Giá vàng giảm 9 triệu đồng/lượng hôm nay

Giá vàng trong nước tiếp tục lao dốc ngay khi mở cửa giao dịch phiên chiều nay (23/3), nâng tổng mức giảm từ đầu ngày tới chiều nay lên 9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm mạnh 9 triệu đồng mỗi lượng chỉ trong vài giờ giao dịch đầu tuần (23/3). Ảnh: Châu Dương.

Chỉ sau 2 tiếng giao dịch của phiên chiều, giá vàng miếng và vàng nhẫn tiếp tục giảm thêm 3 triệu đồng mỗi lượng, nâng tổng mức giảm từ đầu ngày tới chiều nay lên 9 triệu đồng/lượng.

Sau điều chỉnh, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... hiện đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 159 - 162 triệu đồng/lượng (mua - bán).

DIỄN BIẾN GIÁ VÀNG MIẾNG SJC THỜI GIAN GẦN ĐÂY Nguồn: SJC. Nhãn 1/1/2026 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 8/2 9/2 10/2 11/2 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2 19/2 20/2 21/2 22/2 23/2 24/2 25/2 26/2 27/2 28/2 29/2 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 21/3 23/3 Giá mua triệu đồng/lượng 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 168.5 167 170.2 172.3 172.3 175 175.3 181.7 186.6 178 169 169 163 173.5 177.2 174.2 173.5 176.3 176.3 177.4 178 178 178 176 178 178 178 178 178 178 178 178 178 181.6 181.6 182.3 181 181 184 184 184 187.9 185.2 181.2 181.7 180.8 182 182 181.1 183.1 184.2 183.3 181.8 179.6 179.6 180.1 180 180 172.5 173.1 168 162 Giá bán

152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 170.5 169 172.2 174.3 174.3 177 177.3 184.2 189.6 181 172 172 166 176.5 180.2 177.2 176.5 179.3 179.3 180.4 181 181 181 179 181 181 181 181 181 181 181 181 181 184.6 184.6 185.3 184 184 187 187 190.9 188.2 184.2 184.7 183.8 185 185 184.1 186.1 187.2 186.3 184.8 182.6 182.6 183.1 183 183 183 176.1 176.1 171 159

Diễn biến giảm sâu cũng ghi nhận ở mặt hàng vàng nhẫn khi các doanh nghiệp lớn đồng loạt nới rộng mức giảm trong phiên sáng lên khoảng 7,5-9 triệu đồng/lượng. Sau điều chỉnh, giá vàng nhẫn tại SJC, PNJ, DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng hiện dao động quanh 159-160,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 162-163,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Các nhịp điều chỉnh giảm mạnh liên tiếp khiến giá vàng miếng và vàng nhẫn giảm 21 triệu đồng/lượng trong một tuần qua, và tới 29 triệu đồng/lượng chỉ trong vòng 2 tháng. Mức giảm sâu và nhanh khiến tâm lý thị trường thay đổi đáng kể.

Trên thế giới, giá vàng giao ngay đã rớt gần 250 USD (-6%), hiện giao dịch quanh vùng 4.238 USD /ounce. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 134,7 triệu đồng/lượng. Mức giá này thấp hơn giá vàng trong nước tới 27,3 triệu đồng/lượng.

