống sang hệ sinh thái tiêu dùng công nghệ, mở rộng các dịch vụ giá trị gia tăng như tài chính tiêu dùng, lắp đặt, bảo hành và nâng cấp thiết bị. Chiến lược này nhằm gia tăng giá trị khai thác trên mỗi khách hàng thay vì chỉ cạnh tranh về giá bán sản phẩm.

Trong dài hạn, DMX đặt mục tiêu đến năm 2030 duy trì tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) doanh thu khoảng 11% mỗi năm và lợi nhuận khoảng 16% mỗi năm.