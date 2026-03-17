Bán 'chui' 16 thửa đất, nguyên bí thư và trưởng thôn bị khởi tố

Dù không có thẩm quyền, nguyên bí thư chi bộ và trưởng thôn tại Bắc Ninh vẫn tự ý chủ trương, tổ chức bán "chui" 16 thửa đất.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can gồm Đinh Đồng Phiên (SN 1953) và Vũ Quang Phúc (SN 1957) cùng trú tại thôn Tử Nê, xã Lương Tài về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố cho bị can Đinh Đồng Phiên.

Theo điều tra, vụ việc xảy ra trong giai đoạn 2011-2014 tại thôn Tử Nê. Thời điểm này, ông Đinh Đồng Phiên giữ chức Trưởng thôn và ông Vũ Quang Phúc là Bí thư chi bộ thôn Tử Nê.

Mặc dù không có thẩm quyền theo quy định, 2 người đã bàn bạc, thống nhất chủ trương và tổ chức bán trái phép tổng cộng 16 thửa đất với diện tích 3.730 m2, thu về hơn 1,2 tỷ đồng .

Hành vi trên không chỉ vi phạm quy định quản lý đất đai, mà còn gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản cho Nhà nước và các cá nhân mua đất, với tổng số tiền thiệt hại được xác định gần 872 triệu đồng.

Cơ quan Công an đang điều tra mở rộng làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo đúng quy định.