Giá vàng thế giới rớt mạnh

Giá vàng thế giới quay đầu giảm khi chịu áp lực từ kỳ vọng Fed có thể nâng lãi suất trong năm nay. Đồng thời, giá dầu ở mức cao cũng làm dấy lên lo ngại về lạm phát.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra ngày 26/3 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay giảm xuống 4.421 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới giao ngay giảm 83,8 USD xuống 4.421 USD /ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 4 tại Mỹ cũng giảm 2,3%, xuống 4.448 USD /ounce.

Mở đầu phiên, giá vàng giao dịch ổn định trên vùng 4.500 USD /ounce, tuy nhiên sau đó nhanh chóng rớt một mạch xuống 4.415 USD /ounce và hiện đã phục hồi nhẹ trở lại. Như vậy, chỉ trong vòng 24 giờ qua, giá vàng đã giảm gần 2%, còn nếu tính trong một tuần gần nhất, kim loại quý mất hơn 5% giá trị.

Ilya Spivak, Trưởng bộ phận vĩ mô toàn cầu tại Tastylive, cho biết thị trường đang gia tăng quan điểm cuộc chiến ở Trung Đông sẽ dẫn đến lạm phát, từ đó buộc các ngân hàng trung ương phải đưa ra phản ứng, bao gồm cả việc nâng lãi suất cao hơn.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện đánh giá xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào tháng 12 năm nay là 37%, gần như không còn khả năng cắt giảm lãi suất. Trước khi xung đột bùng phát, thị trường từng kỳ vọng ít nhất 2 lần cắt giảm lãi suất, theo Reuters.

Liên quan đến tình hình chiến sự tại Trung Đông, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đang rất muốn đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt gần 4 tuần giao tranh, trái ngược với phát biểu của Ngoại trưởng Iran rằng nước này đang xem xét đề xuất của Mỹ nhưng không có ý định đàm phán để hạ nhiệt xung đột.

"Trong 24-48 giờ tới, giới đầu tư chủ yếu sẽ phản ứng theo các tiêu đề tin tức liên quan đến đàm phán. Những biến động lớn thực sự có thể xảy ra vào đầu tuần sau nếu Mỹ phát động một cuộc tấn công trên bộ vào Iran vào cuối tuần này", Kyle Rodda, chuyên gia phân tích thị trường tài chính cấp cao tại Capital.com, nhận định.

Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết hôm 25/3 (giờ Mỹ) rằng ông Trump đã tuyên bố sẽ gia tăng sức ép quân sự đối với Iran nếu Tehran không chấp nhận rằng nước này đã "bị đánh bại về mặt quân sự".

Đối với các kim loại khác, giá bạc giao ngay cũng đã giảm 2,7% xuống 69,36 USD /ounce. Trong khi đó, bạch kim giảm 2,3% xuống 1.874,9 USD /ounce, còn palladium mất 2,5% xuống 1.387,53 USD /ounce.