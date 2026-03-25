Giá vàng tăng gần 10 triệu/lượng từ đáy, nhiều người vẫn đang lỗ nặng

  • Thứ tư, 25/3/2026 09:23 (GMT+7)
  • 7 phút trước

Dù phục hồi gần 10 triệu đồng/lượng trong hai phiên giao dịch gần nhất, giá vàng trong nước vẫn chưa bù lại mức giảm hơn 20 triệu đồng trước đó. Nhiều người mua vẫn đang lỗ nặng.

Giá vàng trong nước bật tăng mạnh ngay khi mở cửa giao dịch phiên sáng ngày 25/3. Ảnh: Khương Nguyễn.

Sau chuỗi phiên giảm mạnh liên tiếp, giá vàng trong nước đang ghi nhận xu hướng phục hồi tích cực. Trong phiên giao dịch đang diễn ra, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 171,7 - 174,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 4,5 triệu đồng so với phiên liền trước.

Đây đã là phiên thứ hai liên tiếp giá vàng miếng ghi nhận mức tăng mạnh. Tính chung hai phiên gần nhất, giá vàng trong nước đã phục hồi gần 10 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, mức tăng này vẫn chưa đủ bù đắp cho nhịp giảm sâu trước đó của mặt hàng này. Cụ thể, trong giai đoạn 19-23/3, giá vàng miếng SJC từng lao dốc từ vùng 183 triệu đồng/lượng xuống 162 triệu/lượng, tương đương mức giảm ròng tới 21 triệu đồng chỉ trong 4 phiên.

Tính chung trong một tuần gần nhất, giá vàng miếng hiện vẫn thấp hơn hơn 8 triệu đồng/lượng; nếu tính cả chênh lệch mua - bán, người mua một tuần trước vẫn đang chịu khoản lỗ khoảng 11 triệu đồng mỗi lượng.

Cùng xu hướng phục hồi kể trên, các doanh nghiệp lớn như Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Công ty vàng bạc Mi Hồng cũng đồng loạt điều chỉnh giá bán vàng miếng lên sát mốc 175 triệu đồng/lượng.

DIỄN BIẾN GIÁ VÀNG MIẾNG SJC THỜI GIAN GẦN ĐÂY
Nguồn: SJC.
Nhãn 1/1/2026 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 8/2 9/2 10/2 11/2 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2 19/2 20/2 21/2 22/2 23/2 24/2 25/2 26/2 27/2 28/2 29/2 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 25/3
Giá mua triệu đồng/lượng 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 168.5 167 170.2 172.3 172.3 175 175.3 181.7 186.6 178 169 169 163 173.5 177.2 174.2 173.5 176.3 176.3 177.4 178 178 178 176 178 178 178 178 178 178 178 178 178 181.6 181.6 182.3 181 181 184 184 184 187.9 185.2 181.2 181.7 180.8 182 182 181.1 183.1 184.2 183.3 181.8 179.6 179.6 180.1 180 180 172.5 173.1 168 168 163 167.2 171.7
Giá bán
152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 170.5 169 172.2 174.3 174.3 177 177.3 184.2 189.6 181 172 172 166 176.5 180.2 177.2 176.5 179.3 179.3 180.4 181 181 181 179 181 181 181 181 181 181 181 181 181 184.6 184.6 185.3 184 184 187 187 190.9 188.2 184.2 184.7 183.8 185 185 184.1 186.1 187.2 186.3 184.8 182.6 182.6 183.1 183 183 183 176.1 176.1 171 171 166 170.2 174.7

Không chỉ mặt hàng vàng miếng, giá vàng nhẫn trong nước cũng ghi nhận phiên phục hồi thứ 2 liên tiếp.

Sáng nay, Công ty SJC tăng 4,5 triệu đồng mỗi lượng vàng nhẫn 99,99% loại 1-5 chỉ, đưa giá giao dịch lên quanh 171,5 - 174,5 triệu/lượng. Các doanh nghiệp như PNJ, DOJI và Phú Quý cũng niêm yết giá phổ biến ở 171,7 - 174,7 triệu/lượng.

Riêng Mi Hồng giữ giá bán tương đương nhưng giá mua vào cao hơn khoảng 500.000 đồng, ở mức 172,2 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là hai đơn vị điều chỉnh giá mạnh nhất sáng nay, với mức tăng hơn 5 triệu đồng, đưa giá vàng nhẫn lên vùng cao nhất thị trường, khoảng 172,2 - 175,2 triệu đồng/lượng.

Tương tự vàng miếng, dù đã có hai phiên phục hồi liên tiếp, giá vàng nhẫn vẫn ghi nhận mức giảm gần 7 triệu đồng trong một tuần qua, sau khi có thời điểm lùi sâu về 165 triệu đồng/lượng. Tính cả chênh lệch mua - bán, người mua vàng nhẫn hiện lỗ khoảng 10 triệu đồng/lượng sau một tuần.

Diễn biến tăng của giá vàng trong nước sáng nay chủ yếu hưởng lợi từ đà phục hồi của giá vàng thế giới. Kim loại quý ghi nhận mức tăng gần 130 USD (+3%) để hồi phục về vùng 4.600 USD/ounce. Quy đổi ra theo tỷ giá hiện hành (chưa thuế, phí) giá vàng quốc tế rơi vào khoảng 146,3 triệu đồng/lượng. Mức giá này vẫn thấp hơn giá vàng trong nước hơn 28 triệu đồng.

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Giá vàng tăng hơn 4 triệu đồng một ngày

Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/3, giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước cùng ghi nhận mức tăng hơn 4 triệu đồng, kéo giá bán lên vùng trên 170 triệu đồng/lượng.

14 giờ trước

Vì sao giá vàng giảm cả chục triệu đồng/lượng sau vài ngày

Giá vàng lao dốc dù rủi ro địa chính trị gia tăng làm nhiều người nghi ngờ về vai trò trú ẩn của tài sản này. Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định bản chất của kim loại quý không thay đổi.

22 giờ trước

Giá vàng quay đầu tăng gần 2 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng và vàng nhẫn cùng tăng gần 2 triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch sáng 24/3, sau phiên giảm giá sâu 5 triệu đồng liền trước.

23 giờ trước

Hồng Nhung

giá vàng vàng miếng vàng nhẫn giá vàng thế giới kim loại quý SJC Bảo Tín Minh Châu

Gia vang the gioi tang dung dung tro lai hinh anh

Giá vàng thế giới tăng dựng đứng trở lại

20:14 23/3/2026 20:14 23/3/2026

0

Giá vàng thế giới đang có một nhịp phục hồi mạnh gần 400 USD/ounce chỉ trong vài giờ giao dịch, đưa giá kim quý từ vùng đáy 4.100 USD/ounce tiến về vùng 4.500 USD hiện tại.

