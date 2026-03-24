Giá vàng thế giới biến động như 'tàu lượn'

Giá vàng thế giới ghi nhận phiên giảm thứ 9 liên tiếp sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hoãn kế hoạch tấn công vào cơ sở hạ tầng của Iran.

Chốt phiên giao dịch 23/3 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay giảm xuống vùng 4.400 USD/ounce. Ảnh: Bloomberg.

Chốt phiên giao dịch 23/3 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay giảm 84,2 USD xuống 4.406,1 USD /ounce. Đánh dấu phiên giảm thứ 9 liên tiếp của kim loại quý do tác động từ những biến động thị trường toàn cầu và căng thẳng địa chính trị tại châu Âu.

Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 6 tại Mỹ chốt phiên cũng giảm 3,7% về mức 4.407,3 USD /ounce.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá kim quý vẫn tiếp tục xu hướng giảm, hiện dao động quanh vùng 4.325 USD /ounce.

Đáng chú ý, đà giảm trong phiên hiện tại diễn ra sau khi giá kim quý ghi nhận một nhịp phục hồi mạnh gần 400 USD , kéo giá giao ngay tăng vọt từ vùng 4.100 USD /ounce về sát 4.500 USD /ounce sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố tạm hoãn kế hoạch tấn công các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng của Iran.

Tuy nhiên, diễn biến tích cực này không kéo dài được lâu khi áp lực bán gia tăng kéo giá vàng xuống dưới vùng 4.400 USD hiện tại.

Chủ tịch Quốc hội Iran và Bộ Ngoại giao nước này sau đó cũng bác bỏ tuyên bố của ông Trump, khẳng định Tehran không hề thảo luận với Washington. Ngược lại, Mỹ mới là bên gửi thông điệp đàm phán đến Tehran thông qua "các nước thân thiện".

Giá vàng thế giới đã giảm hơn 18% kể từ khi xung đột Trung Đông bắt đầu vào ngày 28/2 và hiện thấp hơn khoảng 23% so với mức đỉnh kỷ lục thiết lập ngày 29/1.

Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, cho biết đợt bán tháo trong đêm là sự tiếp diễn của làn sóng tất toán vị thế mua dài hạn, chủ yếu do kỳ vọng lãi suất sẽ tăng. Đáng chú ý, sau bài đăng của ông Trump trên Truth Social, làn sóng đảo chiều đã được kích hoạt trên diện rộng ở các thị trường, từ kim loại, năng lượng cho đến cổ phiếu.

Giá năng lượng tăng cao do cuộc chiến với Iran gần đây đã khiến thị trường đặt cược nhiều hơn vào khả năng lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài. Dù vàng là tài sản trú ẩn an toàn và phòng ngừa lạm phát, kim loại này vẫn gặp khó khăn trong môi trường lãi suất cao do là tài sản không sinh lợi.

Ở các thị trường kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 2,5% lên 69,47 USD /ounce, trong khi bạch kim giảm 2,7% xuống 1.868,95 USD /ounce, còn palladium tăng 1,7% lên 1.426,77 USD /ounce.