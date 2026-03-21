Đồng USD suy yếu vì sức nóng từ xung đột tại Trung Đông

Ảnh minh họa: THX/TTXVN.

Đồng USD vừa khép lại tuần giao dịch nhiều biến động với mức giảm mạnh nhất kể từ cuối tháng 1/2026.

Chốt phiên 20/3, Chỉ số đồng USD - "thước đo sức khỏe" của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác tăng 0,3% lên mức 99,50. Nhưng tính chung cả tuần, chỉ số này vẫn để mất 0,9%.

Sự chững lại của đồng bạc xanh đã tạo đà bứt phá cho hàng loạt đồng tiền lớn khác. Đồng euro và bảng Anh ghi nhận mức tăng theo tuần lần lượt là 1,1% và 0,8%, giao dịch ở các mốc 1,1535 USD đổi 1 euro và 1,3325 USD đổi 1 bảng. Đồng yen cũng tăng 0,43% so với đồng USD và khép tuần ở mức 159,07 yen đổi 1 USD .

Động lực chính chi phối tâm lý thị trường tiếp tục là xung đột tại Trung Đông. Việc eo biển Hormuz gần như bị phong tỏa đã đẩy giá dầu thô Brent tăng khoảng 40% kể từ khi xung đột bùng phát.

Dù giá dầu đã hạ nhiệt sau nỗ lực trấn an của Tổng thống Mỹ Donald Trump, rủi ro vẫn hiện hữu khi Lầu Năm Góc vạch sẵn kịch bản triển khai quân trên bộ, điều động thêm lính thủy đánh bộ và yêu cầu ngân sách 200 tỷ USD cho chiến dịch.

Cú sốc giá năng lượng từ cuộc xung đột cũng đang đặt các ngân hàng trung ương toàn cầu trước bài toán khó về điều chỉnh chính sách.

Tại cuộc họp ngày 18/3, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5-3,75% và nâng dự báo lạm phát. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell cho rằng vẫn còn quá sớm để đánh giá toàn diện tác động kinh tế từ cuộc xung đột tại Trung Đông.

Do đó, ngân hàng trung ương này vẫn giữ nguyên các dự báo dài hạn và chưa hoàn toàn loại bỏ khả năng cắt giảm chi phí vay trong năm nay, dù thời điểm có thể bị lùi lại.

Tương tự như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, nhiều ngân hàng trung ương lớn khác cũng chọn cách "án binh bất động" trong các cuộc họp tuần này. Song họ phát đi thông điệp có phần mạnh mẽ hơn Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, bày tỏ sẵn sàng hành động theo hướng thắt chặt chính sách tiền tệ nếu cần thiết.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) dù giữ nguyên lãi suất nhưng đều đưa ra cảnh báo rõ ràng về áp lực từ giá năng lượng tăng cao và bày tỏ sẵn sàng hành động ngay khi cần.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) cũng bất ngờ báo hiệu có thể tăng lãi suất sớm nhất từ tháng 4, trong khi Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) là cơ quan hiếm hoi đã thực hiện đợt tăng thứ hai chỉ trong hai tháng.

Bước sang tuần tới, giới phân tích nhận định đồng USD khó có khả năng suy giảm kéo dài. Mặc dù chịu áp lực từ định hướng chính sách có phần thận trọng hơn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ so với các ngân hàng trung ương lớn khác, đồng bạc xanh vẫn sở hữu bệ đỡ vững chắc.

Những diễn biến khó lường từ Trung Đông và cú sốc giá dầu sẽ tiếp tục kích hoạt dòng vốn tìm kiếm hầm trú ẩn an toàn, giúp đồng USD duy trì sức mạnh và giới hạn đà giảm trong giai đoạn tới.