Giá vàng tăng hơn 4 triệu đồng một ngày

  • Thứ ba, 24/3/2026 19:52 (GMT+7)
Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/3, giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước cùng ghi nhận mức tăng hơn 4 triệu đồng, kéo giá bán lên vùng trên 170 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước đang dần hồi phục hiện đã trở lại mốc 170 triệu đồng/lượng. Ảnh: Duy Hiệu.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/3, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng cũng dừng giao dịch vàng miếng ở vùng giá 167,2 - 170,2 triệu đồng/lượng (mua - bán). Mức giá này cao hơn 4,2 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên liền trước (23/3).

Dù phục hồi tích cực, vàng miếng vẫn chưa lấy lại hết mức giảm của phiên trước. Trong phiên giao dịch ngày 23/3, vàng miếng đã rớt giá tới 5 triệu đồng/lượng. Có thời điểm mặt hàng này còn giảm tới 9 triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước, lùi sâu về vùng đáy 2 tháng ở 162 triệu đồng/lượng.

Trên biểu đồ giá hàng ngày, xu hướng giảm của vàng miếng bắt đầu từ phiên 19/3 và kéo dài đến nay, với tổng mức giảm hơn 15 triệu đồng mỗi lượng chỉ sau 5 phiên. Còn nếu tính từ mức đỉnh của năm 2026, khi vàng miếng áp sát mốc 191 triệu đồng/lượng, thì mức giá hiện tại đã giảm tới 21 triệu đồng/lượng, tương ứng mức giảm ròng 11%.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC DẦN HỒI PHỤC
Nguồn: SJC.
Nhãn1/1/20262/13/14/15/16/17/18/19/110/111/112/113/114/115/116/117/118/119/120/121/122/123/124/125/126/127/128/129/130/131/11/22/23/24/25/26/27/28/29/210/211/212/213/214/215/216/217/218/219/220/221/222/223/224/225/226/227/228/229/21/32/33/34/35/36/37/38/39/310/311/312/313/314/315/316/317/318/319/320/321/322/323/324/3
Giá muatriệu đồng/lượng150.8150.8150.8150.8155.1156156.1155.2156.3157.8157.8160160160.8160.8160.8160.8160.8163164.1168.5167170.2172.3172.3175175.3181.7186.6178169169163173.5177.2174.2173.5176.3176.3177.4178178178176178178178178178178178178178181.6181.6182.3181181184184184187.9185.2181.2181.7180.8182182181.1183.1184.2183.3181.8179.6179.6180.1180180172.5173.1168168163167.2
Giá bán
152.8152.8152.8152.8157.1158158.1157.2158.3159.8159.8162162162.8162.8162.8162.8162.8165166.1170.5169172.2174.3174.3177177.3184.2189.6181172172166176.5180.2177.2176.5179.3179.3180.4181181181179181181181181181181181181181184.6184.6185.3184184187187190.9188.2184.2184.7183.8185185184.1186.1187.2186.3184.8182.6182.6183.1183183183176.1176.1171171166170.2

Đối với vàng nhẫn, mặt hàng này cũng ghi nhận diễn biến hồi phục mạnh trong phiên giao dịch hôm nay. Trong đó, SJC đóng cửa giao dịch với vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 167 - 170 triệu đồng/lượng, tăng 4,2 triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước.

Cùng thời điểm, PNJ, DOJI, Phú Quý, Mi Hồng nâng giá vàng nhẫn tròn hơn 4 triệu đồng, chốt phiên giao dịch quanh vùng giá 167,2-168,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 167,7-170,2 triệu đồng/lượng (bán ra).

Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải tăng giá bán vàng nhẫn tròn trơn thêm 4,7 triệu đồng để đóng cửa giao dịch ở mức giá cao nhất thị trường tại 167,7 - 170,7 triệu đồng/lượng.

Diễn biến hồi phục của giá vàng trong nước hôm nay chủ yếu nhờ hưởng lợi từ mức tăng của giá vàng thế giới. Hiện kim loại quý đã hồi phục về mốc 4.419 USD/ounce. Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí), giá vàng thế giới vào khoảng 141 triệu đồng/lượng, vẫn đang thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 29 triệu đồng/lượng.

Hồng Nhung

giá vàng PNJ vàng miếng vàng nhẫn giá vàng thế giới giá vàng trong nước SJC PNJ Bảo Tín Minh Châu

  CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

20:14 23/3/2026

14:14 23/3/2026

