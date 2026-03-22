'Thảm họa' giá vàng

Giá vàng trong nước lao dốc tuần này, lùi về vùng thấp nhất 2 tháng, đồng thời khiến nhà đầu tư “đu đỉnh” chịu khoản lỗ lên tới gần 23 triệu đồng/lượng.

Trong phiên giao dịch cuối tuần này, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cùng loạt thương hiệu vàng lớn như PNJ, DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng... cùng niêm yết giá vàng miếng ở mức 168 - 171 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm gần 12 triệu đồng so với một tuần trước đó.

Đáng chú ý, mốc 171 triệu đồng/lượng cũng là vùng giá thấp nhất của mặt hàng vàng miếng SJC trong vòng 2 tháng trở lại đây. Với mức giảm gần 12 triệu đồng/lượng trong tuần, tương đương mức giảm ròng hơn 6%, tính cả chênh lệch giá mua - bán doanh nghiệp đưa ra, người mua vàng hồi đầu tuần đến nay đã lỗ tới gần 15 triệu đồng/lượng.

Trước đó, vào đầu năm, giá vàng miếng từng tăng "nóng", có thời điểm leo lên vùng 190,9 triệu đồng/lượng. Như vậy, chỉ sau khoảng 2 tháng, mặt hàng này đã giảm gần 20 triệu đồng/lượng (-10%). Với những nhà đầu tư mua ở vùng đỉnh, mức lỗ hiện tại lên tới gần 23 triệu đồng/lượng (-12%).

Tương tự vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng trải qua tuần giao dịch kém tích cực. Chốt tuần, Công ty SJC niêm yết vàng nhẫn 99,99 ở vùng 167,7 - 170,7 triệu đồng/lượng. PNJ, DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt đóng cửa quanh mức 168 - 171 triệu/lượng.

Công ty Mi Hồng ghi nhận giá bán vàng nhẫn ở mức 171 triệu/lượng, trong khi giá mua vào cao hơn khoảng 1 triệu đồng so với mặt bằng chung, ở mức 169 triệu/lượng. Riêng Bảo Tín Mạnh Hải hiện neo giá vàng nhẫn tròn ép vỉ cao nhất thị trường, với dòng Kim Gia Bảo chốt tuần ở mức 169,1 - 172,1 triệu/lượng.

Tính chung trong tuần này, giá vàng nhẫn cũng giảm mạnh tới 12 triệu đồng/lượng (-7%). Nếu tính cả chênh lệch mua - bán, người mua vàng nhẫn từ đầu tuần đã lỗ khoảng 15 triệu đồng/lượng (-8%).

DIỄN BIẾN GIÁ VÀNG MIẾNG SJC THỜI GIAN GẦN ĐÂY Nguồn: SJC. Nhãn 1/1/2026 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 8/2 9/2 10/2 11/2 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2 19/2 20/2 21/2 22/2 23/2 24/2 25/2 26/2 27/2 28/2 29/2 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 21/3 Giá mua triệu đồng/lượng 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 168.5 167 170.2 172.3 172.3 175 175.3 181.7 186.6 178 169 169 163 173.5 177.2 174.2 173.5 176.3 176.3 177.4 178 178 178 176 178 178 178 178 178 178 178 178 178 181.6 181.6 182.3 181 181 184 184 184 187.9 185.2 181.2 181.7 180.8 182 182 181.1 183.1 184.2 183.3 181.8 179.6 179.6 180.1 180 180 172.5 173.1 168 Giá bán

152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 170.5 169 172.2 174.3 174.3 177 177.3 184.2 189.6 181 172 172 166 176.5 180.2 177.2 176.5 179.3 179.3 180.4 181 181 181 179 181 181 181 181 181 181 181 181 181 184.6 184.6 185.3 184 184 187 187 190.9 188.2 184.2 184.7 183.8 185 185 184.1 186.1 187.2 186.3 184.8 182.6 182.6 183.1 183 183 183 176.1 176.1 171

Đáng chú ý, trong phiên giao dịch ngày 29/1, vàng nhẫn trong nước từng lập kỷ lục ở vùng 191,3 triệu đồng/lượng. Như vậy, chỉ sau khoảng 2 tháng, giá mặt hàng này đã giảm tới 20 triệu đồng/lượng (-10%), kéo theo khoản lỗ lên tới khoảng 23 triệu đồng/lượng (-12%) đối với người mua ở vùng đỉnh.

Người mua vàng nên làm gì?

Trước thực tế nhiều nhà đầu tư mua vàng ở vùng giá cao quanh 191 triệu đồng/lượng và hiện chịu áp lực thua lỗ lớn khi giá điều chỉnh nhanh, ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi (NTU), cho rằng trong những giai đoạn thị trường sôi động, quyết định đầu tư thường chịu ảnh hưởng lớn từ kỳ vọng chung và tâm lý đám đông.

Tuy nhiên, theo ông, trong đầu tư vàng, yếu tố quan trọng không chỉ nằm ở điểm mua - bán, mà còn ở cách ứng xử sau biến động. Ở thời điểm hiện tại, nhà đầu tư không nhất thiết phải vội vàng đưa ra quyết định ngay lập tức.

Với những người tham gia thị trường với mục tiêu ngắn hạn, việc chủ động cơ cấu lại danh mục để giảm áp lực tài chính là lựa chọn có thể cân nhắc. Trong khi đó, với những nhà đầu tư coi vàng là kênh tích trữ dài hạn, các nhịp điều chỉnh như hiện nay thường là một phần của chu kỳ thị trường, không hẳn là tín hiệu tiêu cực. Điều quan trọng là duy trì kỷ luật đầu tư và bám sát mục tiêu ban đầu, thay vì phản ứng theo biến động ngắn hạn.

Việc gia tăng tỷ trọng ở vùng giá đã điều chỉnh có thể hợp lý trong một số trường hợp, song cần đi kèm với sự thận trọng. Nhà đầu tư nên sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi và xác định rõ thời gian nắm giữ dài hơn, thay vì kỳ vọng vào khả năng hồi phục nhanh trong ngắn hạn. Khi đó, quyết định đầu tư sẽ mang tính chủ động, thay vì bị chi phối bởi tâm lý “gỡ lỗ”.

Xét về bối cảnh thị trường, giá vàng hiện chịu tác động đan xen từ nhiều yếu tố. Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì mặt bằng lãi suất cao cho thấy chính sách tiền tệ vẫn thận trọng, khiến vàng chưa có động lực tăng mạnh trong ngắn hạn. Đồng USD duy trì sức mạnh tương đối cũng tạo áp lực lên kim loại quý.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, những yếu tố hỗ trợ dài hạn vẫn hiện hữu, như căng thẳng địa chính trị tại Nga - Ukraine, bất ổn tại Trung Đông có nguy cơ lan rộng, cùng xu hướng các ngân hàng trung ương gia tăng dự trữ vàng.

Trong bối cảnh này, lời khuyên dành cho nhà đầu tư là nên dành thêm thời gian quan sát, cân nhắc lại danh mục theo nhu cầu tài chính thực tế và tránh đưa ra các quyết định lớn chỉ trong một thời điểm cảm xúc.

“Trong những nhịp biến động như hiện nay, sự thận trọng và kiên nhẫn thường mang lại giá trị không kém việc tìm kiếm một điểm mua - bán hoàn hảo”, ông Huy nhấn mạnh thêm.