Giá vàng thế giới lại rơi thẳng đứng

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm sâu, khi đồng USD mạnh lên và Iran liên tục đưa ra các lời đe dọa khiến tình hình chiến sự càng trở nên leo thang.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới giao ngay giảm thủng mốc 4.400 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra tại thị trường châu Á, giá vàng thế giới giao ngay giảm tiếp 137 USD xuống 4.355 USD /ounce, mức giá thấp nhất trong 3 tháng qua. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 6 cũng giảm đến 108,9 USD xuống 4.465 USD /ounce.

Trước đó trong đầu phiên, giá vàng chủ yếu giao dịch trên mốc 4.530 USD /ounce, tuy nhiên kim quý nhanh chóng giảm mạnh, tuột khỏi các mốc 4.500 USD rồi 4.400 USD /ounce.

Vào cuối tuần trước, giá kim loại quý cũng đã đánh mất một nửa mức hồi phục trước đó rồi thiết lập đáy tuần tại 4.477 USD /ounce, sau đó đóng cửa tuần trong trạng thái kém tích cực dưới mốc 4.500 USD /ounce.

Đà giảm mạnh của giá vàng thời gian gần đây liên quan đến việc đồng USD mạnh lên. Cụ thể, đồng USD tiếp tục tăng thêm 0,2%, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4,38%, tăng 0,42% kể từ khi xung đột Mỹ - Israel và Iran bắt đầu.

Về tình hình địa chính trị, Iran mới đây cho biết nước này sẽ tấn công hệ thống năng lượng và khử mặn của các nước láng giềng vùng Vịnh có liên quan đến Mỹ nếu Tổng thống Donald Trump thực hiện lời đe dọa đánh vào lưới điện của Iran trong vòng 48 giờ, qua đó dập tắt mọi hy vọng về việc cuộc chiến có thể sớm kết thúc, theo Reuters.

Trước đó, ông Trump tuyên bố Iran có 48 giờ để mở lại eo biển Hormuz, trong bối cảnh gần như không có triển vọng về việc triển khai bảo vệ hải quân cho hoạt động vận tải biển.

Trong khi đó, áp lực lạm phát gia tăng đã khiến thị trường từ bỏ kỳ vọng nới lỏng tiền tệ trên toàn cầu và chuyển sang định giá khả năng tăng lãi suất tại phần lớn các nền kinh tế phát triển. Thậm chí, giới đầu tư cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ không cắt giảm 0,5% lãi suất trong năm nay, đồng thời dự báo bước đi tiếp theo của ngân hàng trung ương Mỹ có thể là tăng lãi suất.

Sự thay đổi "diều hâu" này đã gây áp lực mạnh lên thị trường trái phiếu và đẩy lợi suất tăng cao, làm chi phí vay mượn tăng thêm đối với nhiều chính phủ, vốn đang chật vật với thâm hụt và nợ công.

Tuần này, lịch thông tin vĩ mô khá thưa thớt. Thị trường nhiều khả năng sẽ chuyển trọng tâm sang diễn biến địa chính trị, đặc biệt là căng thẳng tại Trung Đông. Những dữ liệu đáng chú ý hiếm hoi trong tuần tới gồm chỉ số PMI sơ bộ tháng 3 do S&P Global công bố vào sáng thứ Ba, cùng báo cáo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ được công bố vào thứ Năm.