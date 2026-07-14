Cần Thơ thống nhất tiếp tục nghiên cứu dự án lấn biển 390.000 tỷ

Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ thống nhất chủ trương tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện ý tưởng quy hoạch chung lấn biển Trần Đề.

Theo đề xuất, tổ hợp dự án có quy mô khoảng 132.600 ha với nhiều hạng mục như cảng biển, công nghiệp, đô thị và năng lượng tái tạo. Ảnh: MHT.

Thành ủy Cần Thơ vừa có văn bản gửi Đảng ủy UBND thành phố, thông báo ý kiến của Ban Thường vụ Thành ủy về ý tưởng quy hoạch chung lấn biển Trần Đề.

Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đánh giá cao đề xuất, thống nhất chủ trương tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện phương án. Theo đánh giá, đây là ý tưởng có tầm nhìn chiến lược, phù hợp định hướng phát huy vai trò trung tâm vùng của Cần Thơ, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và mở rộng không gian phát triển.

Ban Thường vụ Thành ủy giao Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành phối hợp với CTCP Tập đoàn Xuân Thiện tiếp tục nghiên cứu, rà soát cơ sở pháp lý, đánh giá tính khả thi, sự phù hợp với các quy hoạch, chiến lược phát triển và quy định pháp luật.

Đồng thời, chủ động làm việc với các bộ, ngành Trung ương để hoàn thiện hồ sơ, làm cơ sở xem xét ban hành văn bản ghi nhận và ủng hộ việc nghiên cứu dự án.

Đề xuất quy hoạch lấn biển Trần Đề được Tập đoàn Xuân Thiện trình bày với lãnh đạo TP Cần Thơ từ đầu năm 2026, trong buổi làm việc về dự án tổ hợp cảng nước sâu, công nghiệp - nông nghiệp kết hợp đô thị, du lịch và năng lượng.

Theo đề xuất của Xuân Thiện, tổ hợp dự án dự kiến có tổng diện tích khoảng 132.600 ha, gồm khu cảng biển nước sâu, khu công nghiệp, khu đô thị - dịch vụ, khu nông nghiệp và khu năng lượng tái tạo.

Sơ đồ tổng thể tổ hợp dự án do Tập đoàn Xuân Thiện đề xuất tại Trần Đề. Ảnh: UBND TP Cần Thơ.

Theo đề xuất được doanh nghiệp đưa ra vào cuối tháng 2 năm nay, tổ hợp dự án với hạt nhân là dự án lấn biển dự kiến triển khai tại Trần Đề, Cù Lao Dung có tổng mức đầu tư khoảng 390.000 tỷ đồng , thời gian thực hiện 120 tháng kể từ khi được giao khu vực biển.

Bên trong tổ hợp, Xuân Thiện định hướng phát triển các nhà máy thép gồm nhà máy sản xuất thép thanh dây, thép tấm và thép cuộn cán nóng với tổng công suất khoảng 15 triệu tấn/năm, triển khai theo nhiều giai đoạn trong 36-60 tháng.

Ngoài ra, dự án còn có nhà máy đóng tàu trọng tải dưới 70.000 DWT, nhà máy sản xuất thiết bị điện gió và dự án cánh đồng mía cơ giới hóa hơn 51.800 ha gắn với nhà máy đường công suất 1 triệu tấn/năm.

Đáng chú ý, cảng nước sâu được thiết kế tiếp nhận tàu đến 250.000 DWT, định hướng trở thành trung tâm logistics chiến lược, kết nối chuỗi cung ứng quốc tế và phục vụ xuất nhập khẩu cho Khu kinh tế Trần Đề cùng khu vực lân cận. Song song là dự án điện gió ngoài khơi quy mô khoảng 10.000 MW, vừa cung cấp điện cho tổ hợp, vừa bổ sung nguồn cho lưới điện quốc gia.

Theo tính toán, khi đi vào vận hành ổn định, tổ hợp có thể đóng góp khoảng 20.000 tỷ đồng mỗi năm cho ngân sách thành phố và tạo việc làm cho khoảng 100.000 lao động địa phương.

Ông Nguyễn Văn Thiện, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xuân Thiện cam kết nếu được chấp thuận chủ trương, doanh nghiệp sẽ tập trung nguồn lực triển khai đồng bộ các dự án đúng tiến độ, ưu tiên sử dụng lao động địa phương và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước. Trường hợp sau 6 tháng kể từ khi được giao đất mà không triển khai, doanh nghiệp tự nguyện hoàn trả đất và dự án, không kèm điều kiện.

Thành lập từ những năm 2000, Tập đoàn Xuân Thiện có trụ sở tại Ninh Bình, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, khai thác và chế biến khoáng sản, năng lượng, tài chính, bảo hiểm, ngân hàng, sản xuất vật liệu xây dựng… đồng thời là chủ đầu tư nhiều dự án lớn trong và ngoài nước.

Trong đó, tại Ninh Bình, tập đoàn đang triển khai tổ hợp 3 dự án Thép xanh tại khu vực Cồn Xanh với quy mô 425 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 100.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 4 tỷ USD ).