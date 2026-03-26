Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Giá vàng trong nước bất ngờ lặng sóng

  • Thứ năm, 26/3/2026 09:29 (GMT+7)
Sau nhiều phiên biến động khó lường, giá vàng trong nước đứng yên trong phiên giao dịch sáng 26/3 trong bối cảnh giá vàng thế giới nhích nhẹ.

Giá vàng trong nước đi ngang trong phiên giao dịch ngày 26/3. Ảnh: Việt Linh.

Trong phiên giao dịch sáng nay (26/3), thị trường vàng trong nước duy trì xu hướng ổn định, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều đi ngang so với kết phiên trước.

Tại CTCP Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng hiện được niêm yết ở mức 170,5 - 173,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi so với cuối ngày hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn SJC 99,99 loại 1-5 chỉ hiện cũng duy trì mức giá 170,3 - 173,3 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với giá chốt phiên liền trước.

DIỄN BIẾN GIÁ VÀNG MIẾNG SJC THỜI GIAN GẦN ĐÂY
Nguồn: SJC.
Xu hướng đi ngang không chỉ diễn ra tại SJC mà còn được ghi nhận tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác như Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) và Bảo Tín Mạnh Hải.

Các đơn vị này đồng loạt neo giá bán vàng miếng trên 170 triệu đồng/lượng, trong khi giá mua vào cũng ở trên 173 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, Mi Hồng là doanh nghiệp duy nhất tăng giá vàng miếng ở chiều mua vào thêm 500.000 đồng, hiện giao dịch ở vùng 171 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, doanh nghiệp này vẫn niêm yết giá ngang bằng với giá bán của thị trường, ở 173,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn trơn, giá bán phổ biến tại các doanh nghiệp vẫn neo trên 173 triệu đồng/lượng. PNJ, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng và Phú Quý, giá niêm yết ở mức 170,5 - 173,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới nhích tăng thêm gần 30 USD lên vùng 4.532 USD/ounce. Hiện quy đổi theo tỷ giá hiện tại (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới vào khoảng 144 triệu đồng/lượng, vẫn thấp hơn giá vàng trong nước gần 30 triệu đồng/lượng.

Hồng Nhung

giá vàng PNJ vàng miếng vàng nhẫn giá vàng trong nước giá vàng thế giới SJC

  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý