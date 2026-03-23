Đồng USD mạnh lên

Đồng USD tăng mạnh khi các lời đe dọa trả đũa của Iran khiến tình hình xung đột tại Trung Đông leo thang, qua đó thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn.

Trong phiên giao dịch ngày 23/3 (giờ Mỹ), chỉ số USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ chủ chốt, tăng 0,29% lên 99,83. Trước đó, chỉ số này đã ghi nhận tuần giảm đầu tiên kể từ khi chiến sự bùng phát, đồng thời phải chịu tác động lạm phát từ giá dầu tăng vọt khiến các ngân hàng trung ương chuyển sang lập trường "diều hâu", theo Reuters.

Đồng euro giảm 0,38% xuống 1,1526 USD , trong khi đồng yen yếu đi 0,22%, còn 159,55 yen/USD. Đồng bảng Anh giảm 0,37% xuống 1,329 USD .

Đồng AUD, vốn được xem là thước đo thanh khoản phản ánh tâm lý toàn cầu, đã giảm khi thị trường chứng khoán bị bán tháo trên khắp châu Á. Đồng AUD giảm 0,95% xuống 0,6956 USD , còn đồng NZD giảm 0,7% xuống 0,5793 USD .

Về tình hình chính trị, việc hy vọng một lối thoát nhằm hạ nhiệt căng thẳng đã mờ nhạt vào cuối tuần, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tấn công lưới điện của Iran, trong khi Tehran tuyên bố sẽ đáp trả bằng cách nhắm vào cơ sở hạ tầng của các nước láng giềng.

Trong ngày 23/3 (giờ địa phương), xung đột mở rộng khi Israel thông báo tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn vào Tehran, còn Arab Saudi cho biết 2 tên lửa đạn đạo đã được phóng về phía Riyadh.

Đáng chú ý, ông Trump cũng đưa ra lời đe dọa mới nhất đối với Iran, chỉ chưa đầy một ngày sau khi phát tín hiệu rằng Mỹ có thể cân nhắc giảm nhiệt xung đột. Về phần mình, Iran cam kết trả đũa bằng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng tại các quốc gia lân cận và cho biết tuyến vận tải dầu qua Eo biển Hormuz sẽ tiếp tục bị đóng cửa.

Việc các cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự trong khu vực có nguy cơ đe dọa sinh kế của hàng triệu người phụ thuộc vào các nhà máy khử mặn để có nước sinh hoạt.

Phát biểu tại Sydney (Australia), Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Fatih Birol cảnh báo cuộc khủng hoảng hiện nay gây ra mối đe dọa lớn đối với kinh tế toàn cầu, vượt qua cả các cú sốc năng lượng Trung Đông trong thập niên 1970.

Trước khi cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran bùng phát vào cuối tháng 2, nhà đầu tư từng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất 2 lần trong năm nay. Tuy nhiên, chuyên gia nhận định ngay cả một lần cắt giảm cũng được xem là triển vọng xa vời, trong khi các ngân hàng trung ương lớn khác đang trở nên "diều hâu" hơn.

Joseph Capurso, Trưởng bộ phận kinh tế quốc tế tại Ngân hàng Commonwealth, nhận định nếu thị trường định giá một chu kỳ thắt chặt tiền tệ tại Mỹ, đồng USD sẽ tăng mạnh hơn so với tất cả đồng tiền khác.