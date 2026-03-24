Giá vàng quay đầu tăng gần 2 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng và vàng nhẫn cùng tăng gần 2 triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch sáng 24/3, sau phiên giảm giá sâu 5 triệu đồng liền trước.

Sáng 24/3, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng… đồng loạt tăng giá vàng miếng thêm 1,9 triệu đồng để nâng mức mua - bán lên vùng 164,9 - 167,9 triệu đồng (mua - bán).

Dù tăng khá mạnh trong phiên sáng nay nhưng vàng miếng vẫn chưa thể lấy lại những gì đã mất của phiên liền trước. Trước đó vào phiên 23/3, mặt hàng này được các doanh nghiệp điều chỉnh giảm giá mạnh 5 triệu đồng, thậm chí có thời điểm lùi sâu 9 triệu đồng về vùng giá bán 162 triệu đồng/lượng, thấp nhất 2 tháng qua.

Trên biểu đồ giá hàng ngày, vàng miếng bắt đầu giảm mạnh từ phiên giao dịch ngày 19/3. Tổng mức giảm tới hiện tại lên đến hơn 15 triệu đồng/lượng chỉ sau 5 phiên giao dịch.

Còn nếu tính từ mức đỉnh của năm 2026, khi vàng miếng áp sát mốc 191 triệu đồng/lượng, thì mức giá hiện tại đã giảm tới 23 triệu đồng/lượng, tương ứng mức giảm ròng tới 12%.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC DẦN HỒI PHỤC Nguồn: SJC. Nhãn 1/1/2026 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 8/2 9/2 10/2 11/2 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2 19/2 20/2 21/2 22/2 23/2 24/2 25/2 26/2 27/2 28/2 29/2 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 Giá mua triệu đồng/lượng 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 168.5 167 170.2 172.3 172.3 175 175.3 181.7 186.6 178 169 169 163 173.5 177.2 174.2 173.5 176.3 176.3 177.4 178 178 178 176 178 178 178 178 178 178 178 178 178 181.6 181.6 182.3 181 181 184 184 184 187.9 185.2 181.2 181.7 180.8 182 182 181.1 183.1 184.2 183.3 181.8 179.6 179.6 180.1 180 180 172.5 173.1 168 168 163 164.9 Giá bán

152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 170.5 169 172.2 174.3 174.3 177 177.3 184.2 189.6 181 172 172 166 176.5 180.2 177.2 176.5 179.3 179.3 180.4 181 181 181 179 181 181 181 181 181 181 181 181 181 184.6 184.6 185.3 184 184 187 187 190.9 188.2 184.2 184.7 183.8 185 185 184.1 186.1 187.2 186.3 184.8 182.6 182.6 183.1 183 183 183 176.1 176.1 171 171 166 167.9

Sáng nay, vàng nhẫn cũng ghi nhận biến động tăng tương tự vàng miếng. Với SJC, doanh nghiệp tăng giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ lên mức 164,7 - 167,8 triệu đồng/lượng, cao hơn 1,9 triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước.

Cùng thời điểm, PNJ, DOJI, Phú Quý, Mi Hồng nâng giá vàng nhẫn tròn thêm gần 2 triệu, giao dịch với người dân quanh vùng giá 164,7-165 triệu đồng/lượng (mua vào) và 167,7-167,9 triệu đồng/lượng (bán ra).

Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải nâng giá bán vàng nhẫn tròn trơn lên cao nhất thị trường, hiện niêm yết tại 165,5 - 168,5 triệu đồng/lượng.

Diễn biến hồi phục của giá vàng trong nước sáng nay chủ yếu nhờ hưởng lợi từ mức tăng của giá vàng thế giới đêm qua. Có thời điểm kim loại quý hồi phục hơn 400 USD , áp sát mốc 4.500 USD /ounce, trước khi quay đầu giảm về vùng 4.350 USD /ounce ở thời điểm hiện tại.

Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí), giá vàng thế giới vào khoảng 138,3 triệu đồng/lượng, nhưng vẫn thấp hơn giá vàng trong nước gần 30 triệu đồng/lượng.