Giá vàng thế giới tăng dựng đứng trở lại

  Thứ hai, 23/3/2026 20:14 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Giá vàng thế giới đang có một nhịp phục hồi mạnh gần 400 USD/ounce chỉ trong vài giờ giao dịch, đưa giá kim quý từ vùng đáy 4.100 USD/ounce tiến về vùng 4.500 USD hiện tại.

Giá vàng thế giới đang tăng dựng đứng sau thông báo "hạ nhiệt" căng thẳng Trung Đông của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay vẫn đang giao dịch ở vùng giá thấp hơn so với thời điểm mở cửa phiên. Tuy nhiên, nếu tính từ vùng đáy ghi nhận trong phiên, giá vàng thế giới đang có một nhịp phục hồi mạnh gần 400 USD/ounce.

Cụ thể, giá vàng thế giới hiện dao động quanh mức 4.470 USD/ounce, tức tăng gần 360 USD so với vùng đáy 4.100 USD/ounce thiết lập trước đó vài giờ. Đà phục hồi này tương đương mức tăng ròng gần 9% chỉ trong ít giờ giao dịch.

Đà phục hồi mạnh kể trên đang giúp giá vàng thế giới tạo hình chữ V trên biểu đồ giá hàng ngày.

Trước đó, giá vàng giao ngay đã giảm một mạch từ vùng 4.500 USD/ounce đầu phiên 23/3 (giờ Mỹ) xuống vùng 4.100 USD/ounce khi những căng thẳng tại khu vực Trung Đông không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tuy nhiên, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social về việc chỉ đạo Bộ Chiến tranh Mỹ tạm hoãn toàn bộ cuộc tấn công quân sự nhằm vào các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran trong thời gian 5 ngày, giá kim quý lập tức tăng dựng đứng.

Dù ghi nhận một nhịp hồi phục, giá vàng thế giới giao ngay hiện vẫn thấp hơn khoảng 15% so với trước thời điểm xung đột Trung Đông bùng phát ngày 28/2 và thấp hơn khoảng 20% so với đỉnh lịch sử 5.600 USD/ounce đạt được vào cuối tháng 1.

Kim quý đã duy trì xu hướng giảm liên tục từ khi Mỹ - Israel phát động cuộc chiến nhằm vào Iran hồi cuối tháng 2. Xung đột khu vực Trung Đông, cộng với việc Iran phong tỏa phần lớn hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz - nơi lưu thông của 20% lượng dầu toàn cầu - đã khiến giá dầu thô tăng mạnh. Ngược lại, một loạt hàng hóa, cũng như tài sản đầu tư như vàng, bạc, chứng khoán, Bitcoin... liên tục giảm sâu.

Dù vàng được xem là tài sản phòng ngừa lạm phát, việc giá năng lượng tăng do chiến sự Iran đã làm gia tăng triển vọng lãi suất cao hơn, khiến sức hấp dẫn của kim loại quý - là tài sản không sinh lãi - suy giảm.

"Thị trường hiện không còn kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay, thậm chí bắt đầu định giá khả năng tăng lãi suất, điều này càng hỗ trợ đồng USD và khiến giá vàng suy yếu", Nikos Tzabouras, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Tradu.com thuộc sở hữu của Jefferies, cho biết.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện "đánh cược" vào khả năng Mỹ tăng lãi suất trong năm nay.

Trong khi đó, vàng cũng chịu tác động từ xu hướng tìm kiếm tiền mặt và dòng vốn xoay vòng sang các hàng hóa năng lượng.

Tuy vậy, một số nhà phân tích cho rằng xu hướng dài hạn của vàng vẫn có thể tích cực, khi kim loại này vẫn tăng khoảng 42% trong vòng một năm qua.

Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, nhận định khi tình hình chiến sự lắng xuống và làn sóng bán tháo mang tính ép buộc hiện tại kết thúc, triển vọng của vàng nói riêng có thể cải thiện khá mạnh.

Anh Nguyễn

Chau A dang xem xet mua lai dau Iran hinh anh

Châu Á đang xem xét mua lại dầu Iran

Sau khi Washington tạm thời nới lỏng một số lệnh trừng phạt, các nhà máy lọc dầu tại châu Á bắt đầu xem xét mua dầu Iran trở lại.

