Làm giả giấy tờ mua nhà ở xã hội có thể bị phạt tù bao nhiêu năm?

Liên quan đến vụ làm giả giấy tờ mua nhà ở xã hội tại Thái Nguyên, lãnh đạo Bộ Công an đề nghị khẩn trương mở rộng điều tra vụ án. Theo các chuyên gia pháp lý, đối tượng thực hiện hành vi sẽ bị áp dụng chế tài xử lý nghiêm khắc.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố 7 bị can về các hành vi như làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức trong vụ án tại dự án nhà ở xã hội khu dân cư Đại Thắng (phường Vạn Xuân, Thái Nguyên).

Dự án do Công ty CP TNG Land làm chủ đầu tư với quy mô 395 căn hộ. Để phân phối sản phẩm, doanh nghiệp ký hợp đồng với Công ty Phúc Nguyên, sau đó đơn vị này tiếp tục hợp tác với Công ty Kim Anh Invest để tư vấn bán toàn bộ căn hộ.

Cơ quan Công an đọc lệnh bắt bị can Nguyễn Văn Thuấn.

Trong quá trình bán nhà, một số cộng tác viên môi giới đã câu kết làm giả hồ sơ khách hàng như giấy xác nhận đối tượng, xác nhận thu nhập và đơn xác nhận mức lương nhằm hợp thức điều kiện mua nhà ở xã hội.

Cơ quan điều tra xác định chủ đầu tư Công ty cổ phần TNG Land đã ký kết hợp đồng mua bán trên 300 căn hộ với khách hàng với tổng số tiền đặt mua nhà là trên 200 tỷ đồng . Nguyễn Văn Thuấn và một đối tượng khác đã trực tiếp làm giả giấy tờ để người thân đứng tên mua 8 căn hộ nhằm đầu cơ, trục lợi chính sách…

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Lê Hồng Vân (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng nhà ở xã hội (NOXH) là chính sách nhân văn của Nhà nước nhằm hỗ trợ những người có thu nhập thấp, công nhân, viên chức và người có hoàn cảnh khó khăn có nơi an cư.

Tuy nhiên, một số đối tượng lợi dụng chính sách này, gian lận hồ sơ mua nhà ở xã hội như cố ý cung cấp thông tin sai sự thật hoặc sử dụng các biện pháp trái pháp luật để chứng minh bản thân đủ điều kiện mua/thuê nhà ở xã hội, như: Khai báo sai thông tin (kê khai không đúng về thu nhập, nhân khẩu hoặc tình trạng nhà ở hiện có), sử dụng giấy tờ giả, đứng tên hộ…

Theo quy định hiện hành, tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả, hành vi này có thể bị phạt tiền thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự.

Về xử lý hành chính, mức phạt 80-120 triệu đồng được áp dụng với hành vi trực tiếp vi phạm điều kiện mua/thuê mua NOXH như thực hiện mua hoặc thuê mua NOXH không đúng đối tượng hoặc không đủ điều kiện theo quy định (đã có nhà ở hợp pháp nhưng vẫn kê khai không có nhà để được xét duyệt hồ sơ).

Mức phạt 120-160 triệu đồng áp dụng với hành vi bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội không đúng đối tượng hoặc không đúng thời hạn quy định của pháp luật.

Trường hợp đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, đối tượng có hành vi gian lận hồ sơ để mua NOXH có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về một trong các tội như: Làm giả tài liệu, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức (với mức hình phạt cao nhất lên tới 7 năm tù); Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (nếu hành vi có sự tiếp tay của cán bộ Nhà nước).

Khi bị xử lý hình sự, ngoài việc bị phạt tù, phạt tiền, người gian lận hồ sơ mua NOXH có thể bị thu hồi căn hộ, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp thu được từ hành vi vi phạm hành chính, khôi phục lại tình trạng ban đầu (nếu có).

Luật sư Lê Hồng Vân khuyến cáo để tránh rủi ro pháp lý, khi đăng ký mua NOXH, người dân cần tìm hiểu rõ các quy định pháp lý về NOXH, tự đối chiếu kiểm tra kỹ xem bản thân có thuộc diện được mua/thuê NOXH hay không trước khi nộp hồ sơ. Nếu đủ điều kiện, khi làm hồ sơ mỗi cá nhân cần cung cấp thông tin trung thực và đầy đủ về thu nhập, tình trạng nhà ở, tuyệt đối không nhờ người khác đứng tên hộ hoặc sử dụng giấy tờ giả mạo.