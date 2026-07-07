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Kinh doanh

Bách Hóa Xanh bứt tốc: Cứ 3 ngày mở thêm hơn 10 cửa hàng

  • Thứ ba, 7/7/2026 17:34 (GMT+7)
  • 50 phút trước

Chỉ sau hơn nửa năm, Bách Hóa Xanh đã mở thêm 674 cửa hàng, hoàn thành khoảng 67% kế hoạch cả năm. Chuỗi đặt mục tiêu duy trì tốc độ mở khoảng 1.000 cửa hàng mỗi năm.

Bách Hóa Xanh mở thêm 674 cửa hàng sau hơn nửa năm. Ảnh: Liên Phạm.

Theo số liệu cập nhật trên website Bách Hóa Xanh, tính đến ngày 7/7, chuỗi bán lẻ của Thế Giới Di Động đã có 3.233 cửa hàng trên toàn quốc.

Đáng chú ý, tại thời điểm cuối năm ngoái, Bách Hóa Xanh mới sở hữu 2.559 cửa hàng. Như vậy, chỉ sau hơn nửa năm, chuỗi đã mở thêm 674 cửa hàng, tương đương bình quân cứ khoảng 3 ngày lại khai trương hơn 10 cửa hàng mới. Đây là một trong những tốc độ mở rộng hiếm thấy của ngành bán lẻ hiện đại tại Việt Nam.

Bách Hóa Xanh được Thế Giới Di Động thành lập vào cuối năm 2015 và là mảng kinh doanh được kỳ vọng sẽ trở thành động lực tăng trưởng dài hạn của tập đoàn. Tuy nhiên, giai đoạn tăng trưởng nóng trước đây khiến chuỗi phải gánh khoản lỗ lớn trong nhiều năm.

Năm 2021, Bách Hóa Xanh vượt mốc 2.100 cửa hàng nhưng hiệu quả kinh doanh chưa tương xứng, buộc Thế Giới Di Động phải tiến hành tái cấu trúc toàn diện, từ đóng cửa các điểm bán hoạt động kém hiệu quả, tối ưu danh mục hàng hóa đến chuẩn hóa mô hình vận hành.

Sau quá trình tái cơ cấu, năm 2025 được xem là bước ngoặt khi ban lãnh đạo cho biết đã tìm ra "công thức" mở mới cửa hàng hiệu quả và bắt đầu đẩy mạnh mở rộng trở lại. Không chỉ gia tăng độ phủ tại các thị trường hiện hữu, Bách Hóa Xanh còn tăng tốc tại miền Trung và chính thức "Bắc tiến".

Trong năm 2025, chuỗi đã mở mới 789 cửa hàng, vượt xa kế hoạch ban đầu là 600 cửa hàng, trong đó gần một nửa tập trung tại khu vực miền Trung.

BÁCH HÓA XANH LIÊN TỤC MỞ CỬA HÀNG MỚI
Dữ liệu: Số lượng cửa hàng Bách Hóa Xanh qua các năm (số liệu tính đến cuối mỗi năm)
Nhãn2017201820192020202120222023202420257/7/2026

cửa hàng 28340510081719210617281698177025593233

Việc mở rộng trở lại cũng đi cùng với sự cải thiện về hiệu quả kinh doanh. Năm ngoái, Bách Hóa Xanh ghi nhận 710 tỷ đồng lợi nhuận, đồng thời là năm thứ hai liên tiếp chuỗi có lãi. Theo lãnh đạo Thế Giới Di Động, lợi nhuận của Bách Hóa Xanh đã tăng gấp nhiều lần so với năm trước, qua đó thiết lập mức đóng góp cao nhất từ trước đến nay vào lợi nhuận hợp nhất của tập đoàn.

Bước sang năm 2026, Bách Hóa Xanh đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu trên 20%, tiếp tục mở rộng thị phần và cải thiện biên lợi nhuận. Chuỗi được kỳ vọng đóng góp khoảng 30% doanh thu và gần 20% lợi nhuận hợp nhất của Thế Giới Di Động.

Động lực tăng trưởng sẽ đến từ việc nâng cao hiệu quả các cửa hàng hiện hữu, đồng thời mở mới khoảng 1.000 cửa hàng trong năm. Trong đó, 30-40% số cửa hàng mới sẽ được mở tại các thị trường miền Bắc, phần còn lại tiếp tục được triển khai ở những địa phương Bách Hóa Xanh đã hiện diện.

Song song với việc mở rộng mạng lưới, tập đoàn cũng tiếp tục đầu tư vào hệ thống kho vận, phương tiện vận chuyển và nâng cấp các cửa hàng hiện hữu nhằm duy trì chất lượng dịch vụ.

Với 674 cửa hàng đã khai trương chỉ sau hơn nửa năm, Bách Hóa Xanh đã hoàn thành khoảng 67% kế hoạch mở mới của cả năm 2026. Nếu duy trì tốc độ hiện nay, chuỗi bán lẻ này hoàn toàn có khả năng hoàn thành, thậm chí vượt mục tiêu đề ra trước khi năm 2026 kết thúc.

Không dừng lại ở đó, ban lãnh đạo Thế Giới Di Động cho biết sẽ duy trì tốc độ mở khoảng 1.000 cửa hàng mỗi năm trong những năm tới nhằm nhanh chóng gia tăng độ phủ trên toàn quốc và mở rộng thị phần bán lẻ thực phẩm hiện đại.

Xa hơn, lãnh đạo Thế Giới Di Động đặt mục tiêu niêm yết riêng Bách Hóa Xanh vào năm 2028. Để chuẩn bị cho kế hoạch này, chuỗi sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng doanh thu, nâng cao hiệu quả hoạt động và từng bước xóa hết phần lỗ lũy kế còn lại.

Theo ông Vũ Đăng Linh, Tổng giám đốc MWG, việc niêm yết riêng sẽ giúp Bách Hóa Xanh vận hành độc lập hơn, minh bạch hóa báo cáo tài chính, đồng thời tạo điều kiện để thị trường định giá chính xác giá trị thực của chuỗi.

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Liên Phạm

Bách Hóa Xanh Thế giới Di động Thế Giới Di Động IPO DMX Cổ phiếu DMX Vũ Đăng Linh

  • Thế giới di động

    Thế giới di động

    Công ty Cổ phần Thế giới di động, tên tiếng Anh là Mobile World JSC, là một tập đoàn bán lẻ tại Việt Nam với lĩnh vực kinh doanh chính là bán lẻ điện thoại di động, thiết bị số và điện tử tiêu dùng. Thế giới di động ban đầu lựa chọn mô hình Thương mại điện tử sơ khai với một website giới thiệu thông tin sản phẩm và 3 cửa hàng nhỏ. Năm 2014 công ty chuyển đổi mô hình kinh doanh đầu tư vào một cửa hàng bán lẻ lớn trên đường Nguyễn Đình Chiểu và liên tục mở rộng cho đến quy mô hiện nay.

    • Thành lập: 3/2004
    • Người sáng lập: Trần Lê Quân, Nguyễn Đức Tài, Đinh Anh Huân, Điêu Chính Hải Triều và Trần Huy Thanh Tùng
    • Địa chỉ: 128 Trần Quang Khải, P. Tân Định, Q.1, TP.Hồ Chí Minh
    • Mã cổ phiếu: MWG

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