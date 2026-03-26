Giá vàng trong nước bất ngờ lặng sóng

Sau nhiều phiên biến động khó lường, giá vàng trong nước đứng yên trong phiên giao dịch sáng 26/3 trong bối cảnh giá vàng thế giới nhích nhẹ.

Trong phiên giao dịch sáng nay (26/3), thị trường vàng trong nước duy trì xu hướng ổn định, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều đi ngang so với kết phiên trước.

Tại CTCP Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng hiện được niêm yết ở mức 170,5 - 173,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi so với cuối ngày hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn SJC 99,99 loại 1-5 chỉ hiện cũng duy trì mức giá 170,3 - 173,3 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với giá chốt phiên liền trước.

DIỄN BIẾN GIÁ VÀNG MIẾNG SJC THỜI GIAN GẦN ĐÂY Nguồn: SJC. Nhãn 1/1/2026 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 8/2 9/2 10/2 11/2 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2 19/2 20/2 21/2 22/2 23/2 24/2 25/2 26/2 27/2 28/2 29/2 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 25/3 26/3 Giá mua triệu đồng/lượng 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 168.5 167 170.2 172.3 172.3 175 175.3 181.7 186.6 178 169 169 163 173.5 177.2 174.2 173.5 176.3 176.3 177.4 178 178 178 176 178 178 178 178 178 178 178 178 178 181.6 181.6 182.3 181 181 184 184 184 187.9 185.2 181.2 181.7 180.8 182 182 181.1 183.1 184.2 183.3 181.8 179.6 179.6 180.1 180 180 172.5 173.1 168 168 163 167.2 170.5 170.5 Giá bán

152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 170.5 169 172.2 174.3 174.3 177 177.3 184.2 189.6 181 172 172 166 176.5 180.2 177.2 176.5 179.3 179.3 180.4 181 181 181 179 181 181 181 181 181 181 181 181 181 184.6 184.6 185.3 184 184 187 187 190.9 188.2 184.2 184.7 183.8 185 185 184.1 186.1 187.2 186.3 184.8 182.6 182.6 183.1 183 183 183 176.1 176.1 171 171 166 170.2 173.5 173.5

Xu hướng đi ngang không chỉ diễn ra tại SJC mà còn được ghi nhận tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác như Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) và Bảo Tín Mạnh Hải.

Các đơn vị này đồng loạt neo giá bán vàng miếng trên 170 triệu đồng/lượng, trong khi giá mua vào cũng ở trên 173 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, Mi Hồng là doanh nghiệp duy nhất tăng giá vàng miếng ở chiều mua vào thêm 500.000 đồng, hiện giao dịch ở vùng 171 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, doanh nghiệp này vẫn niêm yết giá ngang bằng với giá bán của thị trường, ở 173,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn trơn, giá bán phổ biến tại các doanh nghiệp vẫn neo trên 173 triệu đồng/lượng. PNJ, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng và Phú Quý, giá niêm yết ở mức 170,5 - 173,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới nhích tăng thêm gần 30 USD lên vùng 4.532 USD /ounce. Hiện quy đổi theo tỷ giá hiện tại (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới vào khoảng 144 triệu đồng/lượng, vẫn thấp hơn giá vàng trong nước gần 30 triệu đồng/lượng.