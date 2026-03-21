Giá vàng giảm tiếp 5 triệu đồng/lượng, người 'ôm' lỗ nặng

Giá vàng trong nước giảm mạnh hơn 5 triệu trong phiên giao dịch sáng nay, hiện đã lùi sâu về vùng 171 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC giảm sâu, hiện đã chạm đáy 2 tháng gần nhất. Ảnh: Châu Dương.

Mở cửa phiên giao dịch cuối tuần (21/3), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) mạnh tay giảm giá vàng miếng xuống 168 triệu đồng/lượng (mua) và 171 triệu đồng/lượng (bán), đều thấp hơn 5,1 triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước.

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận tại loạt thương hiệu lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng... Theo đó, các doanh nghiệp này hiện đều kéo giá giao dịch vàng miếng về vùng 171 triệu đồng.

Trên biểu đồ giá hàng ngày, mức 171 triệu đồng/lượng của vàng miếng hôm nay là vùng đáy của 2 tháng vừa qua.

Trong ngắn hạn, vàng miếng đã trải qua 2 tuần giao dịch lình xình trước khi giảm sâu đột ngột 5 triệu đồng/lượng vào phiên 19/3 rồi lại hồi phục nhẹ trong phiên sau đó. Đến sáng nay, giá vàng miếng một lần nữa rớt thêm hơn 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vào cuối tháng 1, có thời điểm mặt hàng này từng tăng vọt lên mức kỷ lục 190,9 triệu đồng/lượng. Như vậy chỉ sau 2 tháng, giá vàng miếng SJC đã giảm tới gần 20 triệu đồng/lượng. Cộng với chênh lệch giá mua - bán lên tới 3 triệu đồng thì người mua vàng ở mức đỉnh này hiện lỗ tới 23 triệu đồng/lượng chỉ sau 2 tháng, tương đương mức lỗ ròng hơn 12%.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC RỚT THẢM Nguồn: SJC. Nhãn 1/1/2026 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 8/2 9/2 10/2 11/2 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2 19/2 20/2 21/2 22/2 23/2 24/2 25/2 26/2 27/2 28/2 29/2 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 21/3 Giá mua triệu đồng/lượng 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 168.5 167 170.2 172.3 172.3 175 175.3 181.7 186.6 178 169 169 163 173.5 177.2 174.2 173.5 176.3 176.3 177.4 178 178 178 176 178 178 178 178 178 178 178 178 178 181.6 181.6 182.3 181 181 184 184 184 187.9 185.2 181.2 181.7 180.8 182 182 181.1 183.1 184.2 183.3 181.8 179.6 179.6 180.1 180 180 172.5 173.1 168 Giá bán

152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 170.5 159 172.2 174.3 174.3 177 177.3 184.2 189.6 181 172 172 166 176.5 180.2 177.2 176.5 179.3 179.3 180.4 181 181 181 179 181 181 181 181 181 181 181 181 181 184.6 184.6 185.3 184 184 187 187 190.9 188.2 184.2 184.7 183.8 185 185 184.1 186.1 187.2 186.3 184.8 182.6 182.6 183.1 183 183 175.5 176.1 171

Đà suy yếu cũng xảy ra ở sản phẩm vàng nhẫn. Công ty SJC mở cửa sáng nay niêm yết giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở 167,7 - 170,8 triệu đồng/lượng, giảm 5,1 triệu đồng so với hôm qua như vàng miếng.

Các thương hiệu lớn như DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng mạnh tay giảm giá vàng nhẫn, đưa giá bán mặt hàng này hạ xuống vùng 171 triệu đồng/lượng. Ở chiều mua vào, giá dao động quanh vùng 168-169 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng đồng loạt giảm mạnh giá vàng nhẫn trơn, về giao dịch quanh vùng 169,1 - 172,1 triệu đồng/lượng. Dù vậy, đây vẫn là mức giá cao nhất của vàng nhẫn trên thị trường hiện tại và cao hơn cả giá vàng miếng SJC.

Đà giảm của giá vàng trong nước sáng nay chủ yếu do tác động của giá vàng thế giới. Kim loại quý thế giới đêm qua (giờ Việt Nam) rớt mạnh tới hơn 160 USD (-3,4%), để đóng cửa tuần này ở vùng 4.490 USD /ounce.

Hiện quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá hiện hành (chưa thuế, phí) vào khoảng 143 triệu đồng. Mức giá này hiện thấp hơn giá vàng trong nước một khoảng xa tới 28 triệu đồng/lượng.