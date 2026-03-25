Bảo Tín Minh Châu kinh doanh ra sao?

Dù duy trì quy mô doanh thu lên tới hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm, Bảo Tín Minh Châu ghi nhận lợi nhuận sau thuế ở mức "siêu mỏng", chỉ vài tỷ đồng/năm.

Bảo Tín Minh Châu là một trong những thương hiệu vàng nổi tiếng nhất thị trường phía Bắc. Ảnh: Đinh Hà.

Chiều 25/3, lực lượng công an bất ngờ xuất hiện tại một số cửa hàng kinh doanh vàng của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu trên địa bàn Hà Nội. Không lâu sau đó, các cơ sở này đồng loạt đóng cửa, tạm dừng hoạt động kinh doanh.

Diễn biến bất thường này không chỉ tác động tới hoạt động kinh doanh vàng tại khu vực mà còn thu hút sự chú ý của dư luận khi Bảo Tín Minh Châu là một trong những thương hiệu kim hoàn lâu đời và nổi tiếng bậc nhất thị trường phía Bắc.

Gia tộc kim hoàn nổi tiếng nhất Hà Nội

Bảo Tín Minh Châu là thương hiệu lâu đời và nổi tiếng trong giới kim hoàn trong nước, đặc biệt ở Hà Nội. Thương hiệu này thuộc “hệ sinh thái” rộng hơn của các cửa hàng mang thương hiệu Bảo Tín, vốn xuất phát từ cùng một gia đình.

Người đặt nền móng cho thương hiệu vàng Bảo Tín là bà Lương Thị Điểm (sinh năm 1936) tại Thường Tín, Hà Nội.

Khởi nghiệp từ những công việc mưu sinh giản dị như bán ốc, bán nước chè tại chợ, chính trong quá trình buôn bán nhỏ lẻ đó, bà Điểm dần gây dựng được uy tín khi nhận bán hộ vàng cho người dân. Từ chỗ chỉ là giao dịch giúp, niềm tin tích lũy theo thời gian đã biến hoạt động này thành một nghề thực sự. Người dân không chỉ nhờ mua bán mà còn mang vàng đến gửi, hình thành một mạng lưới giao dịch dựa gần như hoàn toàn vào uy tín cá nhân.

Ông Vũ Minh Châu là con cả của bà Lương Thị Điểm. Ảnh: Bảo Tín Minh Châu.

Từ nền tảng đó, mô hình cửa hàng vàng dần được mở rộng và phát triển thành doanh nghiệp tư nhân mang tên Vàng Bảo Tín.

Trong số các con của bà Điểm, ông Vũ Minh Châu (con cả) là người sớm tiếp nối và phát triển theo hướng riêng. Năm 1989, ông sáng lập thương hiệu Bảo Tín Minh Châu và chính thức chuyển đổi thành công ty TNHH, đồng thời đặt trụ sở tại phố Trần Nhân Tông vào năm 1995.

Sau hơn 3 thập kỷ, doanh nghiệp này đã xây dựng được hệ thống gồm nhiều cửa hàng tại Hà Nội cùng mạng lưới hơn 200 đại lý trên toàn quốc, tập trung vào 2 dòng sản phẩm chính là vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long và vàng trang sức.

Mới đây, Bảo Tín Minh Châu đã bổ sung kinh doanh bất động sản vào danh mục ngành nghề. Việc bổ sung ngành nghề mới cho thấy nhà buôn vàng này đang mở rộng phạm vi hoạt động, thay vì chỉ tập trung vào mảng kinh doanh vàng bạc đá quý như trước.

Doanh thu nghìn tỷ nhưng lợi nhuận “mỏng dính”

Nếu nhìn vào bức tranh tài chính của Bảo Tín Minh Châu, một điểm đáng chú ý là sự chênh lệch rất lớn giữa quy mô doanh thu và lợi nhuận.

Theo số liệu của Vietnam Finance, năm 2023, doanh thu thuần của doanh nghiệp này đạt tới 1.401 tỷ đồng , tăng hơn 30% so với năm trước, nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 4,5 tỷ đồng dù đã tăng 10%. Như vậy, biên lãi ròng của thương hiệu vàng này chỉ vào khoảng 0,3%.

Xu hướng này đã kéo dài nhiều năm. Trước đó, lợi nhuận của công ty cũng chỉ dao động quanh mốc vài tỷ đồng mỗi năm, trong khi doanh thu vẫn duy trì ở quy mô hàng nghìn tỷ.

Lũy kế giai đoạn 2019-2023, tổng doanh thu của Bảo Tín Minh Châu đạt gần 4.500 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ khoảng 15 tỷ, tương đương biên lợi nhuận ròng khoảng 0,3%. Đây là biên lãi ròng “siêu mỏng”, phản ánh đặc thù ngành kinh doanh vàng khi phụ thuộc nhiều vào chênh lệch giá mua - bán và vòng quay vốn nhanh.

Về cơ cấu sở hữu, Bảo Tín Minh Châu mang đậm dấu ấn "doanh nghiệp gia đình". Tính đến năm 2018, vốn điều lệ công ty ở mức 100 tỷ đồng , trong đó ông Vũ Minh Châu nắm hơn 90%.

Đến giữa năm 2024, vốn điều lệ doanh nghiệp này được nâng lên 300 tỷ đồng sau khi ông Châu góp thêm vốn, qua đó tăng tỷ lệ sở hữu lên gần như tuyệt đối. Nhưng chỉ vài tháng sau, vị trí Giám đốc và người đại diện pháp luật đã được chuyển sang bà Phạm Lan Anh (sinh năm 1976).

Song song với quá trình phát triển, doanh nghiệp này cũng từng vướng không ít lùm xùm.

Hồi tháng 5/2025, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã chỉ ra một loạt vi phạm của Bảo Tín Minh Châu về chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán, thuế... trong hoạt động kinh doanh vàng. Ngoài vi phạm này, Bảo Tín Minh Châu còn vi phạm về chấp hành chế độ báo cáo hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng; vi phạm về giao dịch bán vàng với giá bán cao hơn giá niêm yết.

Chánh thanh tra NHNN đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Bảo Tín Minh Châu liên quan đến vi phạm quy định về hoạt động phòng, chống rửa tiền và chế độ thông tin báo cáo mua, bán vàng miếng với tổng số tiền phạt là 2,64 tỷ đồng .

Gần đây nhất, vào tháng 9/2025, công ty bị cơ quan chức năng xử phạt vì hành vi cạnh tranh không lành mạnh, liên quan đến việc cung cấp thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng nhằm thu hút người mua từ đối thủ. Doanh nghiệp buộc phải cải chính công khai các nội dung sai lệch.