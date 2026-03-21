Giá vàng tuần tới có giảm tiếp?

Giá vàng thế giới trải qua tuần biến động khi liên tiếp mất các ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Thị trường đang trở nên thận trọng hơn, dù một số ý kiến vẫn kỳ vọng khả năng phục hồi.

Giá vàng thế giới vừa trải qua đợt sụt giảm mạnh nhất nhiều năm qua.

Giá vàng duy trì quanh ngưỡng hỗ trợ 5.000 USD /ounce trong phần lớn thời gian của tuần này, song đã suy yếu đáng kể trước loạt tín hiệu kém tích cực từ các ngân hàng trung ương cùng những lo ngại địa chính trị. Khi các yếu tố hỗ trợ dần hạ nhiệt, kim loại quý giảm hơn 10% giá trị chỉ trong một tuần.

Giá vàng dò đáy

Đầu tuần, giá vàng giao ngay ở mức 5.024 USD /ounce và duy trì trạng thái giao dịch tương đối thuận lợi trong hơn hai ngày đầu tuần. Tuy nhiên, đến sáng thứ Tư, giá vàng bất ngờ phá vỡ ngưỡng hỗ trợ quan trọng 4.970 USD /ounce, kéo theo cú lao dốc mạnh khoảng 120 USD chỉ trong hơn hai giờ, trước khi tạm thời tìm được điểm cân bằng quanh 4.860 USD /ounce.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh thị trường đón nhận dữ liệu chỉ số giá sản xuất (PPI) cao hơn dự báo, đồng thời chờ đợi quyết định lãi suất và các dự báo kinh tế mới từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Dù Fed giữ nguyên lãi suất nhưng phát biểu tại họp báo của Chủ tịch Jerome Powell đã gây áp lực lên thị trường, đẩy giá vàng giảm về gần 4.800 USD /ounce. Áp lực bán tiếp tục gia tăng, khiến giá vàng có phiên giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng 2, rơi từ 4.833 USD /ounce xuống còn 4.538 USD /ounce chỉ trong vài giờ giao dịch.

Sau nhịp giảm sâu, giá vàng nhanh chóng phục hồi lên 4.630 USD /ounce trong vòng 30 phút và thiết lập vùng hỗ trợ ngắn hạn quanh 4.575 USD /ounce. Trong thứ Năm, kim loại quý ghi nhận phiên tăng hiếm hoi trong tuần, đạt đỉnh 4.733 USD /ounce vào cuối ngày.

Dù vậy, đà hồi phục không bền vững. Nỗ lực tăng giá lần thứ hai lên vùng 4.730 USD /ounce thất bại đã kích hoạt làn sóng bán ra mới. Giá vàng tiếp tục suy yếu, đánh mất một nửa mức hồi phục trước đó rồi thiết lập đáy tuần tại 4.477 USD và đóng cửa tuần trong trạng thái kém tích cực, dưới mốc 4.500 USD /ounce.

Tuần này, 18 nhà phân tích tham gia khảo sát vàng của Kitco News và Phố Wall bày tỏ quan điểm tiêu cực nhất kể từ đầu năm. Chỉ 3 chuyên gia (chiếm 17%) dự báo giá vàng có thể tăng trong tuần tới, trong khi tỷ lệ áp đảo - 12 người (chiếm 67%) - nhận định xu hướng giảm sẽ tiếp diễn. Ba nhà phân tích còn lại (chiếm 17%) cho rằng thị trường có thể đi ngang.

Khảo sát trực tuyến với 309 nhà đầu tư cho thấy tâm lý cũng đã chuyển sang xu hướng tiêu cực rõ rệt. 147 người (chiếm 47%) vẫn kỳ vọng giá vàng tăng, trong khi 104 người (chiếm 34%) dự báo giá sẽ giảm. Số còn lại 58 nhà đầu tư (chiếm 19%) cho rằng kim loại quý sẽ đi ngang tuần tới.

DỰ BÁO GIÁ VÀNG TUẦN TỚI Nguồn: Kitco News. Nhãn Tăng giá Không thay đổi Giảm giá Chuyên gia Phố Wall % 17 17 67 Nhà đầu tư nhỏ lẻ

Sau loạt quyết định chính sách tiền tệ và dữ liệu kinh tế quan trọng công bố tuần này, lịch thông tin vĩ mô tuần tới khá thưa thớt. Thị trường nhiều khả năng sẽ chuyển trọng tâm sang diễn biến địa chính trị, đặc biệt là căng thẳng tại Trung Đông.

Những dữ liệu đáng chú ý hiếm hoi trong tuần tới gồm chỉ số PMI sơ bộ tháng 3 do S&P Global công bố vào sáng thứ Ba, cùng báo cáo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ được công bố vào thứ Năm.

Vùng giá 4.400 USD /ounce thành "ranh giới"

Các chuyên gia thị trường hiện đưa ra những đánh giá khá trái chiều về triển vọng giá vàng trong ngắn hạn. Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, cho rằng vàng đang mất dần sức hấp dẫn trong bối cảnh lãi suất duy trì ở mức cao, thị trường chứng khoán biến động mạnh và xuất hiện các đồn đoán về hoạt động bán vàng tại Trung Đông.

Theo ông, mức giảm tuần này có thể là đợt sụt giá mạnh nhất trong vòng 6 năm qua của kim loại quý. Mốc đáy gần nhất quanh 4.402 USD /ounce thiết lập hồi đầu tháng 2 đóng vai trò then chốt; nếu bị xuyên thủng, xu hướng tăng dài hạn có thể suy yếu và mở ra khả năng giá lùi sâu về vùng 4.100 USD /ounce.

Trong khi đó, ông Adam Button, Trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ tại Forexlive, tỏ ra hoài nghi về các lý do được đưa ra cho đợt bán tháo gần đây. Theo ông, việc quy kết đà giảm của vàng do lợi suất trái phiếu tăng hay kỳ vọng chính sách tiền tệ thắt chặt là chưa thuyết phục.

Ông nhấn mạnh yếu tố cốt lõi nâng đỡ giá vàng vẫn là sự bất ổn địa chính trị. Dù thừa nhận tâm lý thị trường hiện tại còn dè dặt, Button cho rằng triển vọng vĩ mô vẫn nghiêng về xu hướng tích cực đối với vàng. Ông nhận định vùng giá 4.400- 4.500 USD /ounce sẽ đóng vai trò hỗ trợ quan trọng, và khả năng cao vàng sẽ dao động trong biên độ rộng 4.500- 5.500 USD /ounce trong phần còn lại của năm.

Trái ngược với quan điểm bi quan, các nhà phân tích tại CPM Group lại khuyến nghị mua vào trong ngắn hạn. Nhóm này cho rằng dù vẫn tồn tại rủi ro giảm sâu về các mốc 4.300- 4.400 USD /ounce, xác suất phục hồi trong thời gian rất ngắn đang cao hơn, với mục tiêu giá có thể quay lại vùng 5.000 USD /ounce trong vài tuần tới.