Công an lật tẩy vụ lừa bán 'thiên thạch' giả giá triệu USD

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, thời gian gần đây, trên không gian mạng xuất hiện nhiều thông tin rao bán các vật thể được cho là "thiên thạch", "đá quý hiếm" với giá trị lên tới hàng triệu USD. Đánh vào tâm lý tò mò và mong muốn sở hữu những vật thể được cho là có giá trị đặc biệt, một số đối tượng dựng lên các kịch bản tinh vi nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong quá trình điều tra một vụ án lừa đảo liên quan đến việc mua bán "thiên thạch", Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh tiến hành giám định mẫu vật mà các đối tượng sử dụng để giao dịch.
Ảnh hộp đựng và vật dụng các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo.
Sau khi tiếp nhận trưng cầu, các giám định viên đã tiến hành kiểm tra hình thái, đặc điểm cấu trúc của mẫu vật, đồng thời áp dụng các phương pháp phân tích kim loại chuyên ngành để xác định chính xác thành phần vật chất.
Kết quả giám định cho thấy: mẫu vật được quảng cáo là "thiên thạch" thực chất chủ yếu là kim loại chì (Pb) với hàm lượng gần 99%, ngoài ra chỉ có một lượng rất nhỏ tạp chất kim loại khác.
Kết luận giám định khoa học đã cung cấp căn cứ quan trọng giúp Cơ quan điều tra làm rõ bản chất của vật chứng, qua đó vạch trần thủ đoạn tinh vi của các đối tượng trong vụ án lừa đảo.
Theo cơ quan Công an, thời gian qua các hành vi lợi dụng thông tin về "thiên thạch", "đá quý", "kim loại lạ"… để lừa đảo trên mạng xã hội có xu hướng gia tăng, với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.
Cuốn sách "Pháp luật dân sự - kinh tế và thực tiễn xét xử" đáp ứng phần nào nhu cầu của các nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên luật, luật sư, thương nhân trong việc tìm hiểu, nghiên cứu, tham khảo, áp dụng pháp luật xử lý tranh chấp về dân sự - kinh tế, đồng thời giúp người dân, tổ chức có thêm vốn kiến thức về pháp luật trong quá trình tham gia các giao dịch về dân sự, kinh tế để tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách tốt nhất.