Giá vàng giảm tiếp 4 triệu/lượng, toàn bộ người mua từ tháng 2 đã lỗ

Giá vàng trong nước tiếp tục lao dốc mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần hôm nay (23/3), hiện giá vàng miếng và vàng nhẫn đã giảm 4 triệu/lượng, về vùng 167 triệu đồng.

Giá vàng trong nước đã mất tới 16 triệu đồng/lượng chỉ trong tuần gần nhất. Ảnh: Thế Bằng.

Đến giờ trưa 23/3, giá vàng miếng trong nước tiếp tục lao dốc thêm 2 triệu đồng mỗi lượng so với buổi sáng, nâng tổng mức giảm từ đầu phiên đến nay lên tới 4 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… hiện đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 164 - 167 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Đây là mức giá thấp nhất của vàng miếng trong khoảng 2 tháng trở lại đây.

Tính trong một tuần gần nhất, mặt hàng này đã mất gần 16 triệu đồng/lượng. Còn nếu so với vùng đỉnh đầu năm - thời điểm giá áp sát mốc 191 triệu/lượng - giá vàng miếng hiện đã giảm tới 24 triệu đồng/lượng. Tính thêm chênh lệch giá mua - bán 3 triệu đồng/lượng, người mua vàng ở vùng đỉnh đang chịu khoản lỗ lên tới 27 triệu đồng/lượng, tương đương mức lỗ ròng khoảng 14%.

Diễn biến giảm sâu cũng ghi nhận ở mặt hàng vàng nhẫn khi các doanh nghiệp lớn đồng loạt nới rộng mức giảm trong phiên sáng lên khoảng 4 triệu đồng/lượng.

Sau điều chỉnh, giá vàng nhẫn tại SJC, PNJ, DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng hiện dao động quanh 164 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 166,5-167 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tương tự vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng chịu áp lực giảm mạnh trong thời gian gần đây. Trong 7 ngày qua, giá mặt hàng này đã giảm gần 16 triệu đồng/lượng (-9%). Nếu so với mức đỉnh thiết lập vào cuối tháng 1, mức giảm đã lên tới hơn 24 triệu đồng/lượng (-13%). Cộng thêm chênh lệch mua - bán, người mua vàng nhẫn hiện cũng đang lỗ ròng khoảng 27 triệu đồng/lượng.

Đà giảm mạnh và liên tục của giá vàng trong nước thời gian qua đã khiến toàn bộ người mua vàng từ đầu tháng 2 đến nay đều đang thua lỗ.

DIỄN BIẾN GIÁ VÀNG MIẾNG SJC THỜI GIAN GẦN ĐÂY Nguồn: SJC. Nhãn 1/1/2026 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 8/2 9/2 10/2 11/2 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2 19/2 20/2 21/2 22/2 23/2 24/2 25/2 26/2 27/2 28/2 29/2 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 21/3 23/3 Giá mua triệu đồng/lượng 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 168.5 167 170.2 172.3 172.3 175 175.3 181.7 186.6 178 169 169 163 173.5 177.2 174.2 173.5 176.3 176.3 177.4 178 178 178 176 178 178 178 178 178 178 178 178 178 181.6 181.6 182.3 181 181 184 184 184 187.9 185.2 181.2 181.7 180.8 182 182 181.1 183.1 184.2 183.3 181.8 179.6 179.6 180.1 180 180 172.5 173.1 168 164 Giá bán

152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 170.5 169 172.2 174.3 174.3 177 177.3 184.2 189.6 181 172 172 166 176.5 180.2 177.2 176.5 179.3 179.3 180.4 181 181 181 179 181 181 181 181 181 181 181 181 181 184.6 184.6 185.3 184 184 187 187 190.9 188.2 184.2 184.7 183.8 185 185 184.1 186.1 187.2 186.3 184.8 182.6 182.6 183.1 183 183 183 176.1 176.1 171 167

Trong phiên giao dịch đầu giờ sáng, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 166 - 169 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 2 triệu đồng so với giá chốt phiên cuối tuần trước (ngày 21/3).

Các thương hiệu lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng điều chỉnh giảm tương ứng, đưa giá vàng miếng về dưới vùng 170 triệu đồng/lượng.

Trên biểu đồ giá hàng ngày, đây đã là phiên giảm giá thứ 4 liên tiếp của vàng miếng SJC. Tính trong tuần gần nhất, vàng miếng SJC đã mất tới 14 triệu đồng/lượng (-8%), cộng thêm chênh lệch giá mua - bán các doanh nghiệp đưa ra, người mua vàng miếng đã lỗ tới 17 triệu đồng/lượng chỉ trong 7 ngày qua.

Hiện mốc giá 169 triệu đồng/lượng cũng là vùng đáy của vàng miếng trong vòng hai tháng trở lại đây.

Đối với vàng nhẫn - mặt hàng có diễn biến sát giá thế giới, các doanh nghiệp cũng đồng loạt điều chỉnh giảm mạnh sáng nay. Công ty SJC hiện đưa giá vàng nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ về mức 165,7 - 168,7 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng mỗi lượng so với phiên trước.

Tập đoàn DOJI, PNJ và Phú Quý cũng giảm gần 2 triệu đồng/lượng với mặt hàng vàng nhẫn. Trong đó, DOJI và Phú Quý hiện cùng giao dịch ở 166 - 169 triệu/lượng, trong khi nhẫn tròn trơn của PNJ giao dịch tại vùng giá 165,8 - 168,8 triệu/lượng.

Tại Công ty Mi Hồng, giá vàng nhẫn 999 cũng mất cả triệu đồng so với cuối tuần trước, để giao dịch ở 166,5 - 169 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải giảm 2 triệu đồng, còn 166,5 - 169,5 triệu đồng/lượng, nhưng vẫn là mức cao nhất thị trường.

Diễn biến giảm mạnh của giá vàng trong nước chủ yếu chịu tác động từ thị trường quốc tế. Cụ thể, giá vàng thế giới đã có cú rơi tự do trong những ngày qua. Sau khi mất gần 320 USD /ounce trong ngày 19/3, giá vàng thế giới mất thêm 150 USD /ounce trong ngày 20/3. Đóng cửa tuần ở mức 4.497 USD /ounce, kim loại quý ghi nhận mức mất giá 530 USD /ounce, tương đương giảm 11% chỉ trong 7 ngày.

Tới sáng nay, kim loại quý lại tiếp tục giảm gần 100 USD xuống vùng 4.405 USD /ounce. Như vậy đà giảm của giá vàng thế giới trong tuần gần nhất đã thổi bay gần toàn bộ mức tăng giá mà kim loại quý đạt được trong tháng 1.

Hiện quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 140 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 29 triệu đồng/lượng.