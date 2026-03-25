Giá vàng trong nước tiếp đà tăng trở lại

Giá vàng trong nước đã hồi phục hơn 8 triệu đồng/lượng sau hai phiên giao dịch gần nhất. Ảnh: Việt Linh.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 25/3, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng đồng loạt neo giá vàng miếng ở vùng 170,5 - 173,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), cao hơn 3,3 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên liền trước (24/3).
Trong phiên giao dịch hôm nay, giá vàng từng có thời điểm hồi phục lên mức 175 triệu đồng/lượng trước khi lùi về mốc giá hiện tại. Tuy nhiên, đây vẫn là phiên thứ hai liên tiếp giá vàng miếng ghi nhận mức tăng mạnh. Tính chung hai phiên gần nhất, giá vàng trong nước đã phục hồi hơn 8 triệu đồng/lượng.
Trên biểu đồ giá hàng ngày, xu hướng giảm của vàng miếng bắt đầu từ phiên 19/3, tới nay tổng mức giảm gần 10 triệu đồng mỗi lượng chỉ sau một tuần. Cộng thêm chênh lệch từ giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng, thì người mua vàng tuần qua đã mất gần 13 triệu đồng/lượng.
|DIỄN BIẾN GIÁ VÀNG MIẾNG SJC THỜI GIAN GẦN ĐÂY
|Nguồn: SJC.
|Nhãn
|1/1/2026
|2/1
|3/1
|4/1
|5/1
|6/1
|7/1
|8/1
|9/1
|10/1
|11/1
|12/1
|13/1
|14/1
|15/1
|16/1
|17/1
|18/1
|19/1
|20/1
|21/1
|22/1
|23/1
|24/1
|25/1
|26/1
|27/1
|28/1
|29/1
|30/1
|31/1
|1/2
|2/2
|3/2
|4/2
|5/2
|6/2
|7/2
|8/2
|9/2
|10/2
|11/2
|12/2
|13/2
|14/2
|15/2
|16/2
|17/2
|18/2
|19/2
|20/2
|21/2
|22/2
|23/2
|24/2
|25/2
|26/2
|27/2
|28/2
|29/2
|1/3
|2/3
|3/3
|4/3
|5/3
|6/3
|7/3
|8/3
|9/3
|10/3
|11/3
|12/3
|13/3
|14/3
|15/3
|16/3
|17/3
|18/3
|19/3
|20/3
|21/3
|22/3
|23/3
|24/3
|25/3
|Giá mua
|triệu đồng/lượng
|150.8
|150.8
|150.8
|150.8
|155.1
|156
|156.1
|155.2
|156.3
|157.8
|157.8
|160
|160
|160.8
|160.8
|160.8
|160.8
|160.8
|163
|164.1
|168.5
|167
|170.2
|172.3
|172.3
|175
|175.3
|181.7
|186.6
|178
|169
|169
|163
|173.5
|177.2
|174.2
|173.5
|176.3
|176.3
|177.4
|178
|178
|178
|176
|178
|178
|178
|178
|178
|178
|178
|178
|178
|181.6
|181.6
|182.3
|181
|181
|184
|184
|184
|187.9
|185.2
|181.2
|181.7
|180.8
|182
|182
|181.1
|183.1
|184.2
|183.3
|181.8
|179.6
|179.6
|180.1
|180
|180
|172.5
|173.1
|168
|168
|163
|167.2
|170.5
|Giá bán
|152.8
|152.8
|152.8
|152.8
|157.1
|158
|158.1
|157.2
|158.3
|159.8
|159.8
|162
|162
|162.8
|162.8
|162.8
|162.8
|162.8
|165
|166.1
|170.5
|169
|172.2
|174.3
|174.3
|177
|177.3
|184.2
|189.6
|181
|172
|172
|166
|176.5
|180.2
|177.2
|176.5
|179.3
|179.3
|180.4
|181
|181
|181
|179
|181
|181
|181
|181
|181
|181
|181
|181
|181
|184.6
|184.6
|185.3
|184
|184
|187
|187
|190.9
|188.2
|184.2
|184.7
|183.8
|185
|185
|184.1
|186.1
|187.2
|186.3
|184.8
|182.6
|182.6
|183.1
|183
|183
|183
|176.1
|176.1
|171
|171
|166
|170.2
|173.5
Đối với vàng nhẫn, mặt hàng này cũng ghi nhận diễn biến hồi phục mạnh trong phiên giao dịch hôm nay. Trong đó, SJC đóng cửa giao dịch với vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 170,3 - 173,3 triệu đồng/lượng, tăng 3,3 triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước.
Cùng thời điểm, PNJ, DOJI, Phú Quý, Mi Hồng nâng giá vàng nhẫn tròn hơn 3 triệu đồng, chốt phiên giao dịch quanh vùng giá 170,5-171,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 173,5 triệu đồng/lượng (bán ra).
Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải tăng giá bán vàng nhẫn tròn trơn thêm 4,8 triệu đồng, đóng cửa giao dịch ở mức giá cao nhất thị trường tại 172,5 - 175,5 triệu đồng/lượng.
Diễn biến hồi phục của giá vàng trong nước hôm nay chủ yếu nhờ hưởng lợi từ mức tăng của giá vàng thế giới. Hiện kim loại quý đã hồi phục hơn 100 USD (+2,4%) về mốc 4.581 USD/ounce. Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí), giá vàng thế giới vào khoảng 146 triệu đồng/lượng, vẫn đang thấp hơn giá vàng trong nước gần 28 triệu đồng/lượng.
