Giá vàng sập mạnh, nhà đầu tư 'tháo chạy'

Giá vàng thế giới đang rơi thẳng đứng trong bối cảnh đồng USD mạnh và lập trường "diều hâu" của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), kéo theo giá vàng trong nước giảm thê thảm.

Giá vàng thế giới giảm về vùng 4.500 USD/ounce, thấp nhất kể từ trung tuần tháng 1. Ảnh: Việt Linh.

Trong phiên giao đang diễn ra ngày 19/3 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay rơi thẳng đứng từ vùng 4.850 USD /ounce về vùng 4.500 USD /ounce, cũng là vùng thấp nhất kể từ trung tuần tháng 1 đến nay.

Giá vàng thế giới giảm "sập sàn"

Tính riêng phiên giao dịch này, giá vàng thế giới đã giảm một mạch hơn 285 USD , tương đương mức giảm ròng gần 6%, hiện dao động quanh vùng 4.530 USD /ounce. Đà giảm kể trên đánh dấu một trong những phiên giao dịch tồi tệ nhất lịch sử của kim loại quý.

Đi cùng đà giảm của giá vàng là thanh khoản giao dịch tăng mạnh, cho thấy nhà đầu tư đang "tháo chạy" khỏi một trong những tài sản từng tăng giá mạnh nhất giai đoạn đầu năm nay.

Theo các chuyên gia phân tích từ Kitco, giá vàng giao ngay giảm mạnh sau khi báo cáo khảo sát ngành sản xuất tháng này của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Philadelphia công bố cho kết quả vượt kỳ vọng.

Cụ thể, Fed Philadelphia cho biết triển vọng kinh doanh sản xuất tháng 3 đã đạt 18,1 điểm, sau khi đạt 16,3 điểm trong tháng 2, tốt hơn nhiều so với dự báo của các chuyên gia đưa ra trước đó chỉ là 10 điểm.

Báo cáo cho biết hoạt động sản xuất của khu vực vẫn đang mở rộng. Các chỉ số về hoạt động, đơn đặt hàng mới và lượng hàng xuất khẩu đều tích cực. Đồng thời, các chỉ số đều cho thấy triển vọng của tăng trưởng 6 tháng tới.

Ngoài ra, báo cáo của Bộ Lao động Mỹ mới công bố cho biết số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 14/3 chỉ là 205.000 đơn, thấp hơn ước tính ban đầu là 215.000 đơn, đồng thời ít hơn so với tuần liền trước là 213.000 đơn.

Các dữ liệu kể trên cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn đang tăng trưởng tích cực bất chấp những biến động gần đây, khiến kỳ vọng nới lỏng lãi suất bị thu hẹp.

Vàng vốn là tài sản không sinh lời, thường diễn biến tiêu cực trong môi trường lãi suất cao, khi dòng tiền có xu hướng chảy vào các kênh đầu tư rủi ro cao hơn.

Ngoài ra, giá vàng cũng đang phải chịu sức ép từ đồng USD tăng giá và quan điểm chính sách tiền tệ cứng rắn của Fed. Khi đồng bạc xanh tăng giá, vàng được định giá bằng USD trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, theo Reuters.

Ông Tim Waterer, Trưởng bộ phận phân tích thị trường tại KCM Trade, cho biết giá vàng tiếp tục gặp khó khăn trong môi trường USD mạnh và giá dầu cao. Biến động thị trường gia tăng cũng khiến một số nhà đầu tư phải đóng vị thế vàng để bù đắp các yêu cầu ký quỹ ở những tài sản khác.

Ngoài ra, thị trường chứng khoán toàn cầu giảm điểm, trong khi giá dầu tăng lên trên 110 USD /thùng sau khi căng thẳng tại Trung Đông leo thang mạnh, khiến nhà đầu tư lo ngại.

Hiện ngân hàng trung ương Mỹ và Canada đều đã phát tín hiệu "cứng rắn" khi quyết định giữ nguyên lãi suất, giữa lúc giá năng lượng tăng mạnh do xung đột Mỹ - Israel với Iran khiến triển vọng lạm phát trở nên bất định. Cả hai ngân hàng trung ương lớn cũng cảnh báo chi phí năng lượng tăng có thể khiến lạm phát tăng cao và kéo dài hơn.

"Kỳ vọng về việc Mỹ sớm cắt giảm lãi suất là nền tảng quan trọng cho đà tăng của vàng, nhưng việc giá dầu tăng vọt đã làm suy yếu hy vọng nới lỏng tiền tệ và phần nào khiến giá vàng mất động lực", ông Waterer nói thêm.

Cũng trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá bạc giao ngay giảm 4,3% xuống 72,14 USD /ounce. Bạch kim giảm 2,1% xuống 1.981,48 USD , còn palladium mất 1% xuống 1.461 USD /ounce.

Vàng trong nước giảm gần 8 triệu đồng/lượng

Dưới tác động của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước chiều 19/3 cũng tiếp tục giảm sâu.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) hiện niêm yết giá vàng miếng ở mức 172,5 - 175,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tức giảm thêm 2,9 triệu đồng so với phiên sáng. Như vậy, giá vàng miếng SJC đã giảm tổng cộng 7,5 triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước.

Cùng thời điểm, một loạt thương hiệu vàng lớn như CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cũng giảm mạnh giá giao dịch vàng miếng, đưa giá mặt hàng này về 175 triệu đồng/lượng.

Nếu so với đỉnh lịch sử 191,3 triệu đồng/lượng thiết lập ngày 29/1, giá vàng miếng SJC hiện thấp hơn 15 triệu đồng/lượng, tương đương mức giảm ròng khoảng 8% trong gần 2 tháng qua.

Đà giảm kể trên cộng với chênh lệch giá mua - bán các doanh nghiệp đưa ra đang khiến người lỡ đu đỉnh vàng miếng hồi đầu năm chịu khoản lỗ lên tới 18 triệu đồng/lượng.

Cũng chịu áp lực giảm mạnh trong phiên chiều, vàng nhẫn cũng đồng loạt rơi thẳng về vùng 175 triệu đồng/lượng ở nhiều doanh nghiệp.

Trong đó, Công ty SJC niêm yết giá vàng nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ ở mức 172,2 - 175,3 triệu đồng/lượng, giảm thêm 2,9 triệu đồng mỗi lượng so với phiên sáng. Vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI giảm thêm 2,9 triệu đồng, còn 172,5 - 175,5 triệu/lượng; trong khi nhẫn tròn trơn của Phú Quý cũng giao dịch ở vùng giá tương đương.

Tại Công ty Mi Hồng, giá vàng nhẫn 999 giảm còn 173 - 175,5 triệu/lượng. Hai thương hiệu Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải lại tăng giá nhẫn tròn trơn lên 173,3 - 176,3 triệu đồng/lượng.