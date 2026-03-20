Giá vàng trong nước chưa ngừng rơi

Hầu hết người mua vàng từ đầu năm đến nay đều đã thua lỗ. Ảnh: Việt Linh.
Trong phiên giao dịch đang diễn ra tại thị trường trong nước, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 171,9 - 174,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 600.000 đồng so với giá chốt phiên liền trước (19/3).
Các thương hiệu lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng đồng loạt điều chỉnh giảm tương ứng, đưa giá vàng miếng về dưới 175 triệu đồng.
Trên biểu đồ giá hàng ngày, giá vàng miếng đã lình xình suốt 2 tuần qua trước khi sập mạnh tới hơn 5 triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch ngày 19/3. Tính trong tuần gần nhất, vàng miếng đã mất tới hơn 11 triệu đồng/lượng. Cộng thêm chênh lệch giá mua - bán ở mức 3 triệu đồng thì nhà đầu tư đã lỗ tới hơn 14 triệu đồng/lượng vàng miếng chỉ sau khoảng một tuần.
|GIÁ VÀNG MIẾNG SJC CHƯA NGỪNG GIẢM
|Nguồn: SJC.
|Nhãn
|26/11/2025
|27/11
|28/11
|29/11
|30/11
|1/12
|2/12
|3/12
|4/12
|5/12
|6/12
|7/12
|8/12
|9/12
|10/12
|11/12
|12/12
|13/12
|14/12
|15/12
|16/12
|17/12
|18/12
|19/12
|20/12
|21/12
|22/12
|23/12
|24/12
|25/12
|26/12
|27/12
|28/12
|29/12
|30/12
|31/12
|1/1/2026
|2/1
|3/1
|4/1
|5/1
|6/1
|7/1
|8/1
|9/1
|10/1
|11/1
|12/1
|13/1
|14/1
|15/1
|16/1
|17/1
|18/1
|19/1
|20/1
|21/1
|22/1
|23/1
|24/1
|25/1
|26/1
|27/1
|28/1
|29/1
|30/1
|31/1
|1/2
|2/2
|3/2
|4/2
|5/2
|6/2
|7/2
|8/2
|9/2
|10/2
|11/2
|12/2
|13/2
|14/2
|15/2
|16/2
|17/2
|18/2
|19/2
|20/2
|21/2
|22/2
|23/2
|24/2
|25/2
|26/2
|27/2
|28/2
|29/2
|1/3
|2/3
|3/3
|4/3
|5/3
|6/3
|7/3
|8/3
|9/3
|10/3
|11/3
|12/3
|13/3
|14/3
|15/3
|16/3
|17/3
|18/3
|19/3
|20/3
|Giá mua
|triệu đồng/lượng
|150.9
|151.4
|152.2
|152.9
|152.9
|153.2
|152.5
|152.5
|151.8
|152.9
|152.2
|152.2
|152.5
|151.7
|152.7
|153.1
|153.6
|154.3
|154.3
|155.2
|153.6
|154.2
|154.4
|154.4
|154.6
|154.6
|155.5
|157
|157.2
|156.8
|157.2
|157.7
|157.7
|156
|152.7
|150.8
|150.8
|150.8
|150.8
|150.8
|155.1
|156
|156.1
|155.2
|156.3
|157.8
|157.8
|160
|160
|160.8
|160.8
|160.8
|160.8
|160.8
|163
|164.1
|168.5
|167
|170.2
|172.3
|172.3
|175
|175.3
|181.7
|186.6
|178
|169
|169
|163
|173.5
|177.2
|174.2
|173.5
|176.3
|176.3
|177.4
|178
|178
|178
|176
|178
|178
|178
|178
|178
|178
|178
|178
|178
|181.6
|181.6
|182.3
|181
|181
|184
|184
|184
|187.9
|185.2
|181.2
|181.7
|180.8
|182
|182
|181.1
|183.1
|184.2
|183.3
|181.8
|179.6
|179.6
|180.1
|180
|180
|172.5
|171.9
|Giá bán
|152.9
|153.4
|154.2
|154.9
|154.9
|155.2
|154.5
|154.5
|153.8
|154.9
|154.2
|154.2
|153.5
|153.7
|154.7
|155.1
|155.6
|156.3
|156.3
|157.2
|156.6
|156.2
|156.4
|156.4
|156.6
|156.6
|157.5
|159
|159.2
|158.8
|159.2
|159.7
|159.7
|158
|154.7
|152.8
|152.8
|152.8
|152.8
|152.8
|157.1
|158
|158.1
|157.2
|158.3
|159.8
|159.8
|162
|162
|162.8
|162.8
|162.8
|162.8
|162.8
|165
|166.1
|170.5
|159
|172.2
|174.3
|174.3
|177
|177.3
|184.2
|189.6
|181
|172
|172
|166
|176.5
|180.2
|177.2
|176.5
|179.3
|179.3
|180.4
|181
|181
|181
|179
|181
|181
|181
|181
|181
|181
|181
|181
|181
|184.6
|184.6
|185.3
|184
|184
|187
|187
|190.9
|188.2
|184.2
|184.7
|183.8
|185
|185
|184.1
|186.1
|187.2
|186.3
|184.8
|182.6
|182.6
|183.1
|183
|183
|175.5
|174.9
Đối với vàng nhẫn - mặt hàng có diễn biến sát giá thế giới, các doanh nghiệp thậm chí đã đồng loạt giảm mạnh gấp đôi so với giá vàng miếng. Công ty SJC hiện đưa giá vàng nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ về mức 171 - 174 triệu đồng/lượng, giảm tới 1,2 triệu mỗi lượng so với phiên trước.
Tập đoàn DOJI và Phú Quý cũng giảm hơn 1 triệu đồng/lượng đối với sản phẩm vàng nhẫn tròn. Sau điều chỉnh, vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI và nhẫn tròn trơn của Phú Quý đều giao dịch ở 171,7 - 174,7 triệu/lượng. Tại Công ty Mi Hồng, vàng nhẫn 999 đã giảm 500.000 đồng xuống còn 172,3 - 174,3 triệu/lượng.
Trong khi đó, nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải giảm hơn 1 triệu đồng, còn 172 - 175 triệu/lượng, nhưng vẫn là mức cao nhất thị trường.
Diễn biến giảm mạnh của giá vàng trong nước chủ yếu chịu tác động từ thị trường quốc tế. Giá vàng thế giới đêm qua có lúc rơi mạnh xuống vùng 4.535 USD/ounce trước khi hồi phục trở lại vùng 4.685 USD/ounce ở thời điểm hiện tại.
Quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 149 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước gần 26 triệu đồng/lượng.
