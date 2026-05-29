CEO Điện Máy Xanh: Cổ phiếu DMX quá rẻ, không nên so sánh với MWG

Trước thềm IPO, CEO Điện Máy Xanh khẳng định mức giá 80.000 đồng/cổ phiếu DMX là "quá rẻ", đồng thời cho rằng nhà đầu tư không nên đặt lên bàn cân với MWG.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em, Tổng giám đốc Điện Máy Xanh. Ảnh: DMX.

Chiều 28/5, CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) tổ chức buổi gặp gỡ nhà đầu tư trước thềm IPO cổ phiếu. Đáng chú ý, chia sẻ tại sự kiện, ông Đoàn Văn Hiểu Em, Tổng giám đốc DMX nhiều lần khẳng định mức giá chào bán 80.000 đồng/cổ phiếu là "rất rẻ" nếu đặt trong tương quan quy mô, thị phần và tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp.

Tự tin với giá IPO DMX 80.000 đồng/cổ phiếu

Ông Hiểu Em cho biết quý I/2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu và lợi nhuận lần lượt tăng 30% và 49% so với cùng kỳ, đạt 2.219 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Kết quả này giúp công ty hoàn thành hơn 30% kế hoạch năm chỉ sau 3 tháng kinh doanh.

Theo kế hoạch, DMX đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2026 đạt 7.350 tỷ đồng , tương ứng mức P/E dự kiến khoảng 12 lần. Tuy nhiên, với kết quả kinh doanh tích cực trong nửa đầu năm, ông Hiểu Em cho rằng lợi nhuận thực tế có thể vượt xa kế hoạch, thậm chí tăng ít nhất 1,5 lần so với cùng kỳ. Khi đó, qua đó kéo P/E giảm xuống còn khoảng 10 lần.

Sau IPO, doanh nghiệp dự kiến chi trả cổ tức đặc biệt 4.000 đồng/cổ phiếu từ phần lợi nhuận giữ lại các năm trước, đồng thời dự kiến duy trì chính sách chia cổ tức tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế trong dài hạn.

"Với một doanh nghiệp vốn hóa tỷ USD, chiếm trên 50% thị phần và biên lợi nhuận sau thuế khoảng 7%, thì P/E khoảng 10 lần là rất thấp. Mức giá 80.000 đồng/cổ phiếu là quá rẻ", ông nhấn mạnh.

Lãnh đạo DMX cho biết chính ban điều hành và các cổ đông sáng lập cũng trực tiếp tham gia mua cổ phiếu trong đợt IPO này. Thậm chí, ông còn cơ cấu một phần tài sản từ cổ phiếu công ty mẹ MWG sang cổ phiếu DMX.

Tuy nhiên, động thái trên cũng khiến một số cổ đông đặt câu hỏi liệu ban lãnh đạo có đang ưu tiên DMX hơn MWG hay không. Trả lời vấn đề này, ông Hiểu Em khẳng định việc cơ cấu danh mục không xuất phát từ lo ngại với cổ phiếu công ty mẹ, mà nhằm thể hiện cam kết đồng hành với "đứa con tinh thần" là Điện Máy Xanh trong chu kỳ tăng trưởng mới.

Ông cho biết vẫn nắm giữ phần lớn tỷ lệ sở hữu tại MWG. Trong khi đó, Chủ tịch Nguyễn Đức Tài sẽ sử dụng hoàn toàn tiền cá nhân để tham gia đợt chào bán, còn một số lãnh đạo khác có thể dùng nguồn tài chính riêng hoặc tái cơ cấu danh mục đầu tư hiện hữu.

Khi được hỏi nên lựa chọn cổ phiếu MWG hay DMX, ông Hiểu Em cho rằng hai doanh nghiệp có định vị khác nhau. MWG đóng vai trò công ty holding, thực hiện chức năng hoạch định chiến lược, hỗ trợ tài chính và đầu tư vào các "hạt giống" mới. Trong khi đó, DMX tập trung hoàn toàn vào lĩnh vực cốt lõi là bán lẻ điện máy và điện thoại với các động lực tăng trưởng rõ ràng hơn.

Do đó, ông không khuyến nghị nhà đầu tư bán mã này để mua mã kia mà tùy vào "khẩu vị" đầu tư. "Nếu tin vào tiềm năng tăng trưởng ngành điện máy và dịch vụ, chọn DMX. Còn nếu cổ đông thích mô hình tập đoàn đa ngành, chọn MWG", ông nói.

Tuy nhiên, lãnh đạo DMX cho rằng nhà đầu tư không nên so sánh MWG và DMX, mà cần đặt mức P/E khoảng 10 lần của DMX cạnh các doanh nghiệp khác trên thị trường để thấy mức định giá hiện tại là hợp lý và hấp dẫn.

Ông cho biết đến thời điểm này, doanh nghiệp cùng đơn vị tư vấn đã gặp không dưới 300 tổ chức đầu tư và nhiều nhà đầu tư nước ngoài để giới thiệu về thương vụ IPO. Theo ông, phản hồi từ các nhà đầu tư nhìn chung khá tích cực, qua đó củng cố thêm niềm tin vào khả năng thành công của đợt chào bán.

Nhiều dư địa tăng trưởng

Theo kế hoạch, DMX sẽ chào bán gần 180 triệu cổ phiếu với giá 80.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng khoảng 15% vốn điều lệ sau phát hành. Trong đó, 1% cổ phần dành cho chương trình ESOP cho nhân viên và 14% phân phối cho nhà đầu tư bên ngoài.

Doanh nghiệp đã mở sổ đăng ký mua cổ phiếu từ ngày 27/5 và dự kiến niêm yết vào đầu tháng 8 năm nay. Với quy mô huy động khoảng 14.360 tỷ đồng , đây được xem là một trong những thương vụ IPO lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong 5 năm gần đây.

Theo ông Hiểu Em, vốn hóa hiện tại của Điện Máy Xanh vào khoảng 3,3 tỷ USD và có thể tiến sát mốc 4 tỷ USD sau IPO. Với quy mô này, doanh nghiệp có khả năng gia nhập rổ VN30 sau khi đáp ứng các điều kiện niêm yết. Vietcap là đơn vị tư vấn và phân phối chính cho thương vụ.

Giải thích thêm về lý do IPO, ông Đồng Quang Trung - Trưởng Phòng Quan hệ Nhà đầu tư DMX - cho biết trước đây doanh nghiệp hoạt động như một phần của MWG và không công bố báo cáo tài chính riêng, khiến nhà đầu tư khó định giá chính xác. Việc IPO sẽ giúp minh bạch hóa số liệu để thị trường đánh giá đúng giá trị doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng muốn xây dựng bộ máy quản trị độc lập, tạo động lực cho thế hệ lãnh đạo F2 và "giải oan" cho quan điểm cho rằng ngành bán lẻ điện máy tại Việt Nam đã bão hòa.

Ông Đồng Quang Trung, Trưởng Phòng Quan hệ Nhà đầu tư của Điện Máy Xanh. Ảnh: DMX.

Theo lãnh đạo công ty, thị trường điện máy trong nước vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng khi nhu cầu tiêu dùng đang chuyển từ "mua mới" sang "nâng cấp" các thiết bị hiện đại như AI, 5G, Smart Home, robot hút bụi hay máy rửa chén.

Doanh nghiệp dự báo quy mô thị trường điện máy Việt Nam có thể đạt 15 tỷ USD vào năm 2030, tăng khoảng 50% so với mức 10 tỷ USD năm 2025. Động lực tăng trưởng đến từ nhóm khách hàng trẻ mới gia nhập thị trường lao động, cùng nhu cầu ngày càng cao đối với dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp.

Ngoài ra, việc cơ quan quản lý siết chặt hàng lậu và hàng không hóa đơn cũng được xem là lợi thế lớn cho các nhà bán lẻ chính quy như DMX.

Trong giai đoạn 2026-2030, DMX đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu 70% và gấp đôi lợi nhuận sau thuế thông qua 5 trụ cột chiến lược.

Đầu tiên là chiến lược tăng trưởng bằng "chất" thay vì mở rộng số lượng cửa hàng. Doanh nghiệp sẽ tập trung tối ưu hiệu quả hơn 3.000 cửa hàng hiện hữu, đẩy mạnh các sản phẩm độc quyền, thương hiệu riêng và mở rộng chuỗi TopZone hợp tác với Apple.

Song song đó, DMX áp dụng cơ chế lương khoán nhằm chuyển đổi định phí sang biến phí, qua đó thúc đẩy tinh thần làm chủ của nhân viên.

Các mảng khác cũng được xác định là động lực tăng trưởng gồm giải pháp tài chính, dịch vụ tiện ích, dịch vụ Thợ Điện Máy Xanh, phát triển Super App và đặc biệt là chuỗi Era Blue tại Indonesia.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, Era Blue được kỳ vọng trở thành "Điện Máy Xanh thứ hai" trong thời gian tới. Thực tế, dù mới gia nhập thị trường Indonesia từ năm 2022, chuỗi này đã vươn lên vị trí số một trong mảng bán lẻ điện tử tại nước này vào năm 2025.

Lợi thế của Era Blue là tập trung mở cửa hàng mặt tiền và giao hàng trong ngày, trong khi nhiều đối thủ vẫn mất 10-15 ngày để giao sản phẩm. Doanh nghiệp đặt mục tiêu đạt 1.000 cửa hàng Era Blue vào năm 2030.

Đại diện Vietcap cũng đánh giá thị trường Indonesia hiện còn thuận lợi hơn Việt Nam giai đoạn 2010 do số lượng đối thủ ít hơn và chủ yếu tập trung ở phân khúc cao cấp trong trung tâm thương mại. Vì vậy, tốc độ tăng trưởng của Era Blue được kỳ vọng sẽ vượt cả giai đoạn đầu của Điện Máy Xanh.