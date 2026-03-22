Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Giá vàng Việt Nam 'vênh' thế giới chưa từng có

  • Chủ nhật, 22/3/2026 17:17 (GMT+7)
Mức chênh lệch giữa vàng trong nước và thế giới đã lên tới hơn 28 triệu đồng/lượng trong sáng 22/3 - mức cao kỷ lục từ trước tới nay.

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá ở mức 168 - 171 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, đứng im so với sáng hôm qua. Diễn biến đi ngang cho thấy thị trường vàng trong nước đang tạm thời ổn định sau những phiên biến động mạnh trong tuần qua.

Với vàng nhẫn, các doanh nghiệp lớn như DOJI và Phú Quý cũng niêm yết vàng nhẫn quanh mức 171 triệu đồng/lượng. Riêng vàng nhẫn của Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đang được giao dịch ở mức cao nhất thị trường, lên tới 169,1 - 172,1 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu về giá bán ra.

Giá vàng trong nước cao hơn thế giới ở mức kỷ lục.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hiện được niêm yết quanh mức 4.496 USD/ounce, tương đương khoảng 142,7 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá trong nước. Như vậy, giá vàng miếng SJC hiện cao hơn tới khoảng 28 triệu đồng/lượng. Đây được xem là mức chênh lệch lớn nhất từ trước tới nay, phản ánh thực tế thị trường vàng trong nước đang vận hành theo những yếu tố riêng, không hoàn toàn đồng pha với xu hướng thế giới.

Không chỉ vàng, giá bạc trong nước sáng nay cũng hầu như không có biến động lớn. Bạc thỏi của Phú Quý hiện được niêm yết quanh mức 70 triệu đồng/kg, trong khi bạc Ancarat giao dịch khoảng 69 triệu đồng/kg.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sáng nay niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.085 đồng/USD. Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.069 - 26.339 đồng/USD (mua vào - bán ra). Trong khi đó, trên thị trường tự do, giá USD tiếp tục duy trì ở mức cao, dao động quanh 26.500 - 26.700 đồng/USD.

Giới chuyên gia nhận định, việc giá vàng trong nước duy trì chênh lệch lớn so với thế giới không chỉ xuất phát từ yếu tố cung - cầu trong nước mà còn liên quan đến tâm lý nắm giữ vàng của người dân trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động. Nếu khoảng cách này tiếp tục kéo dài, rủi ro đối với nhà đầu tư vàng trong nước có thể ngày càng lớn, đặc biệt khi giá thế giới biến động mạnh theo chiều giảm.

'Thảm họa' giá vàng

Giá vàng trong nước lao dốc tuần này, lùi về vùng thấp nhất 2 tháng, đồng thời khiến nhà đầu tư “đu đỉnh” chịu khoản lỗ lên tới gần 23 triệu đồng/lượng.

4 giờ trước

Giá vàng tuần tới có giảm tiếp?

Giá vàng thế giới trải qua tuần biến động khi liên tiếp mất các ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Thị trường đang trở nên thận trọng hơn, dù một số ý kiến vẫn kỳ vọng khả năng phục hồi.

27:1644 hôm qua

Giá vàng giảm tiếp 5 triệu đồng/lượng, người 'ôm' lỗ nặng

Giá vàng trong nước giảm mạnh hơn 5 triệu trong phiên giao dịch sáng nay, hiện đã lùi sâu về vùng 171 triệu đồng/lượng.

31:1890 hôm qua

https://tienphong.vn/gia-vang-viet-nam-venh-the-gioi-chua-tung-co-post1829327.tpo

Ngọc Mai/ Tiền Phong

giá vàng Ancarat Bảo Tín Mạnh Hải Bảo Tín Minh Châu Thị trường vàng

    Đọc tiếp

    Tiet kiem xang dau: Khuyen khich lam viec truc tuyen hinh anh

    Tiết kiệm xăng dầu: Khuyến khích làm việc trực tuyến

    5 phút trước 17:20 22/3/2026

    0

    Chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh cho rằng cần có những biện pháp khuyến khích để làm sao tiết kiệm xăng dầu lớn nhất. Thậm chí, những chỗ nào có thể làm việc trực tuyến được thì nên cho làm việc trực tuyến.

    Doanh nhan lam dai bieu Quoc hoi hinh anh

    Doanh nhân làm đại biểu Quốc hội

    44 phút trước 16:40 22/3/2026

    0

    Bên cạnh các lãnh đạo doanh nghiệp Nhà nước, danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI còn ghi nhận không ít lãnh đạo doanh nghiệp tư nhân, có người thuộc thế hệ 9X.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý