Bảo Tín Minh Châu đóng cửa, website 'tắt' cập nhật giá vàng

Chiều nay (25/3), 3 cơ sở cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội đều đồng loạt đóng cửa không giao dịch. Trang thông tin chính thức của công ty cũng ngừng cập nhật giá vàng.

Vào lúc 15h, các cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông, Mai Hắc Đế, Cầu Giấy (Hà Nội) đều đóng cửa, không có hoạt động mua bán. Bên ngoài, một số khách hàng vẫn có mặt để mua vàng nhưng đều phải ra về. Theo ghi nhận, sáng cùng ngày cửa hàng vẫn mở bán bình thường.

Website chính thức của Bảo Tín Minh Châu cũng ngừng cập nhật thông tin giá vàng chiều nay. Hiện, giá vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu vẫn giữ nguyên ở mức 172,5 - 175,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra trong khi các thương hiệu khác đã đồng loạt giảm về mức 173,5 triệu đồng/lượng vào phiên chiều.

Cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu ngừng giao dịch chiều nay. Ảnh: NM.

PV Tiền Phong liên hệ với ông Vũ Minh Châu - Tổng giám đốc Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu - qua điện thoại, máy đổ chuông nhưng không liên hệ được; đại diện truyền thông của Bảo Tín Minh Châu cũng không ai nghe máy.

Bảo Tín Minh Châu là một trong những công ty lớn trong lĩnh vực kinh doanh và chế tác vàng bạc đá quý tại Việt Nam.

Trên website chính thức, Bảo Tín Minh Châu được giới thiệu thành lập năm 1989, từ một hiệu vàng nhỏ ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) bởi ông Vũ Minh Châu. Đến nay, Bảo Tín Minh Châu có 3 cơ sở kinh doanh tại Hà Nội, gần 243 điểm bán trên toàn quốc, với hàng triệu khách hàng đến mua - bán mỗi năm.

Ngay sau khi kết thúc thanh tra, Ngân hàng Nhà nước đã chuyển thông tin một số vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại doanh nghiệp sang Bộ Công an để điều tra, xử lý.

Ngoài Bảo Tín Minh Châu, một loạt thương hiệu vàng lớn khác như PNJ, SJC cũng bị nêu tên với nhiều vi phạm trong đợt thanh tra lần này.

Ngân hàng Nhà nước cũng chuyển thông tin về dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự liên quan đến việc sử dụng hóa đơn, chứng từ kế toán và thuế tại PNJ sang Bộ Công an để xác minh, điều tra và xử lý theo quy định.

Chiều nay, cảnh sát bất ngờ xuất hiện tại một số cửa hàng kinh doanh vàng của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu trên địa bàn Hà Nội.