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Kinh doanh

Sửa Luật Đất đai: Sát giá thị trường, không để hình thành đất nhiều giá

  • Thứ tư, 22/7/2026 11:09 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) được lấy ý kiến tập trung vào 7 nhóm chính sách lớn, trong đó đáng chú ý là xác định giá đất sát thị trường, không để hình thành cơ chế nhiều giá.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội và tổ chức liên quan đề nghị góp ý đối với hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc sửa đổi Luật Đất đai nhằm thể chế hóa đầy đủ các chủ trương mới của Đảng, khắc phục những khó khăn, vướng mắc phát sinh sau gần 2 năm thi hành Luật Đất đai năm 2024, đồng thời bảo đảm đồng bộ với mô hình chính quyền địa phương hai cấp và các luật có liên quan.

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Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) chính thức được đưa ra lấy ý kiến rộng rãi, tập trung vào 7 nhóm chính sách lớn. Ảnh: Đình Phong.

Dự án Luật Đất đai tập trung vào 7 nhóm chính sách lớn gồm: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tài chính đất đai và giá đất; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, chế độ sử dụng đất; cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong quản lý đất đai; thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm.

Đáng chú ý, ở nhóm chính sách về tài chính đất đai và giá đất, dự thảo luật hướng tới hoàn thiện thể chế quản lý đất đai theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đưa đất đai trở thành nguồn lực chiến lược, lợi thế cạnh tranh và động lực phát triển đất nước; đồng thời, quản lý đất đai chặt chẽ, minh bạch, công bằng, bền vững.

Định hướng sửa đổi chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị phát triển, xây dựng nền quản trị đất đai hiện đại, đồng bộ, công khai, minh bạch, vận hành trên nền tảng số và dữ liệu số.

Giá đất sẽ được Nhà nước quyết định trên cơ sở dữ liệu đầy đủ, khoa học, phản ánh sát thực tiễn thị trường; kết nối dữ liệu đất đai với thuế, công chứng, ngân hàng và thị trường bất động sản nhằm ngăn chặn tình trạng thao túng giá, không để hình thành cơ chế nhiều giá.

Theo định hướng chính sách, Nhà nước sẽ ban hành bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất và các tỷ lệ tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tỷ lệ bồi thường phù hợp với từng loại đất, bảo đảm công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và nhà đầu tư.

Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan trong xác định, thẩm định và quyết định giá đất theo nguyên tắc Trung ương ban hành tiêu chí, phương pháp và cơ chế kiểm tra, giám sát, còn địa phương quyết định giá đất.

Thực hiện cơ chế điều tiết phân bổ ngân sách bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các địa phương có diện tích đất trồng lúa, đất rừng lớn với các địa phương khác.

Ngoài ra, có chính sách tài chính phù hợp đối với đất sản xuất, kinh doanh, đất thực hiện dự án nhà ở cho thuê và bổ sung cơ chế thực hiện dự án vùng phụ cận các điểm kết nối giao thông và các tuyến giao thông có tiềm năng phát triển để đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, giao quyền cho nhà đầu tư phát triển dự án TOD để điều tiết giá trị tăng thêm từ đất đai...

Bộ đề nghị các cơ quan nghiên cứu, góp ý đối với toàn bộ hồ sơ dự án Luật và gửi ý kiến về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đất đai) trước ngày 24/7/2026 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sắp cho ý kiến về Luật Đất đai sửa đổi

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https://tienphong.vn/sua-luat-dat-dai-xac-dinh-gia-dat-sat-thi-truong-khong-de-hinh-thanh-co-che-nhieu-gia-post1861506.tpo

Đình Phong/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

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