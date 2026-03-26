Giá vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu giảm gần 5 triệu ngay khi mở bán lại

Trong phiên giao dịch đang diễn ra tại thị trường trong nước, sản phẩm vàng nhẫn của thương hiệu Bảo Tín Minh Châu “quay đầu” giảm gần 5 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu giảm mạnh sau thông tin đóng cửa giao dịch chiều 25/3 để phối hợp làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: Thế Bằng.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra tại thị trường trong nước, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) giao dịch vàng miếng ở mức 168,5 - 171,5 triệu đồng/lượng, tương đương giảm tới 2 triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước.

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cũng kéo giá vàng miếng về ngang bằng SJC, tức giao dịch bán ra dưới 172 triệu đồng/lượng.

Với vàng nhẫn, xu hướng giảm còn thể hiện biên độ mạnh mẽ hơn. SJC hiện đã hạ giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ xuống còn 168,3 - 171,3 triệu đồng/lượng, tức thấp hơn giá đóng cửa phiên liền trước (25/3) tới 2 triệu đồng/lượng.

DOJI, PNJ, Phú Quý đang giao dịch vàng nhẫn ở 167,5-168,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 170,5-171,5 triệu đồng/lượng (bán ra), tức giảm tới 3 triệu đồng chỉ sau một phiên giao dịch.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tại Công ty Mi Hồng giảm 1,5 triệu đồng ở chiều mua vào xuống còn 169,5 triệu đồng/lượng và giảm 2 triệu đồng ở chiều bán ra xuống còn 171,5 triệu đồng/lượng.

DIỄN BIẾN GIÁ VÀNG MIẾNG SJC THỜI GIAN GẦN ĐÂY Nguồn: SJC. Nhãn 1/1/2026 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 8/2 9/2 10/2 11/2 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2 19/2 20/2 21/2 22/2 23/2 24/2 25/2 26/2 27/2 28/2 29/2 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 25/3 26/3 Giá mua triệu đồng/lượng 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 168.5 167 170.2 172.3 172.3 175 175.3 181.7 186.6 178 169 169 163 173.5 177.2 174.2 173.5 176.3 176.3 177.4 178 178 178 176 178 178 178 178 178 178 178 178 178 181.6 181.6 182.3 181 181 184 184 184 187.9 185.2 181.2 181.7 180.8 182 182 181.1 183.1 184.2 183.3 181.8 179.6 179.6 180.1 180 180 172.5 173.1 168 168 163 167.2 170.5 168.5 Giá bán

152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 170.5 169 172.2 174.3 174.3 177 177.3 184.2 189.6 181 172 172 166 176.5 180.2 177.2 176.5 179.3 179.3 180.4 181 181 181 179 181 181 181 181 181 181 181 181 181 184.6 184.6 185.3 184 184 187 187 190.9 188.2 184.2 184.7 183.8 185 185 184.1 186.1 187.2 186.3 184.8 182.6 182.6 183.1 183 183 183 176.1 176.1 171 171 166 170.2 173.5 171.5

Đáng chú ý, Bảo Tín Minh Châu là thương hiệu giảm giá vàng nhẫn mạnh nhất thị trường hôm nay khi điều chỉnh giảm tới 4,5 triệu đồng cả hai chiều giao dịch, kéo giá mua vào và bán ra với người dân xuống 168 - 171 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trước đó, một số cửa hàng Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội đã tạm ngừng giao dịch từ chiều 25/3 nhằm phối hợp với cơ quan chức năng trong hoạt động xác minh, làm rõ một số thông tin. Tới 12h trưa nay (26/3), các cửa hàng này mới mở cửa và phục vụ khách hàng trở lại.

Trên thế giới, giá vàng giao ngay cũng đang trong xu hướng giảm mạnh khi mỗi ounce rớt hơn 50 USD , hiện giao dịch tại 4.450 USD /ounce. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 141,5 triệu đồng/lượng. Mức giá này vẫn đang thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 30 triệu đồng/lượng.