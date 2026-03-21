Cần Thơ chính thức duyệt quy hoạch siêu đô thị hơn 6 tỷ USD

Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong tại TP Cần Thơ có tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 6,2 tỷ USD, quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong được kỳ vọng sẽ tạo động lực tăng trưởng mới cho thành phố Cần Thơ sau sáp nhập với Hậu Giang và Sóc Trăng. Ảnh: Quỳnh Danh.

UBND TP Cần Thơ có quyết định phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1/2.000 với dự án Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong. Vị trí khu vực lập quy hoạch có diện tích khoảng 2.945 ha, thuộc các xã Châu Thành, Đông Phước, Phú Hữu, Thạnh Hòa, của TP Cần Thơ. Quy mô dân số dự kiến khoảng 300.000 người.

Đây được định hướng phát triển thành khu đô thị mới hiện đại, đóng vai trò cực tăng trưởng phía nam TP Cần Thơ.

Dự án được quy hoạch theo mô hình đô thị du lịch nghỉ dưỡng, tích hợp đa dạng tiện ích như khu vui chơi giải trí, công viên nước, trung tâm thể thao đa năng, sân golf 36 lỗ và khu tổ chức sự kiện - lễ hội.

Cấu trúc đô thị được thiết kế theo hướng thích ứng biến đổi khí hậu, chú trọng giải pháp thoát nước, nâng cao khả năng chống ngập và đảm bảo phát triển bền vững. Về cơ cấu sử dụng đất, dự án bao gồm các loại hình nhà ở thấp tầng, biệt thự và chung cư cao tầng tối đa 35 tầng. Đối với nhà ở xã hội, không bố trí trong phạm vi dự án mà thực hiện theo nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư theo quy định.

Hạ tầng xã hội dự kiến được đầu tư đồng bộ với khoảng 134 cơ sở giáo dục từ mầm non đến phổ thông và 2 bệnh viện, đáp ứng nhu cầu của quy mô dân số lớn trong tương lai.

Trước đó, hồi tháng 8/2024, lãnh đạo UBND TP Cần Thơ đã có buổi làm việc với đại diện Tập đoàn Vingroup về dự án Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong. Theo đề xuất, dự án có tổng mức đầu tư xây dựng dự kiến 6,2 tỷ USD , tổng diện tích 2.945 ha.

Ông Nguyễn Việt Quang, Tổng giám đốc Vingroup cho biết doanh nghiệp quan tâm đến khu đô thị do phù hợp với định hướng phát triển của tập đoàn. Đồng thời, đây cũng là dự án có vị trí thuận lợi về giao thông thủy bộ. Đại diện Vingroup đề nghị các sở, ngành của tỉnh Hậu Giang hoàn tất các thủ tục để đến năm 2027 chính thức đầu tư dự án.

Đến tháng 8/2025, lãnh đạo TP Cần Thơ tiếp tục làm việc với Vingroup và CTCP Tư vấn và Đầu tư TMG Việt Nam để nghe báo cáo về dự án. Tại đây, các doanh nghiệp kiến nghị TP Cần Thơ sớm điều chỉnh chủ trương lập quy hoạch phân khu phù hợp quy định pháp luật mới, đẩy nhanh thẩm định, phê duyệt quy hoạch và làm rõ hình thức lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch.

Trong bối cảnh sáp nhập với Hậu Giang và Sóc Trăng từ ngày 1/7, TP Cần Thơ trở thành đô thị trung tâm lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long, giữ vai trò đầu mối hành chính, kinh tế và giao thương quốc tế. Việc thúc đẩy các dự án quy mô lớn như Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong được kỳ vọng sẽ tạo động lực tăng trưởng mới cho thành phố mở rộng.