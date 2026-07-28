Sau Chủ tịch sinh năm 1999, PC1 bổ nhiệm Tổng giám đốc sinh năm 1991

Sau khi bầu Chủ tịch HĐQT mới, PC1 tiếp tục kiện toàn bộ máy điều hành khi bổ nhiệm Tổng giám đốc, Giám đốc tài chính và Kế toán trưởng.

Ban lãnh đạo mới của Tập đoàn PC1 với bà Trịnh Khánh Linh (thứ 3 từ trái sang) là Chủ tịch HĐQT. Ảnh: PC1.

CTCP Tập đoàn PC1 (HoSE: PC1) vừa công bố loạt quyết định kiện toàn bộ máy điều hành sau phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra ngày 24/7, trong đó bổ nhiệm ông Lê Văn Dũng giữ chức Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Theo nghị quyết HĐQT PC1, ông Lê Văn Dũng sinh năm 1991, có trình độ Cử nhân Tài chính - Ngân hàng. Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí cao nhất trong ban điều hành, ông phụ trách công tác kế toán thuộc Ban Tài chính của PC1. Quyết định có hiệu lực từ ngày 24/7.

Cùng thời điểm, doanh nghiệp cũng bổ nhiệm bà Nguyễn Thanh Hương, sinh năm 1984, giữ chức Giám đốc tài chính (CFO). Bà có trình độ Thạc sĩ Kinh tế và Cử nhân Kế toán.

Bên cạnh đó, bà Vũ Thị Hương, sinh năm 1991, cũng được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng PC1. Bà có trình độ Cử nhân Tài chính - Ngân hàng.

Các quyết định nhân sự được ban hành PC1 đưa ra chỉ vài ngày sau khi tập đoàn kiện toàn nhân sự HĐQT tại phiên Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Trước đó, cổ đông công ty này đã thống nhất bầu bổ sung 4 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030, gồm bà Trịnh Khánh Linh, ông Trịnh Tiến Dũng, bà Vũ Thị Minh Nhật và ông Lê Thành Lương. Sau đại hội, HĐQT PC1 thống nhất bầu bà Trịnh Khánh Linh, sinh năm 1999, giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Bà Trịnh Khánh Linh là con gái ông Trịnh Văn Tuấn, cựu Chủ tịch HĐQT PC1. Trước khi tham gia điều hành doanh nghiệp, bà từng học chuyên ngành Tài chính tại Đại học George Washington (Mỹ), làm việc tại KPMG và Công ty Chứng khoán Vietcap trước khi đảm nhiệm vị trí Phó giám đốc phụ trách Ban Tài chính của PC1.

Đợt kiện toàn nhân sự diễn ra sau biến động lớn tại thượng tầng doanh nghiệp. Hồi tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam nhiều lãnh đạo và nhân sự chủ chốt của PC1, trong đó có ông Trịnh Văn Tuấn cùng một số cựu lãnh đạo khác.

Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường vừa qua, ban lãnh đạo mới cho biết các sai phạm đang được điều tra là trách nhiệm của cá nhân liên quan, không phản ánh hoạt động chung của doanh nghiệp. Đồng thời, PC1 đặt mục tiêu nhanh chóng ổn định bộ máy quản trị và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.