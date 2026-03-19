TPHCM: Hơn 12.000 người 'giành' suất mua nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, dự án nhà ở xã hội 324 Lý Thường Kiệt ghi nhận hơn 12.000 hồ sơ đăng ký mua, trong khi số căn phân bổ rất hạn chế, ước tính chỉ hơn 100 căn.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội số 324 Lý Thường Kiệt (phường Diên Hồng). Ảnh: CDT.

Tại hội nghị họp mặt đầu năm do Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) tổ chức chiều 19/3, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA cho biết dự án nhà ở xã hội tại số 324 Lý Thường Kiệt (phường Diên Hồng) có hơn 750 căn hộ để bán.

Trong đó, khoảng 50% số căn được dành cho lực lượng vũ trang do quỹ đất của dự án có nguồn gốc đặc thù, không phải đất dân dụng thông thường nên phải ưu tiên phân bổ theo quy định.

Như vậy, chỉ còn khoảng 50% số căn hộ còn lại được đưa ra phân bổ cho các đối tượng khác. Tuy nhiên, trong phần này, khoảng 70% căn dành cho nhóm ưu tiên, gồm những người bị Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án.

Do đó, số lượng căn hộ thực tế dành cho các đối tượng đủ điều kiện thông thường là rất hạn chế.

Với tỷ lệ kể trên, số lượng căn hộ mở bán thực tế chỉ vào khoảng trên 100 căn.

"Dù số căn được mua không nhiều, dự án đã ghi nhận hơn 12.000 hồ sơ đăng ký. Nếu tất cả hồ sơ đều hợp lệ, việc xét duyệt và tổ chức bốc thăm sẽ tạo áp lực rất lớn, cả về nhân lực, thời gian lẫn chi phí", ông Châu cho biết.

Theo ông Châu, tình trạng quá tải hồ sơ cho thấy nhu cầu nhà ở giá rẻ của người dân đang rất lớn, vượt xa khả năng đáp ứng của thị trường hiện nay.

Một trong những nguyên nhân khiến lượng hồ sơ đăng ký tăng cao là Luật Nhà ở 2023 đã bỏ điều kiện về cư trú, không còn yêu cầu người mua phải có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú từ 1 năm trở lên tại địa phương có dự án. Điều này khiến người lao động từ nhiều nơi đổ về đăng ký, làm số lượng hồ sơ tại dự án trên đường Lý Thường Kiệt tăng đột biến.

Từ thực tế này, HoREA cho rằng cần nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, thay vì để chủ đầu tư tự xét duyệt hoặc phải tổ chức bốc thăm, dễ phát sinh quá tải và tốn kém. Ông Châu đề xuất thành lập một quỹ nhà ở xã hội tập trung, nơi người dân đăng ký và được xếp hàng theo thứ tự trước - sau. Cách làm này giúp minh bạch hóa quy trình tiếp cận nhà ở, đồng thời giảm gánh nặng hành chính cho doanh nghiệp.

Về chính sách tín dụng, hiện người mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội có thể vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất khoảng 5,4%/năm. Tuy nhiên, theo ông Châu, mức này vẫn khá cao so với giai đoạn trước (4,8%/năm, áp dụng từ tháng 3/2021 đến tháng 6/2024) và so với một số quốc gia (khoảng 3%/năm). Do đó, cần xem xét điều chỉnh giảm lãi suất để tăng khả năng tiếp cận nhà ở cho người thu nhập thấp.

Dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt tại số 324 đường Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng (quận 10 cũ) do CTCP Đức Mạnh làm chủ đầu tư. Theo kế hoạch, chủ đầu tư dự kiến hoàn tất công trình, tổ chức nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng vào khoảng tháng 8 năm nay.

Dự án được xây dựng trên khu đất có diện tích gần 1,5 ha, gồm 4 khối chung cư cao 25 tầng và mái che thang, với 1 tầng hầm liên thông. Tổng số căn hộ nhà ở xã hội là 1.025 căn, trong đó có 755 căn để bán và 270 căn để cho thuê.

Theo thông tin từ CTCP Đức Mạnh, giá bán căn hộ tại dự án do chủ đầu tư xây dựng và được đơn vị tư vấn có đủ năng lực thẩm tra. Trước khi điều chỉnh hệ số theo vị trí, giá bán dự kiến khoảng 21,7 triệu đồng/m2.

Ngoài dự án này, trong 2 tháng đầu năm nay, TP.HCM đã khởi công 2 dự án với 2.656 căn hộ. Lũy kế đến nay, TP có 11 dự án nhà ở xã hội đang thi công với khoảng 9.700 căn hộ, theo HoREA.

Ông Lê Hoàng Châu nhấn mạnh TP.HCM đang đối mặt với yêu cầu rất lớn về phát triển nhà ở xã hội. Do đó, thành phố và cộng đồng doanh nghiệp bất động sản cần phối hợp chặt chẽ để hoàn thành mục tiêu phát triển 181.257 căn vào năm 2028.

Ông Châu nhấn mạnh TP.HCM đang đứng trước yêu cầu rất lớn về noxh. Vì vậy, thành phố và cộng đồng doanh nghiệp bất động sản cần phối hợp chặt chẽ để hoàn thành mục tiêu phát triển 181.257 căn nhà ở xã hội vào năm 2028.

Để chuẩn bị cho giai đoạn tới, ngay từ đầu năm, TP.HCM đã bố trí khoảng 1.730 ha đất để phát triển nhà ở xã hội, đồng thời dự kiến lựa chọn nhà đầu tư cho 8 dự án trong thời gian tới.