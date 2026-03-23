Giá vàng giảm 9 triệu trong ngày, doanh nghiệp bán không giới hạn

Thị trường vàng đang hạ nhiệt khi giá giảm mạnh khiến giao dịch trở nên thông thoáng hơn, người mua dễ dàng tiếp cận vàng mà không còn phải chờ đợi kéo dài như trước.

Các cửa hàng hiện không còn giới hạn số lượng mua của khách hàng như tuần trước. Ảnh: Hồng Nhung.

Sau hai tuần giá vàng trong nước khá lình xình, thị trường đang nhanh chóng hạ nhiệt khi giá giảm mạnh kể từ phiên giao dịch cuối tuần trước. Nguồn cung dần cải thiện, giao dịch thông thoáng hơn, song tâm lý thận trọng lại bao trùm khi nhiều nhà đầu tư e ngại rủi ro bắt đáy.

Không còn phải chờ nhận vàng

So với thời điểm cuối tuần trước, không khí giao dịch trên thị trường vàng đã bớt căng thẳng rõ rệt. Chị Nguyễn Thu (Nguyễn Trãi, Hà Nội) cho biết đầu tuần trước, việc mua vàng gặp rất nhiều khó khăn. Chị đến 3 cơ sở của Bảo Tín Mạnh Hải nhưng đều không thể mua được vàng nhẫn tròn trơn hay vàng miếng. Thời điểm đó, thương hiệu này chủ yếu cung cấp các sản phẩm vàng tích lũy dạng Tùng - Cúc - Trúc - Mai với trọng lượng từ 0,1 đến 5 chỉ.

Không chỉ riêng hệ thống này, khi tìm đến các cửa hàng của SJC hay PNJ, chị Thu cũng nhận được thông báo hết vàng nhẫn tròn trơn tích lũy. Với vàng miếng, khách hàng buộc phải chờ đến khi có người bán ra thì mới có thể mua lại, thay vì giao dịch ngay lập tức.

Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, chị Thu chỉ mua được 2 chỉ vàng nhẫn tại một cửa hàng của Phú Quý tại Hà Đông.

Trong khi đó, chị Hiền (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết vào cuối tuần trước, dù có nhu cầu mua vàng nhẫn để tích lũy, chị vẫn không thể tiếp cận nguồn hàng. Nhiều cửa hàng khi đó áp dụng giới hạn mua tối đa 1 chỉ/người và thậm chí hẹn đến tận tháng 4 mới có thể giao vàng.

Tuy nhiên, bước sang tuần giao dịch mới, bức tranh thị trường đã thay đổi nhanh chóng. Khi giá vàng trong nước liên tục điều chỉnh giảm mạnh, nguồn cung trên thị trường cũng dần được cải thiện. Ghi nhận tại khu vực Cầu Giấy cho thấy nhiều cửa hàng vàng lớn đã mở thêm quầy giao dịch, không còn tình trạng xếp hàng kéo dài.

Đáng chú ý, các cửa hàng hiện không còn giới hạn số lượng mua như trước. Khách hàng có thể giao dịch lên tới vài chục lượng. Tuy nhiên với một số đơn hàng quá lớn, thời gian giao vàng vẫn được hẹn từ 30 ngày trở lên.

Người dân xếp hàng mua vàng tại cửa hàng của Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu khu vực Cầu Giấy, Hà Nội vào chiều nay (23/3). Ảnh: Hồng Nhung.

Nhà đầu tư chuyển sang trạng thái "chờ đợi"

Diễn biến đáng chú ý nhất trên thị trường hiện nay là đà giảm mạnh của giá vàng miếng và vàng nhẫn. Trong phiên đầu tuần (23/3), cứ sau khoảng 2 tiếng, giá vàng lại giảm thêm 2 triệu đồng/lượng, kéo mức giảm từ khi mở cửa đến đầu giờ chiều lên tới khoảng 9 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên cuối tuần trước.

Các nhịp điều chỉnh giảm mạnh liên tiếp đã khiến giá bán ra của vàng miếng và vàng nhẫn hiện lùi về quanh ngưỡng 162 triệu đồng/lượng, tương ứng giảm 21 triệu đồng/lượng sau một tuần và tới 29 triệu đồng/lượng chỉ trong vòng 2 tháng. Mức giảm sâu và nhanh khiến tâm lý thị trường thay đổi đáng kể.

Anh Văn Huy (Đống Đa, Hà Nội), người đang có nhu cầu mua 3 chỉ vàng nhẫn để tích lũy, cho biết đã quyết định tạm thời đứng ngoài quan sát thay vì xuống tiền ngay. Theo anh, việc giá vàng giảm quá nhanh khiến những người mua ở vùng đỉnh chịu thua lỗ lớn, từ đó tạo ra tâm lý dè chừng. Kỳ vọng giá còn có thể giảm sâu hơn đang khiến nhiều người trì hoãn quyết định mua vào.

Trước thực tế nhiều nhà đầu tư mua vàng ở vùng giá cao, quanh 191 triệu đồng/lượng, đang chịu áp lực thua lỗ lớn, chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi, nhận định trong giai đoạn thị trường biến động mạnh, quyết định đầu tư thường chịu tác động lớn từ tâm lý đám đông và kỳ vọng chung.

DIỄN BIẾN GIÁ VÀNG MIẾNG SJC THỜI GIAN GẦN ĐÂY Nguồn: SJC. Nhãn 1/1/2026 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 8/2 9/2 10/2 11/2 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2 19/2 20/2 21/2 22/2 23/2 24/2 25/2 26/2 27/2 28/2 29/2 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 21/3 23/3 Giá mua triệu đồng/lượng 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 168.5 167 170.2 172.3 172.3 175 175.3 181.7 186.6 178 169 169 163 173.5 177.2 174.2 173.5 176.3 176.3 177.4 178 178 178 176 178 178 178 178 178 178 178 178 178 181.6 181.6 182.3 181 181 184 184 184 187.9 185.2 181.2 181.7 180.8 182 182 181.1 183.1 184.2 183.3 181.8 179.6 179.6 180.1 180 180 172.5 173.1 168 159 Giá bán

152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 170.5 169 172.2 174.3 174.3 177 177.3 184.2 189.6 181 172 172 166 176.5 180.2 177.2 176.5 179.3 179.3 180.4 181 181 181 179 181 181 181 181 181 181 181 181 181 184.6 184.6 185.3 184 184 187 187 190.9 188.2 184.2 184.7 183.8 185 185 184.1 186.1 187.2 186.3 184.8 182.6 182.6 183.1 183 183 183 176.1 176.1 171 162

Theo chuyên gia, ở thời điểm hiện tại, nhà đầu tư không nhất thiết phải vội vàng đưa ra quyết định. Với những người tham gia thị trường với mục tiêu ngắn hạn, việc chủ động cơ cấu lại danh mục để giảm áp lực tài chính là lựa chọn cần được cân nhắc.

Trong khi đó, với các nhà đầu tư coi vàng là kênh tích trữ dài hạn, những nhịp điều chỉnh như hiện nay thường là một phần của chu kỳ thị trường, không hẳn là tiêu cực. Điều quan trọng là duy trì kỷ luật đầu tư và bám sát mục tiêu ban đầu, thay vì phản ứng theo các biến động ngắn hạn.

Ông Huy cũng cho rằng việc gia tăng tỷ trọng ở vùng giá đã điều chỉnh có thể hợp lý trong một số trường hợp, đặc biệt khi sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi và xác định thời gian nắm giữ dài hơn, thay vì kỳ vọng vào khả năng hồi phục nhanh trong ngắn hạn.

Nhìn về dài hạn, ông Huy đánh giá kim loại quý vẫn sẽ chịu tác động đan xen từ nhiều yếu tố vĩ mô. Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì mặt bằng lãi suất cao cho thấy chính sách tiền tệ vẫn đang theo hướng thận trọng, qua đó hạn chế động lực tăng giá của vàng trong ngắn hạn. Đồng USD duy trì sức mạnh cũng tạo thêm áp lực lên kim loại quý.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, các yếu tố hỗ trợ dài hạn vẫn hiện hữu, bao gồm căng thẳng địa chính trị tại Nga - Ukraine, bất ổn tại Trung Đông có nguy cơ lan rộng, cùng với xu hướng gia tăng dự trữ vàng của các ngân hàng trung ương trên thế giới. Đây được xem là những nền tảng có thể tiếp tục nâng đỡ giá vàng trong trung và dài hạn.